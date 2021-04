Ministrul Afacerilor Interne, despre modul in care vor interveni fortele de ordine in noaptea de Inviere: "Vom avea peste 14.000 de efective in teren"

"Organizarea de evenimente publice si private este interzisa si va spun foarte clar: nu vom ezita sa dispunem masurile legale care se impun in cazul in care normele sunt incalcate.Stim clar ca restaurantele sunt inchise in functie de incidenta cumulata in ultimele 14 zile la mia de locuitori. Se inchid la ora 22.00 cu o capacitate de 50%, de exemplu, daca incidenta e sub 1,5, iar Hotararea CNSU e foarte clara: e interzisa desfasurarea activitatilor in baruri, cluburi si discoteci, in aceasta perioada", a declarat, miercuri seara, la B1 TV, Lucian Bode.Ministrul a explicat ca Pastele Catolic, dar si Floriile au trecut fara incidente majore, doar de Florii participand peste 730.000 de oameni la slujbele religioase."Vom avea peste 14.000 de efective in teren. Asteptam la manifestarile religioase participarea a peste 1,7 milioane de persoane. De asemenea, continuam masurile specifice pentru asigurarea respectarii de catre cetateni a normelor de protectie sanitara. In al treilea rand, monitorizam permanent punctele de trecere a frontierei, pentru ca ati vazut ce se poate intampla daca nu evitam aglomerarile de persoane si mijloace auto, care, din pacate, s-au intamplat.Structurile Ministerului Afacerilor Interne sunt concentrate si pe derularea activitatilor curente de prevenire si combatere a infractionalitatii si a fenomenelor asociate, pentru ca in aceasta perioada, chiar daca este Covid, chiar daca sunt Sarbatorile Pascale, infractionalitatea nu a intrat in concediu. Doar la sfarsitul saptamanii trecute am avut peste 2.400 de infractiuni sesizate si am prins in flagrant peste 400 de autori, din care 45 cu autor necunoscut", a mai declarat Lucian Bode.Restrictiile de circulatie au fost ridicate in noaptea de Inviere, insa autoritatile au precizat ca oamenii pot circula pe strada, fara declaratie, doar pentru a merge la biserica.