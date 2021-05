Ce strategii vor folosi Maia Sandu si Igor Dodon? Miza alegerilor anticipate!

Meciul VEST-EST va intra intr-o faza noua

Miza este mare pentru toate partidele politice

Ce strategii vor adopta Maia Sandu, PAS si Igor Dodon, PSRM-PCRM?

Miza acestor alegeri este extrem de importanta. In functie de rezultat, vom putea sti daca Republica Moldova va intra pentru o perioada mai lunga intr-o perioada de stabilitate, daca se vor aprofunda relatiile cu Vestul si daca Moscova va pierde sau nu din influenta.O victorie a PAS -ului, partidului Maiei Sandu, obtinerea unei majoritati necesare formarii guvernului, va insemna o perioada destul de lunga de dominatie a Vestului, o slabire a influentei Moscovei. Maia Sandu este sprijinita cu tot ce se poate de cancelariile occidentale. Romania a asigurat ajutor medical, a adus vaccinurile necesare, a livrat primele tone de motorina ca sprijin pentru agricultori. Este clar ca guvernul Sandu va primi asistenta tehnica, fonduri si resursele necesare pentru a dezvolta Republica Moldova.Moscova va avea mai putine parghii in cazul in care Dodon intra in opozitie . Daca la alegerile trecute, grupul deputatilor PSRM s-a urcat in avion si a plecat la Moscova pentru a lua lumina, acum ei nu vor mai conta prea mult, in conditiile in care nu vor obtine guvernarea.Daca si in vremea guvernului Filat, s-a reusit pentru o perioada destul de lunga ca puterea Moscovei sa fie diminuata, acum exista o fereastra de oportunitate si mai buna. Republica Moldova poate sa intre pentru o perioada de 8 ani in relatii mult mai aprofundate cu Vestul si sa diminueze controlul si influenta Federatiei Ruse.Spre diferenta de Guvernul Filat si Alianta de Integrare Europeana formata din mai multe partide, acum un singur partid va putea gestiona administrarea statului, PAS-ul Maiei Sandu. Acest lucru poate aduce beneficii majore actului de guvernare, fiind vorba despre un singur actor politic ce poate lua decizii mai usor si le poate implementa mult mai repede. Nu ar exista riscul compromisurilor, al negocierilor intre partide, totul ar depinde de vointa politica a partidului ce asigura guvernarea.PSRM a facut o miscare electorala, alianta cu PCRM, tocmai pentru a nu lasa niciun vot de pe spatiul de stanga sa se risipeasca. Igor Dodon stie ca daca nu isi va duce partidul la guvernare va fi facut responsabil. A reusit intr-un timp scurt o contraperformanta. A pierdut alegerile prezidentiale. Si-a scos singur partidul de la guvernare. A pierdut lupta privind dizolvarea Parlamentului.Si pentru restul partidelor exista o miza: supravietuirea. Shor, partidul lui Usatai, PPDA si PDM incearca sa treaca pragul si sa continue activitatea politica.Unionistii si AUR incearca sa treaca pragul, dar mai multe despre ei intr-o analiza ulterioara.Maia Sandu trebuie sa reuseasca transferul de credibilitate catre PAS. Este lidera incontestabila a partidului, chiar daca de iure nu il mai poate conduce si este cea care poate tracta partidul. Misiunea ei este destul de simpla, spre deosebire de cea a lui Igor Dodon.Sandu este cel mai popular personaj politic la aceasta ora. Datorita sprijinului primit din Romania si din Vest a reusit ca acum in criza pandemica sa proiecteze imaginea politicianului care "face". A adus vaccinul salvator in Republica Moldova.Pe langa dimensiunea pe care o avea creionata "liderul luptei anticoruptie", a reusit sa proiecteze si imaginea "liderului care face", dar si pe cea a liderului recunoscut de cancelariile occidentale, fiind primita in capitalele europene.Mesajul Maiei Sandu trebuie sa fie simplu si concis: "Dati-mi Guvernul si voi scoate Republica Moldova din criza!" Ea poate juca