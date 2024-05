Deputatii pregatesc, pe sest, posibilitatea schimbarii destinatiei spatiilor verzi

Comisia de Amenajarea Teritoriului din Camera Deputatilor a modificat marti prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului 114/2007 care interziceau schimbarea destinatiei spatiilor verzi.

Cele 50 de organizatii din Platforma pentru Bucuresti sunt vehement impotriva acestei modificari si vor organiza mitinguri de protest in zilele in care plenul Camerei Deputatilor va lua in discutie modificarea ordonantei, se arata intr-un comunicat remis Ziare.com.

ONG-urile spun ca modificarea goleste de continut aceasta prevedere si, daca va fi votata de plenul Camerei Deputatilor, va da liber la construire pe spatiile verzi.

"Neanuntata in niciun fel, prevederea a fost introdusa marti pe ordinea de zi suplimentara a comisiei, probabil pentru a preveni opozitia opiniei publice in momentul discutarii sale", se mai arata in comunicatul citat.

Legea Mediului a fost emisa prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului 195/2005, care la articolul 71 interzicea schimbarea destinatiei spatiilor verzi. In schimb, in momentul adoptarii de catre Camera Deputatilor prin Legea 265/2006, s-a modificat articolul 71, permitandu-se schimbarea destinatiei spatiilor verzi in proprietate privata.

Scandalurile imobiliare cu spatii verzi, in special scandalul Parcului Bordei, au motivat Guvernul sa dea Ordonanta de Urgenta 114/2007, care modifica din nou articolul 71 din Legea Mediului si interzicea din nou schimbarea destinatiei tuturor spatiilor verzi.

Legea Mediului a fost din nou modificata in 2009, la presiunea ONG-urilor, prin Legea 313/2009 care prevedea interzicerea schimbarii destinatiei spatiilor care apar in registrul spatiilor verzi al fiecarei localitati.

"Problema este insa ca foarte putine localitati au realizat registrul spatiilor verzi, deci prevederile Legii 24/2007 sunt inaplicabile pana la intocmirea acestor registre, deci toate spatiile verzi din respectivele localitati (printre care Bucurestiul) pot fi construite. De aceea este absolut necesar ca articolul 71 din Legea Mediului introdus prin Ordonanta de Urgenta 114/2007 sa ramana in actuala formula pana la intocmirea registrelor spatiilor verzi", se mai arata in comunicatul citat.

C.B.

Ads