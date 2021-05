Culisele afacerilor de miliarde dintre Elliott Broidy, apropiat de Trump, si Liviu Dragnea. Comisionul urias care urma sa-i revina lui Cristian Burci, patronul ziarului "Adevarul"

Legatura cu Elliott Broidy

Legatura cu fostul patron al ziarului Adevarul

Ce a a avut de castigat Liviu Dragnea din traficul de influenta

Cum s-a imprietenit Burci cu omul de afaceri Steven Reno Loglisci pentru a ajunge la Elliott Broidy

Cum a ajuns Liviu Dragnea, in vizita la Trump in locul presedintelui din Congo

Sorin Grindeanu, cina de afaceri cu Dragnea, Burci si Elliot

Comisioanele lui Burci

In prima parte a dosarului, alaturi de Liviu Dragnea , au fost trimisi in judecata pentru cumparare de influenta si omul de afaceri Cristian Burci, patron al ziarului Adevarul si fost patron al Prima TV, fiul lui, Carlo Burci, si Dan Belcea, prieten si partener de afaceri al lui Cristi Burci, CEO al off-shore-ului controlat de Burci, Celeran Ventures LLC, din Tortola, Insulele Virgine Britanice, scrie G4media.ro Anchetatorii au descoperit ca fostul lider PSD Liviu Dragnea si-ar fi traficat influenta pe langa premierul Sorin Grindeanu si reprezentanti ai MApN si MAI astfel incat compania Circinius Defence LLC sa obtina contracte cu Armata Romaniei pentru "sistemul C4I cu capabilitati de integrare ISTAR" si pentru un Centru de Analiza a Informatiilor din Surse Deschise (Open-Source intelligence - OSINT) pentru MAPN si MAI.Compania Circinius Defence LLC este controlata prin fondul de investitii Broidy Capital Management, de Elliott Broidy, unul dintre fundraiserii si vicepresedintii Comitetului de inaugurare al presedintelui SUA, Donald Trump.In 2009, Broidy a recunoscut la New York ca a dat mita 1.000.000 de dolari unor oficiali ai statului si manageri ai fondurilor private de pensii, potrivit presei americane.DNA mai arata ca, pe 1 august 2017, CSAT a aprobat Planul de inzestrare a Armatei Romane 2017-2026, in care sunt incluse 8 programe care depasesc 100 de milioane de euro fiecare, printre care si sistemul C4I. Realizarea programelor de inzestrare presupune o finantare cu fonduri multianuale planificate in valoare de 9,8 miliarde euro.Intr-un e-mail, Cristian Burci ii scria lui Elliott Broidy ca "Liviu Dragnea le-a transmis faptul ca este pentru prima data in istorie cand liderul celui mai mare partid din Romania, care are majoritate semnificativa in Parlament si controleaza Guvernul, doreste sa construiasca o relatie "onesta" cu SUA, dar a precizat in schimb ca, pentru a construi acest parteneriat, are nevoie de dezvoltarea unei relatii de afaceri Liviu Dragnea - Elliott Broidy, in cadrul careia compania Circinius sa isi "asume" procesul de achizitie de echipamente militare de catre Romania pe o perioada de 4 ani, cu o valoare de aproximativ 3,5 miliarde de dolari pe an".Broidy i-a asigurat lui Liviu Dragnea bilete de 250.000 de dolari la inaugurarea presedintelui Donald Trump din ianuarie 2017.De asemenea, au fost furnizate servicii de imagine de 30.000 de dolari pentru PSD din partea companiei americane de marketing politic Brownstein Hyatt Farber Schreck din Wahsington DC si a consultantului Barry Jackson, fost chief of staff al fostului speaker republican al Camerei Reprezentantilor, John Boehner.Mai mult, a obtinut promisiunea unei vizite in Romania a lui Donald Trump in mai 2017 si a unei intalniri in SUA cu speakerul Paul Ryan.DNA i-a pus sechestru lui Liviu Dragnea pe aceste sume, in total 280.000 de dolari, obiect al infractiunii de trafic de influenta.Procurorii mai arata ca, de fapt totul ar fi plecat de la omul de afaceri Cristi Burci, in decembrie 2016, in contexul victoriei zdrobitoare a PSD la alegerile parlamentare.Patronul ziarului Adevarul era prieten cu Gary Parenti, un consultant politic american, care i l-a prezentat pe Steven Reno Loglisci, un om de afaceri american cu investitii imobiliare, "conectat la nivelul noii administratii americane datorita relatiilor stranse pe care le are cu Elliott Broidy, apropiat al lui Donald Trump si vicepresedintele trezoreriei Partidului Republican in perioada campaniei pentru alegerea presedintelui SUA", potrivit rechizitoriului DNA.Steven Reno Loglisci devenise curand