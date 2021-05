Decizia privind eliberarea conditionata a lui Liviu Dragnea a fost amanata. Cand au stabilit judecatorii un nou termen al procesului

Noul termen a fost stabilit in 26 mai.Tribunalul Bucuresti a decis, miercuri, amanarea procesului in care Liviu Dragnea cere eliberarea conditionata.Noul termen a fost stabilit pentru data de 26 mai, ora 09.00.Cu o zi in urma, Curtea de Apel Bucuresti a decis sa amane judecarea cererii de stramutare a procesului de la Tribunalul Bucuresti, intrucat aparatorul lui Liviu Dragnea nu s-a putut prezenta la instanta.Curtea de Apel Bucuresti ar urma sa decida, in 25 mai, daca admite sau respinge cererea de stramutare a procesului de la Tribunalul Bucuresti. Cererea lui Liviu Dragnea de punere in libertate a fost respinsa, in 26 aprilie, ca neintemeiata, de Judecatoria Sectorului 5, insa decizia a fost contestata.Dragnea primise aviz favorabil din partea comisiei speciale din cadrul Penitenciarului Rahova.Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv in 27 mai 2019, de magistratii ICCJ, la trei ani si sase luni de inchisoare, cu executare, in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman.