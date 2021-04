PNL, gata sa preia Sanatatea. Rares Bogdan: "Nu dam inapoi. Avem oameni valorosi: Nelu Tataru, Cristi Busoi sau Andrei Baciu"

"De-o fi una, de-o fi alta... Ce e scris si pentru noi, bucurosi le-om duce toate, de e pace, de-i razboi. Noi suntem pregatiti, va asigur, sa asiguram si un inlocuitor si pentru sanatate, avem oameni valorosi, Nelu Tataru, Cristi Busoi, Andrei Baciu si altii. Noi ne dorim sa continuam in aceasta formula de coalitie dar in acelasi timp avem responsabilitatea guvernarii, nu vom da inapoi. De asemenea, nu ne sperie nici alegerile anticipate, dar ar fi o iresponsabilitate", a spus Rares Bogdan la Antena 3.Vicepresedintele PNL a mai declarat ca spera ca liderii USR PLUS sa treaca peste orgolii si sa nu impinga liberalii spre o guvernare minoritara, pentru ca PNL nu va da inapoi, nu isi schimba premierul"Nu urmeaza niciun alt episod. Criza se va incheia intr-un fel sau altul in cateva zile. PNL ramane la guvernare. PNL nu-si va da jos propriul guvern dupa modelul PSD -ului lui Dragnea. Citu va ramane premier . Iar cei din USR PLUS sper din tot sufletul ca vor gasi un inlocuitor pentru dl Voiculescu (...) Cred ca vor intelege colegii nostri de la USR PLUS ca e mai important sa guvernam Romania in aceasta perioada critica", a spus Rares Bogdan.Exista formula prin care criza se incheie printr-o inlocuire a dlui Voiculescu, asta e cea mai normala, noi nu credem ca se intampla altfel, iar daca nu se va incheia prin inlocuirea dlui Voiculescu, sper ca toti cei responsabili din USR PLUS sa continue, iar noi vom continua cu mandatul dlui Voiculescu preluat de dl Citu si delegat dlui Baciu pentru a guverna Romania. Noi nu renuntam nici la Florin Citu , nici la guvernare, pentru ca in acest moment nu este loc de negocieri politice si schimbari de formule guvernamentale", a adaugat liberalul.Prim-vicepresedintele PNL a adaugat: "Eu cred ca domniile lor inteleg responsabilitatea actului de guvernare si inteleg ca nu suntem permanent in campanie electorala. Sa merge mai departe, nu cred ca orgoliile vor intuneca ratiunea lui Ciolos, Barna, Tudorache, Pislaru. Sunt convins ca vor intelege momentul, nu ne vor impinge spre un guvern minoritar, nu vor parasi guvernarea"Liberalul a incheiat cu mesajul: "Noi suntem pregatiti pentru absolut orice, important este sa guvernam, sa aducem bani prin PNRR, sa aducem investitii straine in Romania".