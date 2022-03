Legea salarizarii: Militarii, politistii, angajatii din penitenciare vor avea un spor de pericol de pana la 50%

Proiectul Legii salarizarii pus in dezbatere publica prevede, printre altele, pentru militari, politistii, functionarii publici cu statut special din penitenciare, dar si civili care lucreaza in conditii de pericol sporuri de la 16% la 50%, pentru locuri de munca deosebit de periculoase.

"Personalul militar, politistii, functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare si personalul civil care lucreaza in conditii de pericol in unitatile de fabricare, experimentare, analiza sau depozitare a munitiilor, pulberilor, explozivilor si substantelor toxice speciale sau care executa operatiuni de depozitare, dezamorsare, manipulare, examinare ori neutralizare a acestora, precum si cel care desfasoara activitati specifice la calamitati naturale beneficiaza de o prima pentru conditii periculoase de munca, diferentiata in functie de gradul de pericol si/sau de timpul efectiv lucrat in aceste locuri, calculata la solda de functie/salariul de functie/salariul de baza, astfel: 37-50% - pentru locuri de munca sau operatiuni deosebit de periculoase, 16-30% - locuri de munca sau operatiuni foarte periculoase, iar pana la 16% - locuri de munca sau operatiuni periculoase", se arata in articolul 12 din anexa VI a proiectului Legii salarizarii.

Totodata, proiectul prevede ca personalul militar, politistii, functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare si personalul civil beneficiaza de sporuri, in functie de conditiile de munca, respectiv:

a) pentru conditii periculoase sau vatamatoare - un spor de pana la 15% din solda de functie/salariul de functie/salariul de baza, corespunzator timpului lucrat la locurile de munca respective;

b) pentru conditii grele de munca - un spor de pana la 15% din solda de functie/salariul de functie/salariul de baza, corespunzator timpului lucrat la locurile de munca respective;

c) pentru activitatile care solicita o incordare psihica foarte ridicata - un spor de pana la 15% din solda de functie/salariul de functie/salariul de baza, corespunzator timpului lucrat la locurile de munca respective.

Proiectul mai prevede la articolul 21, alineatul 1 ca personalul militar, politistii, functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, mutate sau transferate, in interes de serviciu, intr-o alta localitate decat cea de domiciliu, individual sau impreuna cu unitatea sau subunitatea, au dreptul la:

a) o indemnizatie de mutare egala cu solda functiei de baza, respectiv salariul functiei de baza cuvenita/cuvenit pentru noile functii in care au fost incadrati;

b) o indemnizatie pentru fiecare membru de familie aflat in intretinere, egala cu 1/4 din solda functiei de baza, respectiv din salariul functiei de baza cuvenita/cuvenit, in luna schimbarii domiciliului membrilor de familie;

c) rambursarea costului transportului pentru personalul militar, membrii de familie si gospodaria lor;

d)o permisie, respectiv o invoire platita de 5 zile lucratoare, in vederea mutarii efective, acordata la cerere.

Si personalul militar, politistii, functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare si personalul civil care desfasoara activitati privind prevenirea si combaterea coruptiei in randul personalului propriu beneficiaza de o compensatie de 30% din solda de functie/salariul de functie/salariul de baza. Cei care beneficiaza insa de compensatia de pericol nu mai beneficiaza de cea privind activitati pentru prevenirea si combaterea coruptiei.

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a explicat, luni, de a ales sa amane cu o saptamana depunerea Legii salarizarii in Parlament, mentionand ca aceasta trebuie "sa mai stea la dospit" in Saptamana Mare si ca "din cand in cand" mai ia si el decizii, trecand peste anuntul facut anterior de ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu.

