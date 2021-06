Incalcarea deciziilor CJUE de catre magistrati ar putea fi considerata abatere disciplinara. Precizarile ministrului Stelian Ion

Precizarile au fost facute in cadrul unei conferinte de presa sustinute la Palatul Victoria , dupa ce ministrul a fost intrebat daca sunt lovite de nulitate actele emise in perioada interimatului de catre inspectorului-sef al Inspectiei Judiciare, Lucian Netejoru. Este o chestiune asupra careia, indiferent de parerea unui ministru , fie el si al justitiei, instantele de judecata isi vor spune punctul de vedere si vor da solutiile, asa incat am asteptat de la instantele judecatoresti sa dea solutii corecte si sa exprime in solutii ceea ce am invatat cu totii la Facultatea de Drept, si anume, sa dea prioritate dreptului Uniunii Europene acolo unde este cazul si acolo unde ne-am obligat prin tratate sa facem acest lucru.Deci prevalenta dreptului Uniunii Europene este de necontestat si lucrul asta evident ca ar trebui sa se reflecte si in hotararile judecatoresti, cu nuantarile... Bineinteles, nu voi intra in foarte multe detalii. Ce este important insa - si am in vedere pentru o viitoare modificare legislativa - este ca in momentul in care se verifica conduita judecatorilor, sa se raporteze aceasta conduita nu doar la aplicarea deciziilor Curtii Constitutionale, spre exemplu, ci si la aplicarea deciziilor CJUE, asa incat sa constituie, poate, abateri disciplinare nu doar incalcarea deciziilor Curtii Constitutionale, ci si incalcarea unor decizii CJUE. Este o chestiune de nuanta foarte importanta, insa, care trebuie exprimata", a precizat ministrul.