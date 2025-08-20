Liviu Dragnea: Exista varianta sa mergem cu Legea salarizarii ca initiativa parlamentara

Duminica, 02 Aprilie 2017, ora 22:15
Liviu Dragnea: Exista varianta sa mergem cu Legea salarizarii ca initiativa parlamentara
Foto: Arhiva Ziare.com

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat duminica faptul ca se ia in calcul la nivelul Coalitiei de guvernare asumarea legii salarizarii unitare ca initiativa parlamentara a liderilor partidelor majoritatii si a spus ca spera ca actul normativ sa fie gata si sa ajunga in Legislativ saptamana care incepe.

"Exista o varianta, spuneau si Olguta Vasilescu si premierul Grindeanu si o sa ne gandim cu totii in Coalitie, daca nu cumva sa mergem pe initiativa parlamentara asumata de toata Coalitia, de toti liderii Coalitiei, sau sa mergem pe initiativa din partea Guvernului. Ramane sa discutam maine si poimaine care este cea mai buna solutie. Am castiga timp daca ar fi initiativa parlamentara", a spus Liviu Dragnea in cadrul unei emisiuni la Romania TV.

Intrebat cand ar trebui sa ajunga legea in Parlament, liderul PSD a spus ca spera ca acest lucru sa se intample saptamana care vine.

"Cel mai tarziu legea ar trebui sa ajunga in Parlament daca nu saptamana asta, atunci saptamana cealalta. Dar eu sper sa ajunga saptamana asta pentru ca de la 1 iulie legea trebuie sa fie in vigoare, de la 1 iulie vor aparea primele efecte", a mai precizat Dragnea.

Poza MosGerila
MosGerila
rank 5
Ciuma rosie ataca in Coalitie parlamentara, asa cum lupii ataca
in haita. Sper sa va stea coalitia in gat!
Si sa dispareti inainte de cei 4 ani pe care contati. Vezi tot
Poza Cob
Cob
rank 5
Dragnea nu e sigur ca initiativa asumarii acestei legi de catre.....
....guvern va rezista la vot si vrea ca eventualul INSUCCES sa fie al coalitiei parlamentare.
Asta... Vezi tot
