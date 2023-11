Miting pentru sustinerea unei regiuni a Tinutului Secuiesc, la Targu Mures

Consiliul National Secuiesc (CNS) va organiza, in 10 martie, la Targu Mures, un miting menit sa atraga atentia Guvernului Romaniei ca se doreste o regionalizare a tarii, insa numai daca va exista si o regiune a Tinutului Secuiesc, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa sustinuta la Targu Mures, presedintele Partidului Civic Maghiar (PCM), Biro Zsolt.

"Mitingul pentru autonomie programat deja, se stie si data, 10 martie 2013, la Targu Mures. Eu salut initiativa CNS-ului ca si-a asumat aceasta sarcina de a organiza acest miting (...) Este foarte actuala in Romania reorganizarea regionala si administrativa a tarii, noi stim foarte bine declaratiile domnului premier Ponta, care a spus ca va fi reorganizare teritoriala sau regionala, dar nu putem vorbi de regiunea Tinutului Secuiesc.

Noi vrem sa transmitem un mesaj clar actualei guvernari ca reorganizare cu regiunea Tinutul Secuiesc, deci acesta este cel mai important mesaj, aceasta va fi si ideea care va fi promovata (la miting - n.red.)", a spus Biro Zsolt.

Acesta a adaugat ca initiativa mitingului apartine PCM, care a sustinut ideea, insa in afara campaniei electorale, spre deosebire de UDMR si PPMT care au avut astfel de manifestari in campania electorala.

"UDMR si PPMT au avut manifestari, mitinguri de autonomie - chiar daca UDMR nu a vorbit despre un miting pentru autonomie, era un miting pentru apararea simbolurilor secuiesti, pe urma PPMT, tot la Sf. Gheorghe, a organizat un miting pentru autonomie. Noi am spus atunci ca nu poate sa fie un lucru cu care faci campanie electorala, autonomia este un lucru deasupra politicii de partid si deasupra partidelor si am propus, la randul nostru, ca acest miting sa fie organizat dupa alegeri si sub egida CNS, care garanteaza aceasta neutralitate", a sustinut acesta.

Liderul PCM a precizat ca data de 10 martie a fost aleasa intrucat "atunci e Ziua Martirilor Secui" si ca ramane de vazut cate organizatii vor participa la manifestare.

"PCM si-a anuntat intentia de a participa, dar noi nu vrem sa facem un beneficiu pentru partid. Domnul Izsak (liderul CNS, Izsak Balazs - n.red.) o sa aiba negocieri si cu UDMR-ul", a mai spus Biro Zsolt.