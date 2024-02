Institutul Holocaustului: Nyiro Jozsef a fost un militant al fascismului

Scriitorul maghiar Nyiro Jozsef a fost un militant al fascismului in Ungaria si in baza legislatiei din Romania, care interzice simbolurile si promovarea unei asemenea ideologii pe spatiul public, nu-si au locul manifestari oficiale la care se pot asocia semnificatii ale ideologiilor extremiste, considera Institutul National pentru Studierea Holocaustului din Romania "Elie Wiesel".

"Nu suntem de acord ca se poate face o deosebire, o departajare intre omul politic si scriitorul Nyiro Jozsef, asa cum se incearca a se acredita ideea. Opera si activitatea intelectuala ale unei persoane sunt strans legate si ele sunt rezultatul unor valori si principii despre viata ale autorului.

Statul roman, stat de drept si garant al valorilor democratiei, nu poate sustine sau incuraja manifestari ale institutiilor sale sau ale unor reprezentanti ai sai - din administratia publica centrala sau locala - prin care se promoveaza simbolurile fascismului romanesc sau din alte tari", sustine directorul general al Institutului National pentru Studierea Holocaustului, Alexandru Florian.

Marga stia de vineri ca urna lui Nyiro e in tara

Potrivit informatiilor furnizate de sursa citata, Nyiro Jozsef a fost membru in Parlamentul fascist de la Budapesta, a scris si a coordonat ziare de orientare fascista de la Budapesta si a fost vicepresedintele unei comisii parlamentare sub Guvernul Szalasi in octombrie 1944 atunci cand a avut loc deportarea evreilor din Budapesta la Auschwitz.

Desi Nyiro Jozsef nu este responsabil direct de crime impotriva umanitatii, arata sursa citata, el a dus o politica activa de orientare fascista si ca jurnalist a promovat valori ale fascismului maghiar, unele dintre articolele sale avand si mesaj antisemit.

In ceea ce priveste demersurile initiate de unii politicieni maghiari de reinhumare in Romania a ramasitelor lui Nyiro Jozsef, care a murit in 1953 la Madrid, Institutul National pentru Studierea Holocaustului isi exprima rezerva si considera ca "un eveniment public, cu reprezentanti ai statului ungar sau roman, ar fi fost un prilej de promovare a unei imagini pozitive pentru un personaj care a facut politica de extrema dreapta in perioada celui de-Al Doilea Razboi Mondial".

Nu in ultimul rand, Institutul National pentru Studierea Holocaustului aminteste ca in alte tari democratice europene astfel de simboluri au fost indepartate.

"Un gest semnificativ de protectie a democratiei de astfel de simboluri, care au adus crima in masa si impotriva umanitatii, a fost facut, in urma cu ceva timp, de autoritatile din Austria. Conform mass-media din Romania, autoritatile austriece au decis sa scoata piatra funerara de pe mormantul parintilor lui Hitler pentru a impiedica astfel ca locul sa devina un spatiu de pelerinaj pentru adeptii extremei dreapta. Subliniem ca este vorba despre parintii lui Hitler", sustin reprezentantii Institutului National pentru Studierea Holocaustului.

Jobbik, despre scandalul Nyiro Jozsef: Guvernul roman foloseste metode comuniste

Ceremonia de reinhumare a scriitorului maghiar Nyiro Jozsef, programata de organizatori - Partidul Civic Maghiar si alti politicieni ungari - sa aiba loc duminica, la Odorheiul Secuiesc, a fost anulata dupa ce Prefectura Harghita a atacat in instanta adeverinta de reinhumare.

La fata locului s-a desfasurat o ceremonie de comemorare la care au participat presedintele Parlamentului Ungariei, Kover Laszlo, si liderul partidului de extrema dreapta Yobbik, Gabor Vona.