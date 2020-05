UDMR acuza Guvernul ca face relaxare cu discriminare pentru catolici

Ziare.

com

UDMR afirma ca masurile de relaxare puteau fi aplicate de la finalul saptamanii, pentru ca si credintiosii de alta confesiune decat majoritatea populatiei sa se poata bucura.UDMR a transmis, vineri, printr-un comunicat de presa, ca Guvernul nu a raspuns solicitarii de a sarbatori Rusaliile in conditiile respectarii masurilor impuse pentru controlul sanatatii."Guvernul a dovedit, inca o data, ca impune un dublu standard in aplicarea legii pentru cetateni", afirma UDMR.Avand in vedere apropierea sarbatorilor de Rusalii la romano-catolici si protestanti, grupul parlamentar UDMR a elaborat, luni, un pachet legislativ pe care l-a prezentat guvernului liberal, solicitand masuri concrete pentru prevenirea infectarii cu COVID-19."Cu ocazia sarbatorilor Pascale am sesizat ca statul a aplicat un dublu standard atunci cand a mentinut restrictiile pe perioada Pastelui catolic, insa de Sarbatorile Pascale ortodoxe a recurs la relaxarea acestora, in conditiile in care riscul de imbolnavire era foarte mare, in ambele perioade. Am solicitat Guvernului sa se asigure ca nu ne vom confrunta cu aceasta situatie discriminatorie si de Rusalii. Din pacate, pana in ziua de astazi nu am primit niciun raspuns in acest sens", a declarat liderul grupului parlamentar al UDMR din Camera Deputatilor, Benedek Zakarias, care a adaugat ca Guvernul nu a tinut cont de sarbatoarea comunitatii romano-catolice si protestante, pentru ca nu ar fi existat nicio problema daca ar fi acceptat aplicarea masurilor de relaxare de sambata sau duminica (30/ 31 mai) si nu incepand cu luni, 1 iunie.Deputatul Benedek Zakarias a mai explicat faptul ca, desi Guvernul va ridica unele restrictii de control al sanatatii incepand cu 1 iunie, participarea masiva la ceremoniile religioase poate avea in continuare consecinte negative, de aceea UDMR incurajeaza comunitatea maghiara sa dea dovada de prudenta si precautie in perioada sarbatorilor.Pachetul legislativ elaborat de UDMR prevede introducerea acelorasi masuri de control al sanatatii la ceremoniile care vor avea loc cu ocazia Rusaliilor Catolice, Protestante si Ortodoxe.Potrivit acestor masuri, fiecare participant la ceremonia religioasa trebuie sa aiba asigurat un spatiu de doi metri patrati, cel putin 1,5 metri intre scaune, bisericile sunt obligate sa puna la dispozitie produse pentru igienizarea mainilor, purtarea mastii de protectie este obligatorie in timpul ceremoniei, de asemenea, in timpul ritualului impartasaniei se vor folosi numai dispozitive de unica folosinta.Pachetul legislativ mai prevede ca, in cazul organizarii mai multor ceremonii religioase care se succed, mobilierul trebuie sa fie dezinfectat si sa se mentina distanta sociala la intrarea/iesirea din biserica. Pot participa la ceremoniile religioase numai persoanele care nu prezinta simptome specifice de coronavirus.