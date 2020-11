Klaus Iohannis si Ludovic Orban merg in Caras-Severin. Viziteaza o statie de comprimare de pe traseul gazoductului BRUA

Administratia Prezidentiala si Guvernul au anuntat ca presedintele Klaus Iohannis, premierul Ludovic Orban si ministrul Economiei, Virgil Popescu , fac, sambata, o vizita de lucru in judetul Caras-Severin.Potrivit programului oficial, la ora 11.30, cei trei vor avea o intrevedere cu reprezentantii conducerii companiei SNTGN Transgaz S.A. si vor vizita Statia de Comprimare Jupa, in contextul finalizarii lucrarilor la gazoductul BRUA - Faza I.La ora 12.15, sunt prevazute declaratii de presa.Proiectul BRUA Faza 1 consta in realizarea mai multor obiective, precum o conducta intre Podisor - Recas in lungime de 479 km si 3 statii de comprimare gaze naturale (STC Podisor, STC Bibesti si STC Jupa), fiecare statie fiind echipata cu doua agregate de comprimare.Proiectul asigura capacitati de transport bidirectional de 1,5 miliarde de metri cubi pe an in/din directia Bulgaria, si 4,4 miliarde de metri cubi pe an in/din directia Ungaria.Scopul statiei de la Jupa este comprimarea gazelor din conductele magistrale la care este conectata, in vederea compensarii pierderilor de presiune care sunt inerente procesului de transport al gazelor naturale. Statia este bidirectionala; ea poate comprima gaze atat din directia Bibesti catre directia Ungaria, cat si din directia Ungaria catre directia Bibesti.