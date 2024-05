Autostrada de pe Luna

Unde erau echipajele de politie pe care le-a gasit ministrul Cristian David, dupa sirul de accidente produse din cauza miristilor arzande, sa le trimita pe Autostrada Soarelui? Cum unde?

In locuri unde aveau refugii ca sa pandeasca masini cu 200 de kilometri la ora pe bord, si prin urmare puteau sa taie chitante, sa primeasca eventual o atentie. Doar n-or sa stea unde-i mai greu, unde nu te poti piti si-ti mai bate si soarele in cascheta si-ti arde fumul gatul.

Unde mai pui ca pe toata soseaua respectiva n-ai tu loc cu verdeata ca sa poti sa tragi la umbra, sa dai pe gat un cico, nu tu baie sa te usurezi, nu tu boscheti, numai betoane cat vezi cu ochii. Plictisitor, or un spirit plictisit se cheama ca nu poate evolua.

Zicea un fost ministru de Interne, dupa tragedia de la Mihailesti, ca daca atentatele de la Madrid s-ar fi petrecut la noi mureau de doua ori mai multi oameni. Se referea la capacitatea de reactie a institutiilor statului roman ca un singur organism.

Nu ca n-ar fi lege. Este! Iar ce ar trebui sa functioneze se numeste Consiliul Interministerial pentru Siguranta Rutiera.

Scrie acolo ce-i aia 112, daca tanti care raspunde poate sa doarma pe ea si ce pateste daca atipeste, ce au de facut Pompierii, de ce, in cat timp, care e ordinea in care transporta Ambulanta ranitii, cine imprejmuieste locul, de unde se iau balizele, cine deviaza traficul, cine anunta familiile, cine da declaratii la presa etc.

La noi insa, daca echipajele Politiei Rutiere se invarteau in jurul sediului, ca sa realizeze cetateanul ca e in siguranta cand merge sa-si cumpere cartofi, Salvarea era ocupata sa minta un echipaj SMURD aflat in elicopter ca nu sunt victime. Ca sa nu-si aroge Pompierii meritul de-a fi salvat ce se mai putea.

Fireste, mai era varianta sa stea domniile lor pe scaunele, in fata monitoarelor si sa analizeze ce le transmit camerele de supraveghere de pe autostrada. Care camere?

Alea din sistemul care a costat sute de mii de euro, dar care care au ramas fara cabluri, ca s-au furat. Nu acum o saptamana. Ci de cum s-a mai dat in folosinta cate-un tronson. Cum se taia vreo panglica, cum se muta autostrada pe Luna, de nu mai puteai sa iei legatura cu ea.

Si mergeau vreo doua camere, dar taman atunci, la Compania de Autostrazi nu era curent. Ca au gasit smecherii din Ministerul Transporturilor bani sa cumpere jipane, dar nu le-au mai ramas vreo cinci mii de euroi ca sa le cumpere si calculatoarelor generatoare din alea de siguranta, nu stiu cum se numesc.

Iar alea care au ramas fara cablu sunt cu persoane neidentificate, ca de unde sa-i scoata politia pe hoti, daca nu sunt imagini din timpul jafului?

Si daca era un camion cu azotat de amoniu care exploda, ca la Mihailesti? Erau mai multi morti. Dar poate ca nici atunci, seful autostrazilor, Mihai Grecu, nu zicea ca ia masuri, motivand, ca acum, ca domnia sa gandeste constructiv.

Va dati seama ca din cei 255 de kilometri ai autostrazii sunt gata numai putin peste jumatate?

Ma gandesc cum om fi in stare s-o pazim pe toata, cand o fi gata ea - nu poti sa stii, ca de inceput a inceput pe vremea comunistilor. Aia de i-am condamnat. Si-mi aduc aminte spusele lui Nicu Ceausescu: "astia n-or sa fie in stare sa zugraveasca ce-a construit tata". Iata-ma si nostalgic!

Cristian Mihai CHIS

