UPDATE Cine este functionara din Ministerul Sanatatii care ar fi uitat sa semneze pentru salariile personalului vaccinator. Amalia Serban a primit un avertisment

"Nici macar nu e vina ei cu totul. Ai un minister care e profund nefunctional iar Amalia Serban are in subordine 70% din Ministerul Sanatatii. A primit un avertisment", au punctat oficialii."Sosesc niste adrese de la DSP-uri, in care se mentioneaza sumele care sunt necesare, aceste adrese au inceput sa soseasca abia de cateva saptamani, dar au sosit pe rand de la diverse judete, unele nici macar nu au trimis. Ulterior, aceste adrese trebuiau trimise catre Departamentul Financiar, de aici mergeau mai departe catre Ministerul de Finante, care dau buget si dupa aceea se fac platile. Deja se fac platile, incepand de ieri", au completat sursele citate.Amalia Serban ar fi o apropiata a lui Alexandru Rafila Amalia Serban lucreaza in Ministerul Sanatatii incepand din 2004, potrivit CV-ului, si ocupa functii de conducere incepand cu 2007. Specialisti din sistemul public o considera cel mai puternic si influent functionar din Ministerul Sanatatii.Sefa de la Asistenta Medicala si Sanatate Publica ar avea, in mandatul ministrului Vlad Voiculescu , mai multe atributii suplimentare, motiv pentru care ipoteza unei simple greseli, prin nesemnarea actelor necesare platirii personalului vaccinator, este luata in considerare.Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a declarat marti, 16 martie, ca exista o intarziere la plata medicilor din centrele de vaccinare cauzata de neindeplinirea sarcinilor de catre un functionar public din minister, afirmand ca platile au inceput deja sa se faca."Banii au fost ceruti de la Ministerul Finantelor, e adevarat ca abia ieri si platile au inceput deja sa se faca, respectiv maine se vor continua platile catre directiile de sanatate publica", a precizat Voiculescu, la Parlament.Intrebat de ce abia luni, 15 martie, au fost ceruti acesti bani, Voiculescu a spus ca nu este atributia ministrului."Astea nu sunt lucruri pe care le face ministrul. Exista o intarziere, in Ministerul Sanatatii am evaluat care au fost cauzele intarzierii si intarzierile au fost de cateva zile", a mentionat Vlad Voiculescu, adaugand ca vina apartine unui functionar public din cadrul Ministerului. El a mai spus ca acesta este inca in functie, mentionand ca "legea functionarilor publici este relativ clara ca nu pot fi luate masuri de pe o zi pe alta"."Si lucram cu ce avem. Institutia functioneaza asa cum functioneaza si nu de ieri, de astazi. Cateodata exista intarzieri si luam masuri sa nu mai existe aceste intarzieri", a mai spus ministrul. Intrebat ce trebuia sa faca functionarul, Voiculescu a raspuns: "Sa completeze o hartie, sa o semneze si sa o trimita mai departe".