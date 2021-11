Cine sunt cei mai bogați miniștri ai guvernului Ciucă. Tablouri scumpe, conturi de milioane și mașini luxoase

Miniștrii din guvernul condus de liberalul Nicolae Ciucă dețin averi impresionante, mulți dintre aceștia având numeroase case și conturi cu milioane de lei.

Averea lui Ciucă

Potrivit declaraţiei de avere a lui Nicolae Ciucă, acesta deține două terenuri, unul în comuna Pelești, județul Dolj, care are 2800 de metri pătrați și unul în Ilfov, de aproape 600 de metri pătrați. Premierul mai deține o Toyota Corolla şi un RAV4, și are în conturile bancare 190.000 de lei (38.000 euro). La capitolul venituri, „generalul deșertului” a primit anul trecut o indemnizație de la MApN în valoare de 168.000 lei (34.000 euro), la care se adaugă pensia specială, de la aceeași instituție, care a însumat, în 2020, 215.800 de lei (43.500 euro). Soția premierului desemnat a primit de la aceeași instituție o pensie de aproape 60.000 de lei (12.000 euro).

Deși nu apare în declarația de avere, la veniturile lui Ciucă pe 2021 se adaugă și salariul de ministru, care, până la începutul lunii iunie, când a fost interzis cumulul pensie-salariu, i-a adus câte 29.325 de lei (6.000 euro) pe lună.

Obiecte de artă de 25.000 de euro

Unul dintre cei mai bogați miniștri din tabăra PSD este cel al Apărării, Vasile Dîncu, care deține în conturi 550.000 de euro. Pe lângă asta, social-democratul deține o casă și un apartament în Cluj-Napoca, două autovehicule, precum și obiecte de artă în valoare de 25.000 de euro și bijuterii de 20.000 de euro. În ce privesc sursele de venituri, Dîncu a câștigat în prima jumătate a anului 58.000 de mii de lei din indemnizația de senator, la care se adaugă 137.000 de lei din activitatea didactică de la Universitatea București, salariul de 24.000 de lei de la IRES, un onorariu de 9.000 de lei de la SNSPA, 64.000 de lei din activitate didactică de la Colegiul Gheorghe Lazăr din Cluj Napoca și 100.000 de lei din dividente de la IRES.

Un alt ministru social-democrat cu o avere impresionantă vicepremierul și șeful de la Transporturi Sorin Grindeanu care în 2020 a avut venituri de peste jumătate de milion de lei. Cea mai mare parte a banilor i-a primit din calitate de director ANCOM, la care s-a adăugat indemnizația de parlamentare ce i-a adus 4.000 de lei. Vicepremierul mai deține o casă, un apartament în Timișoara, și are în conturi aproximativ 110.000 de euro.

Averea ministrului Familiei și Tineretului Gabriela Firea este concentrată în cea mai mare parte în bijuterii și artă, care, conform declarației de avere, valorează 130.000 de euro, respectiv 110.000 de euro. În 2020, Firea a primit, ca primar general, suma de 182.000 de lei.

Liberalii, conturi cu milioane de lei

Din tabăra liberalilor se remarcă ministrul Energiei Virgil Popescu care are nu mai puțin de 16 terenuri, dintre care patru intravilane, un apartament, o casă de locuit și una de vacanță. Acesta nu deține vreun autovehicul sau obiecte de lux, dar are în schimb aproximativ 144.000 de euro în conturi și are cumulează împrumuturi către diverse firme de 930.000 de lei. Din salariile sale, acesta a încasat în 2020 aproximativ 47.000 de euro.

Ministrul Educației Sorin Cîmpeanu se remarcă și el cu o avere impresionantă. Acesta deține un teren în Otopeni, un apartament și o casă la care încă mai construiește. Ministrul mai are în conturi aproximativ 600.000 de lei, la care se adaugă diferențele din activitatea managerială, didactică și de cercetare, plus diferențe salariale din 2008 - 2011 de peste 388.000 de lei, în timp ce soția sa a primit peste 265.000 de lei. La veniturile familiei se mai adaugă 173.000 de lei din salariul de ministru.