Un senator PMP sustine scoaterea UDMR in afara legii: Cine vorbeste de autonomie sa fie expulzat!

Parlamentul PMP foloseste cuvinte dure la adresa UDMR intr-o postare pe Facebook ", "", sau "".Lucian Iliescu spune ca se gandeste sa initieze un proiect de lege prin care orice persoana care mai vorbeste de autonomie teritoriala in Romania sa fie expulzata acolo unde doreste sa-si continue viata."Sustin un proiect de lege privind scoaterea UDMR in afara legii", concluzioneaza senatorul PMP.Discutiile despre autonomie si cetatenii de etnie maghiara au fost readuse in ultima luna in discutia publica dupa ce in Camera Deputatilor a trecut tacit un proiect legislativ prin care Tinutul Secuiesc devine regiune autonoma cu personalitate juridica in Romania, iar in Senat a trecut tacit un Cod Administrativ in varianta UDMR, care prevede obligativitatea limbii maghiare in unele zone din Ardeal.