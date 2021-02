Ministrul Justitiei: "Este foarte grav cand magistratii dau un semnal ca nu au incredere intr-o institutie ca DNA"

"Este foarte grav atunci cand magistratii dau semnal ca nu au incredere intr-o institutie care si-a dovedit in timp eficienta, in sensul in care au fost multe condamnari, inclusiv ale unor magistrati, dar multe condamnari ale unor politicieni importanti, care in instanta, nu in alta parte, s-au dovedit vinovati. Si atunci sa spui ca exista o categorie de cetateni, respectiv judecatorii sau procurorii care nu ar trebui anchetati de DNA pentru ca nu avem incredere in DNA este o mare greseala. Ce punem in discutie aici, existenta DNA-ului?", a declarat ministrul Justitiei in seara zilei vineri, 12 februarie, la TVR 1.El a spus ca in raport cu SIIJ, DNA "e incomparabila" pentru ca "a avut rezultate, a avut activitate" si a reclamat "o activitate dezastruoasa" la SIIJ.Ministrul Stelian Ion s-a referit si la imunitatile "suplimentare" pe care le-ar cere unii magistrati."Sa conditionezi obtinerea de imunitati suplimentare de desfiintarea SIIJ e o greseala si un semnal foarte gresit pe care il da, in opinia mea, CSM. Noi spunem ca imunitatile inclusiv ale parlamentarilor ar trebui inlaturate, sa fie pastrate doar imunitatile pentru votul acordat, pentru opiniile politice. In prezent, judecatorii beneficiaza de o categorie de imunitati, pentru perchezitii, pentru retineri si arestari, mai vor unii dintre judecatori sau procurori alte imunitati, care ar insemna sa stea punerea in miscare a actiunii penale fata de un magistrat in pixul unui om, respectiv procurorul general, oricare ar fi el, si trimiterea in judecata, la fel, in decizia unui grup restrans de persoane, o sectie din cadrul CSM", a declarat ministrul Justitiei.Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a avizat negativ, joi, cu 11 voturi "pentru" si opt "impotriva", proiectul de lege privind desfiintarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie.In timpul dezbaterilor, cativa membri ai CSM, printre care judecatoarele Lia Savonea si Gabriela Baltag, au criticat proiectul de desfiintare a SIIJ, initiat de ministrul Justitiei, Stelian Ion, facand referire si la DNA."Sunteti perseverent pe acest proiect si perseverenta dumneavoastra este una politica. Mai mult ca niciodata, alaturi de clasa politica ce v-a acordat sustinere, nu doriti decat sa subordonati Justitia. Vorbiti despre SIIJ ca si cum ar fi suma tuturor problemelor din Justitie. Dar despre DNA? Nu am auzit niciun cuvant. Nu ati spus nimic despre atrocitatile DNA. Luati mana de pe noi, domnule ministru, si luati mana de pe SIIJ", i-a transmis Gabriela Baltag lui Stelian Ion.