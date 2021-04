Proiect legislativ: Persoanele care se vaccineaza impotriva COVID-19 pot beneficia, la cerere, de o zi libera

"Venim in fata romanilor cu un proiect care sa incurajeze vaccinarea. Suntem constienti ca e singura varianta pentru a scapa de pandemie. La cerere, angajatii vor avea o zi libera pentru a se vaccina. Proiectul arata ca USR PLUS si coalitia de guvernare se aseaza pe drumul combaterii pandemiei. Stim ca sunt multi romani care s-au vaccinat la centre in afara localitatii lor, asa ca venim in intampinarea acestei probleme cu o initiativa legislativa", a transmis deputatul USR-PLUS Radu Molnar, membru in Comisia pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala, potrivit unui comunicat de presa al Aliantei.Conform sursei citate, initiativa modifica Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 si propune ca persoanele care se vaccineaza sa beneficieze de:a) o zi libera platita, care nu se include in durata concediului de odihna, in ziua vaccinarii, in cazul angajatilor;b) o zi scutire de frecventa, in ziua vaccinarii, in cazul elevilor, studentilor si militarilor;c) de asemenea, pot beneficia de o zi libera platita, care nu se include in durata concediului de odihna, si unul dintre parinti in ziua vaccinarii copilului cu varsta de pana la 14 ani sau a copilului cu dizabilitati cu varsta de pana la 26 de ani.In proiectul deputatilor USR PLUS, se mentioneaza ca drepturile persoanelor se acorda pe baza documentelor justificative eliberate de institutia la care a fost efectuata vaccinarea."Ziua libera pe care o pot cere angajatii este valabila atat pentru primul vaccin, cat si pentru rapel. Am introdus si posibilitatea unei zile libere pentru parinti, pentru momentul in care va fi disponibila vaccinarea pentru copii. In acel moment vor avea zi libera daca copilul va fi vaccinat, iar copiii vor avea absenta la scoala motivata", a explicat deputata USR-PLUS Oana Toiu, presedinta Comisiei pentru munca si protectie sociala, mai indica sursa mentionata.