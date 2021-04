Bogdan Aurescu: Ne dorim ca NATO sa devina mai puternic din punct de vedere politic si militar

Bogdan Aurescu a declarat ca raman esentiale contributiile operationale si conceptuale ale Romaniei, Poloniei si Turciei la actiunea NATO in regiune.Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu, omologul polonez Zbigniew Rau si omologul turc Mevlut Cavusoglu au sustinut vineri declaratii de presa dupa sesiunea plenara a Reuniunii Trilaterale pe teme de securitate Romania, Polonia si Turcia"Ne-am concentrat in timpul discutiilor pe agenda aliata, am abordat evolutiile foarte importante la nivelul NATO precum si cele care vor mai avea loc in acest an. Din aceasta perspectiva contributiile operationale si conceptuale ale Romaniei, Poloniei si Turciei la actiunea NATO in regiune sunt si raman esentiale.Am avut discutii foarte consistente, am trecut in revista rezultatele principalelor evolutii la nivel NATO, reuniunile ministeriale recente, am discutat despre actiuni de follow-up la acestea, am abordat pregatirea summitului NATO din acest an de pe 14 iunie, care ne va permite sa reconfirmam unitatea si solidaritatea aliate si mai ales sa consolidam o relatia transatlantica puternica, aceasta fiind fundamentul securitatii euro-atlantice", a afirmat Aurescu in contextul Reuniunii Trilaterale pe teme de securitate Romania, Polonia, Turcia.El a mentionat ca summitul NATO din acest an reprezinta o etapa importanta in evoluatia Aliantei si ca NATO trebuie sa devina mai puternica din punct de vedere politic si militar."Credem ca summitul NATO din 2021 va fi o etapa foarte importanta in evolutia aliantei. Am subliniat astazi ca ne dorim ca NATO sa devina mai puternic din punct de vedere politic si militar, un actor cu veritabila proiectie globala.Am impartasit cu colegii mei din Turcia si Polonia prioritatile Romaniei, importanta continuarii consolidarii pe mai departe a posturii aliate de descurajare si aparare pe flancul estic, inclusiv in sudul sau, mai ales in lumina evolutiilor de securitate din regiunea Marii Negre si in general in lumina consolidarii progresive in ultimii ani a prezentei militare ruse in regiune.De asemenea, am sustinut consolidarea actiunii NATO in promovarea rezilientei si inovarii, am evidentiat centrul atlantic pentru rezilienta pe care Romania il infiinteaza pe care o sa-l operationalizam in lunile urmatoare", a mai transmis Bogdan Aurescu.