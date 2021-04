Primarul Iasiului, Mihai Chirica, s-a autosuspendat din PNL. "Sunt cu constiinta impacata"

"Dragi ieseni, dragi colegi din PNL,Traim vremuri tulburi si complicate, umbrite de acuzatii si tensiuni, in care suntem obligati sa facem un efort sa luam cele mai intelepte decizii pentru orasul si judetul nostru, ca si pentru organizatia politica in care lucram.Inca de la inceputul anului am constatat o tensionare vizibila si o deteriorare a scenei politice iesene. Eu, personal, ca primar si ca lider politic, am devenit tinta unor atacuri politice si de alta natura care nu se mai opresc. In toata aceasta perioada am fost pus in situatii inedite, neasteptate si, mai ales, in contradictie cu principiile mele morale si obiectivele mele politice si administrative. Din pacate, la Iasi, partidele politice au incetat sa fie vehicule ale competitiei de idei, dialogului si negocierii pentru cele mai bune solutii pentru comunitate si au devenit instrumente de lupta si distrugere a persoanelor si institutiilor", a scris Mihai Chirica pe Facebook Acesta sustine ca nu isi doreste ca acuzatiile care ii sunt aduse sa prejudicieze imaginea partidului din care face parte."Pe de alta parte, asa cum am declarat si in luna ianuarie a acestui an, nu vreau ca acuzatiile care imi sunt aduse sa prejudicieze imaginea unui partid care m-a primit in randurile sale si cu care am facut echipa pentru continuarea schimbarii in bine a Iasului. Nu am renuntat la acest principiu si la aceasta decizie", a mai spus Chirica."Din aceste motive am decis ca incepand de astazi, 28 aprilie 2021, sa ma suspend din functia de presedinte interimar al Filialei Iasi a PNL. Raman un om de echipa, voi colabora in continuare cu colegii mei din PNL, dar pana cand lucrurile nu vor reintra pe un fagas normal nu voi participa la nicio competitie interna in partid.Sunt cu constiinta impacata in fata iesenilor si a lui Dumnezeu, sunt nevinovat si am convingerea ca voi demonstra cat mai repede acest lucru!", a mai spus primarul Iasiului. Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica , dar si city-managerul orasului, Gabriel Harabagiu, au fost pusi sub acuzare intr-un dosar al DIICOT in care sunt inculpati si alti angajati din cadrul institutiei publice, dar si patronul unui ziar local, avocati si notari.Mihai Chirica are calitatea de inculpat in acest dosar, dupa ce a fost audiat la DIICOT in cursul zilei de luni. El este acuzat de omisiunea sesizarii, infractiune pentru care Codul Penal prevede o pedeapsa cu inchisoare de la 3 luni la 1 an sau amenda.Si presedintele Consiliului Judetean Iasi, Costel Alexe , pus sub control judiciar si avand calitatea de inculpat intr-un dosar instrumentat de DNA, a anuntat ca s-a autosuspendat din functia de sef al filialei iesene a PNL."Ieri, 27 aprilie, am fost invitat la DNA pentru a mi se aduce la cunostinta ca, in dosarul care ma vizeaza, am primit calitatea de inculpat, iar procurorii au dispus impunerea controlului judiciar.Sunt nevinovat si am convigerea ca voi demonstra acest lucru in instanta, dar, in acest moment, consider ca este un gest de onoare sa ma autosuspend din functia de presedinte al PNL Iasi", a spus Costel Alexe intr-o postare pe Facebook din dimineata zilei de miercuri.