Marian Fiscuci, prietenul din copilarie al lui Liviu Dragnea, achitat definitiv pentru evaziune fiscala. Instanta a anulat peste 500 de convorbiri telefonice interceptate de SRI

Acuzatiile DNA

Deputat PSD, administrator de firma

Un complet de cinci judecatori de la Instanta suprema a respins apelul DNA, fiind mentinuta decizia de achitare data in aprilie 2020 de un complet de trei judecatori. Instanta a motivat ca "fapta nu este prevazuta de legea penala" dupa ce in camera preliminara au fost anulate cele 535 de convorbiri telefonice interceptate in perioada iunie - noiembrie 2014, ca urmare a deciziilor CCR privind colaborarea SRI-DNA.Marian Fiscuci este implicat si in dosarul "Tel Drum", in care este cercetat Liviu Dragnea . Fiscuci a fost primul patron al companiei Tel Drum, societate privatizata pe vremea cand Dragnea era presedinte al Consiliului Judetean Teleorman.In acelasi dosar, completul de cinci judecatori a mentinut condamnarea fostului deputat PSD Adrian Simionescu la 1 an si 8 luni de inchisoare cu suspendare pentru savarsirea infractiunii de efectuare de acte de comert incompatibile cu functia detinuta, el fiind obligat sa presteze munca munca neremunerata in folosul comunitatii pe o perioada de 100 de zile la Primaria Turnu Magurele sau la Centrul pentru persoane varstnice Furculesti.Magistratii au dispus si confiscarea de la Adrian Simionescu a sumei de 638.085 lei, considerata folos necuvenit rezultat in urma savarsirii infractiunii de efectuare de acte de comert incompatibile cu functia.In decembrie 2017, DNA i-a trimis in judecata pe Adrian Simionescu, la data faptelor deputat PSD si actionar in cadrul societatii comerciale Fan Speed din Bulgaria (de drept pana in 2013 si de facto in 2014) si SC SADY COM SRL Turnu Magurele, si pe Marian Fiscuci, la data faptei administrator al SC Proinvest SRL Alexandria.Procurorii sustin ca, in perioada 2012 - 2014, Marian Fiscuci, prin SC Proinvest SRL Alexandria, a achizitionat din spatiul intracomunitar utilaje agricole de la firme consacrate in domeniu, pe care le-a livrat beneficiarilor - firme romanesti. In acest lant economico - financiar a introdus o veriga fictiva, respectiv firma bulgareasca Fan Speed Nikopole, controlata de Adrian Simionescu, careia ii erau livrate utilajele agricole, iar aceasta le livra beneficiarilor finali din Romania. Totodata, la sediul Proinvest se intocmeau formal documente care atestau livrarile fictive mentionate.Modul de operare, arata DNA, era urmatorul: initial se identificau beneficiarii - firme romanesti si se perfectau intelegeri cu administratorii acestor societati interesate in achizitionarea de utilaje agricole. Acestora li se promitea vanzarea de utilaje procurate preponderent din Germania, Olanda si Franta, prin intermediul SC Proinvest SRL, care era si dealer-ul autorizat al firmelor producatoare.Dupa identificarea firmelor interesate din Romania care erau si beneficiari finali, utilajele erau achizitionate din statele mentionate si transportate si depozitate la sediul SC Proinvest SRL.Anchetatorii explica faptul ca, daca Proinvest SRL ar fi procedat direct la revanzarea acestora catre firmele romanesti - destinatarii finali, tranzactia comerciala ar fi fost generatoare a obligatiei de plata a TVA, prin urmare Proinvest SRL ar fi fost obligata sa plateasca TVA catre bugetul de stat."In acest context, inculpatul Fiscuci Marian, cu complicitatea inculpatului Simionescu Adrian Constantin, a creat un circuit comercial suplimentar, fictiv, pentru a eluda obligatiile fiscale catre stat, obtinand astfel sume mai mari ca venituri si, totodata, a afectat indirect si celelalte firme din domeniu, concurente, care vindeau la pretul de piata ce includea si TVA. Schema infractionala de eludare a obligatiilor fiscale s-a realizat pe urmatorul circuit: SC Proinvest SRL Alexandria, controlata de inculpatul Fiscuci Marian, realiza o vanzare fictiva (tranzactie intracomunitara) catre firma Fan Speed din Bulgaria, controlata de inculpatul Simionescu Adrian Constantin (operatiune scutita de TVA). Pentru a se putea demonstra in documente asa-zisa 'tranzactie intracomunitara' care permitea deducerea TVA, utilajele erau transportate exclusiv de catre Proinvest sau de doua firme asociate, in mod formal in Bulgaria, pentru cateva zeci de minute, de cele mai multe ori, sau maxim 24 de ore. Ulterior, agentul economic din Bulgaria proceda la revanzarea utilajelor catre clientii din Romania, identificati anterior si cu care se negociase deja vanzarea utilajelor, inca de cand acestea erau proprietatea Proinvest SRL sau urmau sa devina proprietatea acesteia", spun procurorii.Tranzactiile comerciale realizate de firma bulgareasca Fan Speed catre beneficiarii finali, firme din Romania, erau scutite de TVA intrucat aveau regim de tranzactii intracomunitare."De altfel, a reiesit ca toata documentatia necesara vanzarii, atat dintre Proinvest catre Fan Speed, cat si dintre Fan Speed si clientul final, era intocmita la sediul Proinvest, ceea ce arata ca scopul real al acestor tranzactii era acela ca Proinvest, firma care comercializa in realitate aceste utilaje agricole, sa nu plateasca TVA. S-a stabilit ca, in intervalul 2012 - 2014, valoarea utilajelor (bunurilor) importate de SC Proinvest SRL si livrate clientilor, prin folosirea verigii fictive din Bulgaria, este de 20.854.508 lei. Prin simularea acestor livrari de bunuri catre Fan Speed Bulgaria, SC Proinvest SRL Alexandria a prejudiciat bugetul consolidat al statului cu suma de 5.692.644 lei, reprezentand TVA de plata, administratorul societatii in toata aceasta perioada fiind inculpatul Fiscuci Marian", arata DNA.Pe de alta parte, procurorii spun ca, in anul 2014, deputatul Adrian Simionescu a exercitat atributii de administrator de facto in reprezentarea intereselor societatilor sale in care figura ca asociat - SC SADY COM SRL Turnu Magurele si Fan Speed Bulgaria, in vederea realizarii de tranzactii comerciale (negociere pret si incheiere contracte, vanzari de produse, efectuare si incasari plati, organizare si coordonare livrari produse si intocmire documente financiar-contabile), reprezentand operatiuni financiare, ca acte de comert, incompatibile cu functia de deputat, in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau foloase necuvenite.Aceste foloase au fost cuantificate la un total de 1.159.393 lei (echivalentul sumei de 253.596 euro ), echivalentul cumulat al profiturilor realizate in cursul anului 2014 de firmele sale SC SADY COM SRL din Romania (profit an 2014 - 521.308 lei) si Fan Speed din Bulgaria (638.085 lei).DNA precizeaza ca unica activitate in perioada 2012 - 2014 a firmei Fan Speed a fost primirea formala a utilajelor si livrarea imediata in Romania catre clientii - firme ce negociau cu Proinvest SRL.