PNL ii cere lui Basescu sedinta CSAT pe tema maghiarilor

Senatorul PNL Marius Nicoara i-a transmis, duminica, o scrisoare deschisa presedintelui Traian Basescu prin care ii cere sa convoace de urgenta CSAT pe tema declaratiilor de autonomie ale unor oficiali maghiari.

"Va solicit si eu si romanii din Transilvania sa convocati Consiliul Suprem de Aparare a Tarii, in sedinta de urgenta, pe agenda careia sa plasati prioritar chestiunea declaratiilor privitoare la autonomie pe criterii etnice facute de inalti oficiali maghiari. Si cand spun asta, am convingerea ca nu numai in Transilvania exista preocupare pentru acest aspect, ci ca in toata Romania problema autonomiei starneste aceeasi reactie de respingere, pe care ma asteptam sa o vad si la Cotroceni", se arata in scrisoarea deschisa a senatorului liberal.

Potrivit lui Marius Nicoara, chestiunea autonomiei nu mai este doar un subiect de dezbatere.

"Autonomia locala a maghiarilor din Transilvania nu mai este doar o tema relansata in campaniile electorale si nici un simplu subiect de dezbatere. Declaratiile europarlamentarului Laszlo Tokes ar fi trebuit sa va lamureasca in aceasta privinta, determinandu-va sa luati atitudine public. Am asistat, in schimb, la o palida reactie a unor membri PD-L, reactie fortata mai mult de presiunea opiniei publice", se mentioneaza in scrisoarea adresata sefului statului.

Marius Nicoara considera, in scrisoarea sa, ca presedintele tarii ar fi trebuit sa reactioneze la aceasta "imixtiune grava" in problemele interne ale Romaniei si sa declanseze protocolul prevazut pentru asemenea situatii.