un apropiat al lui Burci. De altfel, acesta putea fi vazut deseori prin redactia Adevarul din Pipera.Pe de alta parte, Cristi Burci era prieten cu Liviu Dragnea, "despre care stia ca este interesat de potentarea propriei imagini si a partidului la nivelul administratiei americane".Asa ar fi ajuns Burci la Broidy. Potrivit declaratiilor lui Steve Loglisci in fata FBI si citate in rechizitoriul DNA, initial, Elliott Broidy nu "stia unde este Bucurestiul".In calitatea sa de fundraiser (sponsor) cu 700.000 de dolari al campaniei lui Donald Trump, Elliot Broidy a devenit unul dintre vicepresedintii Comitetului de Inaugurare si avea bilete la ceremoniile de inaugurare in valoare de 250.000 de dolari.Insa, prin intermediul CEO-ului Circinius Defence LLC, Alan Blaine Stone, Broidy ar fi taiat o factura de 2 milioane de dolari pe care i-a trimis-o presedintelui Republicii Congo, Denis Sassou Nguesso, potrivit documentului DNA.Intre timp, presedintele congolez a calatorit in SUA pentru a se intalni cu presedintele Donald Trump la resedinta acestuia de la Mar-a-Lago, Florida, dar intalnirea nu a avut loc ceea ce l-a facut pe Denis Sassou Nguesso sa creada ca nici invitatia lui Broidy la ceremonia de inaugurare a presedintiei lui Trump de la New York nu se va realiza. Asa ca ar fi renuntat la ocazie.Atunci Broidy i-a vandut biletele lui Burci pentru Dragnea in schimbul promisiunii unor contracte militare in Romania.Elliott Broidy a venit de mai multe ori in Romania pentru discutii cu reprezentanti ai MAPN si MAI, inclusiv cu ministrul de Interne, Carmen Dan , si seful Armatei, generalul Nicolae Ciuca La o cina de afaceri cu Elliott Boidy, pe 24 aprilie 2017, acasa la Burci, la Silistea Snagov, Dragnea l-ar fi chemat pe premierul Grindeanu."Martorul (Sorin Grindeanu - n.r.) a perceput chemarea sa de catre Liviu Dragnea la acel eveniment ca fiind folosita de Liviu Dragnea pentru a le demosntra lui Cristian Burci si lui Elliott Broidy puterea si influenta pe care el, Liviu Dragnea, le are asupra Guvernului Romaniei, in sensul ca poate oricand sa le asigure acestora interese pe care cei doi oameni de afaceri le aveau in Romania", potrivit rechizitoriului DNA.S-a semnat si o intelegere scrisa, iar la data de 5 iulie 2017, Circinius Defense SRL - subsidiara din Romania a Circinius Defence LLC - "a incheiat o intelegere in asociere cu Centrul pentru Servicii de Radiocomunicatii SRL (CSR), reprezentata de Gherman Mihai (fiul fostului presedinte PDSR al Parlamentului, Oliviu Gherman - n.r.), avand ca obiect implementarea in Romania a programului C4ISR, liderul asocierii urmand a fi Circinius Defense SRL".Sistemul C4I al Fortelor Terestre Romane si Centrul OSINT nu ar fi fost singurele oportunitati de afaceri propuse lui Broidy de catre Burci.Potrivit DNA, pe 19 februarie 2017, Burci i-a trimis un mail lui Steve Loglisci "in care ii detaliaza potentialele afaceri ce puteau fi dezvoltate pe teritoriul Romaniei", printre care se numarau si:In cazul Rosiei Montana, Broidy urma sa medieze in litigiul dintre statul roman si compania de exploatare aurifera de la ICSID.Potrivit DNA, comisionul lui Cristi Burci din miliardele pentru Armata puse la bataie de Dragnea ar fi fost urias."In data de 03 august 2017, Cristian Burci i-a solicitat Florentinei Ciobanu, una din angajatele sale, sa printeze un document in care sunt calculate procentele de castig in cadrul programului C4ISR, conform caruia el urma sa castige un procent de 15 % din valoarea contractului, respectiv o suma cuprinsa intre 25.650.000 USD si 51.300.000 USD", se arata in rechizitoriul DNA.Pana la urma, afacerea nu s-a perfectat. Pana la finalul lui 2017, Boidy a renuntat, iar ceilalti nu au mai avut forta sa o continue.In acest dosar intocmit de DNA, au fost audiati ca martori fostii premieri PSD Sorin Grindeanu si Mihai Tudose , fostul sef SRI si ex- ambasador in SUA, George Maior , fostii ministri PSD ai Apararii, Sorin Les si Mihai Fifor , fostul sef al Armatei, Nicoale Ciuca, si fostul procuror general al Romaniei, Ilie Botos, se mai arata in investigatia G4 Media Pe de alta parte, Elliott Broidy, Cristi Burci, fiul lui, Carlo Burci, Steve Loglisci si Alan Blaine Stone, CEO-ul Circinius Defence LLC, au fost audiati de catre FBI, in cadul comisiei rogatorii cu Romania.