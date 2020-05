Mesaj din Parlamentul ungar de "condamnare" a remarcilor lui Iohannis: Romania se lupta cu doi virusi - COVID si sovinismul

Ziare.

Recentele remarci ale lui Iohannis despre comunitatea maghiara din Romania pot fi folosite ca "incitare la ura", a declarat secretarul de stat din MAE ungar Levente Magyar, citat luni de MTI.Potrivit agentiei de presa ungare, acesta a mai spus ca Iohannis i-a acuzat recent pe social-democratii romani, majoritari in parlament , ca "lupta sa le dea Transilvania ungurilor" in timp ce guvernul roman "duce o lupta eroica" impotriva epidemiei de coronavirus.Acelasi secretar de stat a mai afirmat ca presedintele roman a etichetat drept "tradator" pe oricine intra in discutii cu ungurii si care nu respinge ferm obiectivele ungare. Potrivit lui Levente Magyar, comentariile presedintelui roman sunt mai mult decat o simpla retorica de politica interna , el adaugand ca acestea ar putea avea "consecinte ample".Secretarul de stat ungar a apreciat ca este o "traditie romaneasca sa se joace cartea ungara oricand apar dificultati pentru a se devia atentia populatiei de la adevaratele probleme".Ungaria doreste sa-si dezvolte legaturile cu Romania, a continuat Levente Magyar, adaugand ca guvernul de la Budapesta va continua sa ajute comunitatea maghiara si sa o protejeze de "orice forme de atacuri".Raspunzand unei intrebari, el a calificat drept "dezonorant" faptul ca Consiliul Europei a pastrat tacerea asupra acestei chestiuni.La randul sau, presedintele comisiei de politica externa din parlamentul ungar, Zsolt Nemeth, membru al partidului de guvernamant Fidesz, a declarat ca si comisia de politica externa a legislativului roman este asteptata sa discute aceasta chestiune saptamana viitoare. El a mai spus ca Romania "se lupta cu doi virusi in acelasi timp", adica noul coronavirus si "vechiul virus al sovinismului".Dupa ce un proiect de lege privind Statutul de autonomie a asa-zisului Tinut Secuiesc a trecut tacit de Camera Deputatilor in forma depusa de initiatori - deputatii UDMR Kulcsar-Terza Jozsef-Gyorgy si Biro Zsolt-Istvan -, presedintele Klaus Iohannis a spus intr-o declaratie sustinuta la Palatul Cotroceni, pe 29 aprilie: "Este incredibil, dragi romani, ce se intampla in Parlamentul Romaniei. PSD a ajutat UDMR sa treaca prin Camera Deputatilor o lege prin care da autonomie larga Tinutului Secuiesc. Este incredibil unde s-a ajuns cu acest PSD. Este incredibil ce intelegeri se fac in Parlamentul Romaniei. (...) Marele PSD se lupta in birourile secrete din Parlament ca sa dea Ardealul ungurilor". Proiectul a fost apoi respins de Senat