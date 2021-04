Cum se victimizeaza primarul Iasiului dupa ce a fost inculpat de DIICOT: "Nu mai vreau sa fiu obiectul de ocara al partidelor politice"

Acesta a adaugat ca spera ca Justitia "sa nu se faca in cabinetele de partid ", adaugand ca va plati public daca se dovedeste ca a gresit. "Sa mi se spuna unde am gresit si atunci voi iesi cu demisia in public", sustine Chirica."Ma simt intr-un grav pericol si sper ca Justitia sa nu se faca in cabinetele de partid. Sper ca celelalte institutii ale statului sa asculte si sa faca sa se vada adevarul. Nu pot suporta acest lucru. Iasiul are o agenda externa, Iasiul are un proiect pentru Basarabia. Ma simt intr-un mare pericol. Nu cer sprijin politic, nici macar de la PNL , cu toate ca am avertizat ca presiunea la Iasi creste. Nu tin sa fac justitie televizata, dar pare putin anapoda. Rog sa se faca justitie. Daca am gresit, vreau sa platesc public. Sa mi se spuna unde am gresit si atunci voi iesi cu demisia in public. Nu mai vreau sa fiu obiectul de ocara a partidelor politice", a afirmat Mihai Chirica, intr-o declaratie facuta in sediul Primariei Iasi.Edilul iesean a recunoscut ca este unul dintre cele mai grele momente din viata sa."Dupa aproape sase ani in calitate de primar am ajuns la o situatie in care ma simt lipsit de aparare. Ceea ce se intampla in ultima perioada depaseste pentru mine nivelul de asteptare pe care il am de la un stat ce se doreste integrat cu adevarat in Uniunea Europeana. Am suportat multe. Au fost si apostrofari, chiar si nedreptati, dar si lucruri pe care le-am facut mai putin bine, gresit", a declarat primarul Iasiului.Mihai Chirica a sustinut ca in sase ani nu a semnat niciun document care sa nu fie acoperit de legalitate."N-am cerut nimanui sa semneze, sa creeze si sa emita un document legat de orice. In sase ani de administratie nu am luat nimanui niciun drept. Am cerut un singur lucru: respect pentru cel care te plateste. Si cel care te plateste sunteti voi, iesenii. Ma aflu intr-o situatie in care nici nu mi-as fi imaginat. Lucrurile au degenerat. Imi slabeste increderea in Justitie in mod radical. Nu am favorizat, nu am incercat sa aduc in beneficiul propriu sau al altor persoane lucruri care nu sunt legale. Nu merita iesenii sa se intample acest lucru", a spus primarul Iasiului.Mihai Chirica a precizat ca speta in care se afla este grea, pentru ca vorbeste despre "o incadrare intr-un act de crima organizata"."E mai mult decat pot intelege eu. E ca si cum s-ar face trafic de arme, de stupefiante, de prostitutie sau altemari rele ale acestui pamant. Nu merita primarul Iasiului sa se intample acest lucru", a mai declarat Mihai Chirica.Primarul din Iasi, Mihai Chirica, a anuntat, miercuri, ca se autosuspenda din fruntea filialei municipale a PNL, pe fondul problemelor sale din justitie, el precizand ca timpul va arata ca acuzatiile lansate impotriva sa nu sunt adevarate.Un numar de 15 persoane, intre care primarul Iasiului, fostul arhitect-sef al orasului si patronul unui ziar local, sunt urmarite penal in dosarul privind concesionarea unui teren al Primariei Iasi.Edilul Mihai Chirica este acuzat de omisiunea sesizarii, anchetatorii avand indicii ca primarul ar fi avut cunostinta despre faptul ca un teren situat in zona Sararie din municipiu face obiectul unor tranzactii dubioase.Mihai Chirica a fost trimis in judecata si intr-un alt dosar DNA care vizeaza achizitionarea unor autoturisme de catre Primaria Iasi.