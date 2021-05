Un consilier local USRPLUS "a tradat" la Iasi si a votat bugetul orasului alaturi de PNL si PMP. Reprezentantii PSD au iesit din sala

Sedinta extraordinara a CL Iasi a durat doar 30 de minute, iar bugetul local a fost aprobat, in favoarea proiectului votand 14 consilieri, respectiv 11 de la PNL, doi de la PMP si unul de la USR PLUS Votul consilierului USR PLUS Cezar Baciu a fost decisiv pentru trecerea proiectului de buget local, PNL si PMP avand impreuna doar 13 voturi, cu unul mai putin decat reprezinta majoritatea simpla in consiliu.Baciu a precizat ca decizia sa de a vota altfel decat a decis partidul este in conformitate cu juramantul pe care l-a depus in momentul validarii sale in functia de consilier Consilierii PSD au parasit sala in momentul votului, iar ceilalti doi consilieri USR PLUS prezenti la intrunire s-au abtinut de la vot. Sase consilieri USR PLUS nu au venit la sedinta extraordinara de consiliu.Conducerea filialei iesene USR PLUS nu a avut nicio reactie deocamdata in privinta votului exprimat de consilierul Cezar Baciu.Aceasta a fost cea de-a treia sedinta de consiliu in care s-a discutat proiectul de buget, la precedentele intruniri proiectul fiind respins. De fiecare data, PSD a parasit sala, iar reprezentantii USR PLUS s-au abtinut.In Consiliul Local nu exista deocamdata o majoritate politica. PNL detine 11 mandate, USR PLUS noua, PSD cinci, iar PMP doua.Primarul Mihai Chirica i-a acuzat in repetate randuri pe cei din USR PLUS ca blocheaza proiectele orasului, in timp ce liderii ieseni USR PLUS au cerut PNL sa-i retraga sprijinul politic lui Chirica pentru a discuta o eventuala alianta in consiliu.