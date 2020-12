De ce a decis CCR ca Florin Iordache poate sa fie presedintele Consiliului Legislativ: "Curtea nu se poate erija in controlorul deciziei Parlamentului"

Potrivit judecatorilor constitutionali, numirea unei persoane la sefia Consiliului Legislativ se face in baza unor conditii subiective, printre care si buna reputatie, a carei evaluare si apreciere revine in mod exclusiv Parlamentului."Curtea constata ca Legea nr. 73/1993 reglementeaza atat conditii obiective, cat si subiective pentru numirea in functia de presedinte al Consiliului Legislativ. Conditia bunei reputatii profesionale face parte dintre cele subiective, a carei evaluare si apreciere revine in mod exclusiv Parlamentului, si nu Curtii Constitutionale.In acest caz, Curtea nu se poate erija in controlorul deciziei Parlamentului, care, in situatia data, a considerat ca aceasta conditie este indeplinita. Consacrarea caracterului dihotomic al conditiilor legale pe care persoana numita trebuie sa le indeplineasca, si anume conditii obiective si conditii subiective, are drept consecinta doar admisibilitatea unui control efectuat de instanta constitutionala exclusiv in ceea ce priveste conditiile obiective. Curtea Constitutionala nu poate analiza si cenzura optiunea Camerei Deputatilor prin cercetarea motivelor pentru care aceasta dispune de prerogativa sa de a numi o persoana intr-o functie publica", a precizat CCR.Numirea lui Iordache la sefia Consiliului Legislativ s-a facut in urma unui vot in Parlament si a implicat o apreciere subiectiva din partea fiecarui senator si deputat, intemeiata pe informatiile care au fost evaluate in mod personal de catre acestia, a completat CCR."Decizia de numire in functia de demnitate publica apartine in exclusivitate titularilor prevazuti de Constitutie si implica o apreciere subiectiva, intemeiata pe informatiile care sunt evaluate in mod personal, de catre fiecare deputat sau senator, prin acordarea votului in cadrul deciziei colective a fiecarei Camere a Parlamentului, respectiv de catre presedintele Romaniei, care manifesta o optiune personala, in cadrul unei decizii individuale.Odata adoptate aceste decizii, optiunea fiecarui for decident este asumata in plan institutional si politic, raspunderea pentru alegerea realizata fiind circumscrisa acestui cadru. Prin urmare, Curtea nu are competenta sa verifice indeplinirea conditiei subiective referitoare la buna reputatie profesionala, aceasta competenta exclusiva si discretionara revenind Parlamentului. Aceleasi consideratii sunt valabile si in privinta conditiei subiective referitoare la buna reputatie morala", a motivat CCR.In sesizarea trimisa la CCR de PNL se arata ca hotararea Parlamentului incalca principiul legalitatii, prevazut de Constitutie.Liberalii explicau ca, potrivit Legii 73/1993, presedintele Consiliului Legislativ si presedintii de sectii se numesc prin votul majoritatii senatorilor si deputatilor, reuniti in sedinta comuna a celor doua Camere ale Parlamentului, pe baza a trei propuneri ale Birourilor permanente pentru fiecare functie, cu avizul Comisiilor juridice reunite. Ei mentionau ca pentru numirea lui Florin Iordache s-au inregistrat 185 de voturi, in timp ce legea prevede 234.Totodata, potrivit PNL, hotararea Parlamentului este neconstitutionala deoarece Florin Iordache nu indeplineste conditia privind buna reputatie profesionala si morala prevazuta de Legea 73/1993, in conditiile in care a promovat, in calitate de ministru al Justitiei in Guvernul Grindeanu, OUG 13/2017 si proiectul privind amnistia si gratierea. "Conduita publica, din anul 2017, a domnului Florin Iordache a generat revolta publica incompatibila cu dispozitia legala care solicita candidatului la functia de presedinte al Consiliului Legislativ o buna reputatie morala", se preciza in sesizarea de neconstitutionalitate.Liberalii au invocat in sesizare si incalcarea art. 1 alin. (5) din Constitutie in raport cu dispozitiile art. 20 alin. (2) din Legea 73/1993, deoarece la dosarul de candidatura nu a fost depus un document care sa ateste ca Florin Iordache a renuntat la calitatea de membru al PSD.Citeste si: