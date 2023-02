Radu Carp: Arborarea drapelului secuiesc la Budapesta, tratata gresit in Romania

Arborarea temporara a drapelului secuiesc pe Parlamentul Ungariei a fost tratata gresit in Romania, cata vreme a fost vorba de o manifestare de genul celor pe care si Parlamentul de la Bucuresti le organizeaza, apreciaza prof.dr. Radu Carp, fost director al Institutului Diplomatic Roman.

"In primul rand, informatia a fost tratata gresit. Acel drapel al Tarii Secuilor nu a fost arborat pe termen nedeterminat in Parlamentul Ungariei. El a fost arborat cu ocazia unei intalniri a parlamentarilor de origine maghiara din tarile in care exista comunitati maghiare, din bazinul carpatic.

Cu ocazia acestei adunari, vineri, a fost arborat pentru ziua respectiva acel drapel, simbolic. Deci in niciun caz nu e vorba de un act de ostilitate la adresa Romaniei", a declarat prof.univ. Radu Carp pentru Ziare.com.

Acesta a mai explicat ca problema ar trebui tratata potrivit unui criteriu foarte simplu, "inteligibil pentru toata lumea".

"Si anume acela ca institutiile oficiale romanesti pot arbora drapelul Romaniei, al Uniunii Europene si al NATO, asa cum se intampla in prezent, iar orice alte steaguri pot fi arborate pe orice alte imobile care nu gazduiesc institutii publice in Romania", a precizat foarte limpede Radu Carp.

In opinia sa, "ce se intampla in afara Romaniei nu intereseaza statul roman".

"Mai ales ca si noi, la randul nostru, avem asemenea manifestari in care sunt chemati parlamentari din tarile invecinate Romaniei, din Republica Moldova, din Ucraina, din Serbia unde avem o prezenta romaneasca in parlamentele respective.

Prin urmare, nu vad de ce am critica Ungaria pentru ceea ce facem si noi, la randul nostru. Si sunt sigur ca, daca nu ar fi fost campanie electorala in Ungaria, probabil ca nici macar acest eveniment nu ar fi avut loc la Budapesta, ar fi fost amanat. Dar se apropie campania electorala si a fost un punct de imagine pe care Guvernul lui Viktor Orban a vrut sa il castige prin organizarea acestui eveniment, care, repet, nu e la prima editie", a mai subliniat prof.univ.Radu Carp.

Intrebat cum comenteaza declaratiile politicienilor romani, care au cerut Parlamentului, in frunte cu ministrul de Externe, Titus Corlatean, sa reactioneze la ceea ce s-a intamplat vineri la Budapesta, Radu Carp a raspuns: "Se incearca si la noi sa se intinda aceasta coarda nationalista, tot din aceleasi motive, electorale".

"In Ungaria sunt mult mai evidente, pentru ca se apropie alegerile, in Romania alegerile au trecut, dar se incearca cumva captarea acestui electorat nedecis romanesc din Transilvania, care nu a iesit la vot pe 9 decembrie, prin mesaje de acest gen.

Eu cred ca in Ungaria e vorba de o strategie electorala punctuala, iar in cazul Romaniei cred ca e vorba de o strategie mai ampla de castigare a increderii celor care nu au venit la vot prin astfel de mesaje. Problema este insa ca ei nu au venit la vot nu pentru ca nu ar fi avut asemenea mesaje, ci pentru ca doreau altceva. Deci estimarea celor care dau asemenea mesaje mie mi se pare fundamental gresita", a conchis Radu Carp.

De la "cascadorii rasului" la "dusmanii Romaniei"

Birourile Permanente ale Senatului si Camerei Deputatilor s-au reunit luni dupa-amiaza pentru a decide modul in care Parlamentul Romaniei trebuie sa reactioneze dupa ce, vineri, steagul secuiesc a fost arborat pe Parlamentul Ungariei, ca "simbol al solidaritatii nationale", moment prilejuit de sesiunea plenara a deputatilor de etnie maghiara din Bazinul Carpatic.

Ministrul de Externe, Titus Corlatean, a cerut inca de a doua zi o reactie din partea conducerii Parlamentului Romaniei si a anuntat ca va avea in curand o intalnire cu omologul sau maghiar pe aceasta tema.

In acelasi ton, prim-vicepresedintele PDL Cezar Preda a declarat ca partidul sau va cere Parlamentului sa adopte o declaratie pe tema drapelului secuiesc, aratand ca reactiile autoritatilor statului responsabile cu aplicarea legii au fost, in opinia sa, slabe si fara continut.

De asemenea, liderul grupului parlamentar al PNL din Senat, Puiu Hasotti, a declarat ca Parlamentul Romaniei ar trebui sa ia in considerare masuri dure in acest caz, mergand chiar pana la inghetarea relatiilor bilaterale cu Ungaria.

In replica, presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a reamintit ca nicio lege in Romania si nicio lege internationala nu interzice si nu reglementeaza ce se arboreaza pe Parlamentul unui alt stat si a comentat: "Eu cred ca ar fi cea mai mare greseala, ar fi ca in Cascadorii Rasului sa aiba Parlamentul Romaniei o pozitie oficiala fata de o astfel de actiune a Parlamentului Republicii Ungare.

Steagul secuiesc nu este steagul Romaniei, nu este simbolul oficial al statului roman si, din acest punct de vedere, eu nu cred ca ar trebui sa mergem pana acolo incat sa trimitem declaratii oficiale sau mai putin oficiale, unii altora. Eu nu sunt de acord si nu voi fi de acord cu o astfel de declaratie si nu cred ca aceasta problema (...) trebuie rezolvata prin declaratii".

Anumite retineri au exprimat, luni, si cei doi co-presedinti USL, Crin Antonescu si Victor Ponta. Presedintele Senatului, Crin Antonescu, a declarat ca nu gaseste justificata o reactie din partea Parlamentului Romaniei. "N-are rost sa ne tensionam si sa generam din nou spatiu pentru dispute interetnice absolut de nedorit si absolut fara motiv", a explicat el.

De asemenea, premierul Victor Ponta a spus ca nu trebuie ascultati "toti prostii", cu referire directa la Cezar Preda, exprimandu-si in schimb opinia ca PDL si Traian Basescu, in calitate de "prieteni cu dusmanii Romaniei", adica cu cei de la Fidesz - partidul aflat la guvernare in Ungaria - ar trebui sa le spuna acestora ca "provocarile" de acest gen "nu au nicio legatura cu ideea europeana si cu secolul 21".

