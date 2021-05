Manifestatie anti-avort in Croatia. Mii de oameni au defilat sambata la Zagreb cu sloganul "Unborn Lives Matter, Too"

La Zagreb, manifestantii, majoritatea fara a purta masca de protectie, au agitat steaguri croate si au intonat cantece patriotice, defiland in spatele unor bannere cu inscriptii precum 'Unborn Lives Matter, Too', cu referire la sloganul 'Black Lives Matter'.'Este de datoria noastra sa pledam pentru protejarea oricarei vieti umane, inclusiv celei a copiilor ce urmeaza a se naste', a declarat Luka Hudincec, unul din organizatori.Grupari de stanga si feministe si-au exprimat opozitia fata de aceasta manifestatie stand in picioare pe trotuar, imbracati cu sorturi ce pareau patate cu sange, si purtand umerase ca aluzie la avorturile ilegale.Manifestatia, aflata la sasea editie, are loc in acest an in ajunul alegerilor locale de la Zagreb, la care un candidat al stangii si ecologistilor este favorit in fata unui conservator.In Croatia, avortul este legal pana in a zecea saptamana de sarcina, in virtutea unei legi de dateaza din 1978, din vremea fostei Iugoslavii comuniste.Legea le da dreptul medicilor sa refuze sa practice intreruperea de sarcina si, potrivit statisticilor oficiale, 60% dintre ei si-l exercita.In 2017, Curtea Constitutionala a ordonat parlamentului sa pregateasca o noua lege cu privire la avort, apreciind ca aceea in vigoare este depasita, decizie care a alimentat temerile partizanilor dreptului la avort ca vor fi introduse restrictii.Problema dreptului la avort divizeaza societatea din Croatia, unde 90% din cei 4,2 milioane de locuitori sunt catolici.