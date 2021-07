Cum s-a vazut de la Bucuresti victoria Maiei Sandu si a PAS. Val de laude din partea liderilor politici romani: "A scris inca o data istorie"

Citu: Am felicitat-o la telefon pe Maia Sandu

"Maia Sandu poate rescrie istoria Republicii Moldova"

PSD isi reorienteaza aliantele de la Chisinau

Potrivit rezultatelor preliminare prezentate de Comisia Electorala Centrala (CEC), dupa numararea voturilor din 99,58% dintre sectiile de votare, PAS a inregistrat un procent de 52,53% din voturi, depasind astfel categoric principala formatiune politica de stanga, Blocul Electoral al Comunistilor si Socialistilor (BECS), care a fost votat de doar 27,36% din electorat.Datele CEC arata ca Partidul Politic "Sor" (PPS) a beneficiat de sustinerea a 5,78% dintre alegatori, acesta fiind urmat de Blocul Electoral "Renato Usatii", cu 4,11% din voturile alegatorilor.Primul politician roman care a felicitat-o pe Maia Sandu a fost presedintele Klaus Iohannis , acesta felicitandu-i pe moldoveni pentru vot si pentru "optiunea clara" pentru integrare europeana. Seful statului afirma ca Romania "va fi alaturi" de Republica Moldova in sustinerea reformelor din aceasta tara."Felicitari cetatenilor R. Moldova pentru spiritul civic si optiunea clara pentru reforme, stat de drept si integrare europeana! Felicitari Maia Sandu pentru curaj, perseverenta si viziune! Romania va fi alaturi de R. Moldova in sustinerea reformelor si parcursului european!", a transmis Klaus Iohannis luni dimineata, pe Twitter Felicitari au venit si din partea premierului Florin Citu , care a sunat-o luni dimineata pe Maia Sandu sa o asigure ca Romania este alaturi de Republica Moldova in procesul de reforma "In aceasta dimineata am avut un telefon cu Maia Sandu, presedintele Republicii Moldova, am felicitat-o pentru succesul inregistrat ieri. Ii felicit pe cetatenii Republicii Moldova si ii asigur ca Romania este alaturi de ei in acest proces de reforma. Guvernul Romaniei va sustine acest process de reforma", a transmis luni, 12 iulie, premierul Florin Citu Presedintele PNL Ludovic Orban a transmis si el un mesaj de sustinere, in care a salutat victoria PAS si a laudat mobilizarea al vot a moldovenilor."Este o veste extraordinara care vine din Republica Moldova, ai carei cetateni au luat o decizie ferma, pro-europeana! Felicitari presedintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, pentru decizia organizarii alegerilor anticipate, care s-a dovedit una corecta, si pentru determinarea de a crede intr-un viitor mai bun pentru toti cetatenii moldoveni. Ma bucura nespus mobilizarea diasporei si hotararea de a-si face auzita vocea in favoarea compatriotilor din Republica Moldova. In calitate de presedinte al PNL, am fost si voi ramane alaturi de Partidul Actiune si Solidaritate, fata de care ma leaga nu doar apartenenta la aceeasi familie politica europeana, ci si acelasi atasament pentru un parcurs democratic si pro-occidental al Republicii Moldova", a transmis Ludovic Orban Un alt mesaj de felicitare a venit din partea europarlamentarului si copresedinte al USR PLUS Dacian Ciolos , care a laudat-o pe Maia Sandu pentru curajul sau si a subliniat ca victoriile ei pot rescrie istoria Republicii Moldova."Abia astept prestatia celor care vor fi nominalizati in noul guvern de catre Parlamentul abia votat. Ani in sir am asistat la discutii si negocieri care incepeau cu sperante si se terminau cu explicatii pentru reformele niciodata terminate. E drept ca nu va fi usor, dar exista foarte mult sprijin in Uniunea Europeana, in Romania si in grupurile politice din Parlamentul European care ar fi pacat sa se iroseasca. Votul de astazi ne da o speranta uriasa ca Republica Moldova poate fi un exemplu de succes pentru Estul Europei", a mai notat Dacian Ciolos.De cealalta parte, vicepremierul Dan Barna a laudat pasii Republicii Moldova catre Europa, si a subliniat ca statul e cu atat mai aproape de o intrare in Uniunea Europeana. Oficialul a mai notat ca Chisinaul are la dispozitie accesarea unui pachet de 600 de milioane de euro, conditionat de existenta unor reforme."Atunci cand cetatenii decid sa iasa la vot, directia pro-europeana a Republicii Moldova devine una explicita si foarte clara. Felicit PAS, felicit pe presedintele Maia Sandu pentru acest rezultat extraordinar care redeschide sansa Republicii Moldova de a veni mai aproape de ceea ce inseamna Uniunea Europeana si de a deveni un partener si un actor si un membru al acestei constructii europene care asigura pace si dezvoltare de atatia ani in Europa", a afirmat Dan Barna, la incheierea sedintei de luni a conducerii USR PLUS Si liderul PSD Marcel Ciolacu a felicitat PAS pentru castigarea alegerilor in Republica Moldova, cu toate ca, in luna mai, social-democratii semnau un acord cu PDM, care a obtinut 2% la recentul scrutin parlamentar."Vesti extraordinare de la fratii nostri din Republica Moldova! Tot respectul si admiratia pentru cetatenii moldoveni! Au dat o noua dovada ca vor sa-si construiasca un viitor european! Salutam victoria Partidului Actiune si Solidaritate (PAS) in alegerile anticipate! PSD va sprijini demersurile noii majoritati proeuropene din Parlamentul de la Chisinau! Sustinem reformele si implementarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeana. Impreuna suntem mai puternici!", a notat Marcel Ciolacu pe Facebook In ciuda entuziasmului afisat de Ciolacu, PSD a semnat in mai 2021 un acord de colaborare cu Partidul Democrat din Moldova (PDM), condus in prezent de fostul premier Pavel Filip si in trecut, de facto, de oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc."Am semnat un acord intre Partidul Democrat din Moldova (PDM) si intre Partidul Social Democrat (PSD). De fapt, am semnat un acord cu fratii nostri din R. Moldova, cu unicul partid asociat Partidului Socialistilor Europeni din Moldova. Situatia de la Chisinau, din punctul nostru de vedere, este una incordata, existand riscul ca in R. Moldova sa nu se poata crea o majoritate pro-europeana", afirma Ciolacu intr-o conferinta de presa.PDM a obtinut in cadrul alegerilor 2,32% din voturi.