pe aceasta linie si din pozitia de presedinte , poate fi personajul care sa confere incredere cetatenilor ca in parteneriat cu un executiv apropiat, lucrurile se vor schimba in bine. Sandu poate fi garantul unui executiv corect, care sa puna interesul public mai presus de interesul de partid.Daca Maia Sandu va avea o campanie buna va maximiza scorul PAS. Partidul trebuie sa evite greselile, sa se concentreze pe tandemul cu presedintele in functie si sa aiba o strategie comuna.Igor Dodon, PSRM si PCRM vin dintr-o pozitie total dezavantajoasa. Fostul presedinte este erodat, imaginile cu "kuliokul" au dus inclusiv la pierderea presedintiei, iar asocierea de acum cu Voronin este vazuta ca un "compromis disperat".Desi Igor Dodon si PSRM au incercat sa proiecteze in ultima perioada imaginea "actorului de opozitie", nu s-a reusit acest lucru. Pana la urma, guvernul in functie este instalat de majoritatea construita in jurul PSRM, iar plecarea de la guvernare nu a ajutat partidul. Desi s-a dorit o miscare inteligenta, PSRM nu a reusit sa o fructifice. In perceptia publica s-a instalat ideea ca au lasat tara in criza. Din punct de vedere politic, a fost primul pas care a deschis calea anticipatelor.Pentru Igor Dodon, Voronin, PSRM si PCRM exista o singura strategie: sa isi mobilizeze electoratul dur la vot. Ei nu au cum sa obtina voturi si din alte bazine electorale la aceasta ora.Mobilizarea electoratului dur al celor doua partide, corelat cu o prezenta scazuta la vot, pot asigura acestei aliante un scor de peste 30% . O prezenta mare la vot le-ar fi total defavorabila.In aceste conditii, o sa vedem o strategie ce va presupune folosirea tuturor mesajelor din anii 90. De altfel, Voronin a deschis jocul. Vor lansa toate mesajele ce au cultivat fricile cele mai mari. Strategia socialistilor va fi exploatarea fricilor cultivate in ultimii 30 de ani.O sa vedem ca "jandarmii romani vor trece Prutul si ii vor bate pe moldoveni", o sa aflam ca "homosexualii vor defila pe bulevardul Stefan cel Mare si vor fura copii", dar si ca Maia Sandu va declara razboi Federatiei Ruse.Probabil, aceasta campanie va fi cea mai murdara, mai murdara si decat cea de acum 5 ani, cand Sandu era acuzata ca aduce sirieni.PSRM si PCRM nu vor pune accentul pe "agenda cetateanului", ci pe exploatarea fricilor pe care le are in special electoratul imbatranit si cel din zona rurala.Dodon joaca pentru supravietuire si stim ca nu are scrupule in a folosi orice tactica.Fostul presedinte si partidul sau nu mai sunt credibili. Nu mai pot promite "pensii si salarii", nu mai pot promite ca vor face sa curga lapte si miere, pentru ca au fost cativa ani la putere, de altfel o detin si acum. Nimeni nu ar mai crede oferta electorala a acestora, nici macar electoratul lor. De aceea, au nevoie de o campanie agresiva pe tema Vest-Est, pe temele privind societatea, familia traditionala, pe ce inseamna "decadenta vestului" si pe modul in care capitalismul distorsioneaza modul de viata unei societati care are inca inradacinate mesajele comuniste din perioada de glorie a URSS.La acest moment, este greu de previzionat daca PAS va reusi sa isi atinga obiectivul propus, sa obtina majoritatea mandatelor. Nu sunt alegeri la termen, alegatorul va avea un comportament un pic diferit. Prezenta la vot este vitala. In cazul unei prezente redusa, poate iesi un rezultat surprinzator. Este clar ca PAS este avantajat de o prezenta mare, dar nu suntem in prezidentiale cand oamenii au alta miza.Campania va fi extrem de importanta in mobilizarea electoratului la vot. Maia Sandu poate duce PAS la 51% cu o implicare extrem de activa. PSRM si PCRM pot folosi tacticile dure, dar daca se va forma un "val" pro PAS la vot, atunci rezultatul lor va fi mult sub asteptari.