Ministrul Justitiei despre informatiile furnizate de SRI in dosarele penale: "Este o chestiune pe care o putem transa in prima sesiune parlamentara"

"Daca nu ar exista o cale legislativa pentru a rezolva aceasta problema, ar insemna sa se inchida unele dosare pentru ca nu exista foarte multe probe intr-o directia sau alta", a spus Stelian Ion intr-un interviu pentru ziarul Libertatea Ministrul a amintit ca exista un proiect de legea care a trecut de Camera Deputatilor si acum se afla la Senat "Daca aceste informatii pot fi folosite ca mijloace de proba, aceasta este o chestiune pe care o putem transa in prima sesiune parlamentara. Cred ca trebuie sa facem lucrul acesta pentru ca lucrurile sa fie clare in dosare si in dosare care vor putea fi instrumentate pe viitor. Ideea este de a ne folosi de anumite informatii, foarte necesare in unele dosare de urmarire penala, si atunci cand ai interceptari sau cand ai alte asemenea mijloace, sa nu le ignori cu desavarsire, pentru ca uneori este aproape imposibil sa le mai obtii cu un alt prilej", a spus Stelian Ion.Ministrul a mai declarat ca este "de discutat" daca in trecut "s-au facut greseli in unele institutii" in legatura cu implicarea SRI in unele dosare penale."Ce am observat este ca s-a exagerat foarte mult intr-o cu totul alta directie, aceea de protejare persoanelor certate cu legea. Bazat pe diferite pretexte sau pe diferite motive, unele intemeiate partial, s-a ajuns la situatia in care pur si simplu infractorii sa fie favorizati si lucrul acesta este de neacceptat", a completat ministrul Justitiei,Potrivit acestuia, informatiile primite de la SRI ar putea fi acceptate ca probe "intr-un cadru foarte bine reglementat" si cu respectarea deciziei Curtii Constitutionale, de a da posibilitatea contestarii acelor probe in fata unui judecator."O dezbatere publica nu stiu daca este necesara o perioada atat de indelungata, pentru ca, pana la urma nu discutam daca Serviciul Roman de Informatii ar trebui sa aiba sau nu rolul de organ de ancheta. Lucrul asta s-a clarificat: nu poate face urmarire penala", a spus Stelian Ion.