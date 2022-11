USL va contesta Legea Sanatatii la CCR, daca trece in forma actuala

Uniunea Social Liberala va sesiza Curtea Constitutionala, daca Legea Sanatatii va fi adoptata in forma actuala.

O spune la RFI vicepresedintele PNL, Mihai Voicu. El declara ca documentul ingradeste "drepturi fundamentale". Legea Sanatatii trebuie blocata, spune Mihai Voicu.

"Nu numai USL, nu numai parlamentarii, nu numai presa, ci si intreaga societate trebuie sa faca toate eforturile pentru ca aceasta lege sa nu treaca, cel putin in forma in care este in acest moment in discutie. Sunt numeroase elemente care ne fac sa credem ca viitorul va fi mai prost chiar si decat actuala situatie, care nu este grozava in sanatate", declara vicepresedintele PNL.

Mihai Voicu precizeaza ca, daca Legea Sanatatii trece in forma actuala, USL va "actiona in continuare pe caile democratice si parlamentare pe care le are la dispozitie".

Mihai Voicu nu exclude contestarea Legii Sanatatii la Curtea Constitutionala:

"Sunt sigur ca vom avea subiecte consistente pentru o contestatie la Curtea Constitutionala. Sunt drepturi fundamentale care sunt ingradite: dreptul la accesul la sistemul de sanatate, ca sa nu vorbim chiar ca la un moment dat se poate pune problema despre dreptul la viata.

Insa trebuie sa vedem, pentru ca, din nefericire, nu este ca in cazul micsorarii salariilor, proces care este reversibil. Multe dintre intentiile pe care le are actuala guvernare in acest domeniu sunt ireversibile si atunci din nefericire, s-ar putea sa nu mai putem repara in toate punctele raul care urmeaza sa se faca".

Legea Sanatatii se afla in dezbatere publica. Proiectul a provocat controverse aprinse, fiind criticat de Opozitie si de organizatii reprezentative din sanatate.

Disputele pe tema Legii Sanatatii dintre presedintele Traian Basescu si medicul Raed Arafat au dus la demisia acestuia din urma din postul de subsecretar de stat in Ministerul Sanatatii.

