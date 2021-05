Justitie la televizor. Marian Vanghelie a jurat pe Biblie: "Nu am luat niciun ban din toti cei 300 de milioane de euro" VIDEO

Mihai Vanghelie a declarat la Antena 3, ca nu a luat niciun ban din cei 300 de milioane de euro, precizand ca el este un politician ce a avut alte interese si alte ganduri pentru aceasta tara."M-ati intrebat asa si va raspund exact cum ati intrebat si sa ma apreciati. Nu am luat niciun ban din cei 300 de milioane euro. (...) Domnule Gadea, eu sunt un politician cu Google , cu Goagal, cum vreti dumneavoastra, sunt un politician bun! Am avut alte interese, am gandit altceva pentru aceasta tara. Am avut interese sa arat ca sunt un gospodar bun, sa pot sa ma duc mai departe", a declarat Marian Vanghelie "Jur pe Biblie, in fata romanilor ca nu am luat niciun ban din toti cei 300 de milioane de euro de care m-a intrebat domnul Mihai Gadea si ca nu am luat niciun ban de la acest om. Daca am luat bani, Dumnezeu sa se uite deasupra noastra, daca nu Dumnezeu sa plateasca incepand de la domnul Coldea si toti ceilalti sa ii plateasca cu ce merita", a declarat Mihai Vanghelie, cu mana pe Biblie.Marian Vanghelie, fostul primar al Sectorului 5 din Bucuresti, a fost condamnat la 11 ani si 8 luni de inchisoare printr-o sentinta pronuntata joi, 13 mai, la Tribunalul Bucuresti. Decizia nu este definitiva.Marian Vanghelie este judecat, din 2015, de Tribunalul Bucuresti intr-un dosar de coruptie, fapte pe care le-ar fi comis cand era primar al Sectorului 5.El este acuzat de noua infractiuni de luare de mita, noua infractiuni de abuz in serviciu si sapte infractiuni de spalare de bani.