Nelu Tataru: Dupa ce se termina controlul de la Ministerul Sanatatii vom decide daca il chemam pe Voiculescu la audieri

Intrebat, la Palatul Parlamentului, daca intentioneaza sa il cheme pe Voiculescu la audieri in comisie in urma publicarii de catre Ministerul Sanatatii a datelor despre testari si vaccinare, Tataru a spus: "Si noi avem anumite sesizari in acest sens, dar, dupa cum stiti, este Corpul de control al prim-ministrului la Ministerul Sanatatii. Dupa ce se va termina acest control vom avea si noi o evaluare si vom decide daca il chemam la comisie".Nelu Tataru a mentionat ca un consilier onorific nu poate avea acces la parole care apartin unui secretar de stat, pentru ca un astfel de consilier "are alte atributii" si "nu are o fisa de post".Joi, 11 martie, Corpul de control al premierului a inceput sa faca verificari la Institutul National de Sanatate Publica si la Ministerul Sanatatii in urma mai multor atacuri informatice produse in weekend.