Dragnea, despre Legea salarizarii: Vor fi cresteri spectaculoase, mai mari decat am discutat initial

Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, liderul PSD, a declarat marti seara ca aplicarea Legii salarizarii este complicata.

El a precizat ca vor fi cresteri mai mari decat s-a anuntat initial, dand exemplul unui spor de suprasolicitare neuropsihica de 10% ce va fi aplicat in Educatie.

"Nu se amana nimic, dimpotriva, cresterile sunt mai mari decat am discutat initial", a afirmat Liviu Dragnea, adaugand ca in campania electorala s-a promis o aplicare etapizata a majorarilor salariale.

"Este o lege destul de complicata, cu foarte multe cifre. Noi nu am spus nici in campanie, nici dupa alegeri ca toata legea va intra in vigoare de la 1 iulie. Asta este o greseala. Noi nu am spus asa ceva niciodata, nici nu se poate lucrul asta. Am explicat, dimpotriva, foarte clar ca va fi o aplicare etapizata - pana in 2020 o etapa si pana in 2022 alta etapa", a spus liderul PSD.

Liviu Dragnea a aratat ca vor exista unele cresteri mai mari decat s-a discutat initial, cum este si cazul angajatilor din Educatie, care vor primi un spor de 10% pentru suprasolicitare neuropsihica.

"Erau cateva prevederi, de exemplu la Educatie era in program o crestere cu 90% pana la 1 ianuarie 2018 si atat. Nu mai aveau alte cresteri. In schimb, noi, intre timp, am adoptat, de la 1 ianuarie au crescut cu 15%, vorbim de Educatie, de la 1 ianuarie 2018 vor creste cu 25%, de la 1 martie 2018 vor creste cu 20%.

Astazi am discutat cu sindicatele, apare un spor, de care nu a vorbit nimeni, pe care nu stabilisem ca o sa-l punem, 10% spor neuropsihic care va intra in vigoare de la 1 ianuarie 2018. Tot de la 1 decembrie 2018, 475 de lei pe luna, echivalentul a doua norme de hrana si un voucher de vacanta. Toate astea se duc mult peste 80%, dupa care, de la 1 decembrie 2018, 19, 20, 21, 22 - patru cresteri salariale. Deci, diferenta va merge peste 100%", a afirmat Dragnea.

Liderul PSD a sustinut ca si in Sanatate vor fi "cresteri spectaculoase", urmand ca si aici sa se acorde vouchere de vacanta, norme de hrana.

El a dat asigurari ca vor exista resurse pentru plata tuturor cresterilor salariale cu conditia sa fie pus in aplicare, "la virgula", programul de guvernare.

"Un lucru este important, ca s-a ajuns la o forma la care salariile cresc intr-un mod substantial, dar in acelasi timp statul are si puterea sa le plateasca. (...) Daca s-ar pleca de la ideea ca Romania va ramane exact in stadiul actual, fara crestere economica, fara toate masurile prevazute in programul de guvernare, sigur ca n-ar fi bani pentru a se plati toate aceste salarii, dar este un alt tip de program de guvernare. Este un program de guvernare care scoate din tarana, asta e cuvantul, pentru ca au fost acoperite cu tarana, motoare si motorase de crestere economica. (...) Dupa fiecare motor de pe care se da tarana la o parte, de acolo apare o crestere economica care inseamna crestere la buget. (...) Exista resurse cu conditia ca programul nostru sa fie implementat 100% la virgula. Altfel nu merge", a mai spus Dragnea.

