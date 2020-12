Ministrul Mediului l-a revocat din functie pe directorul responsabil cu lansarea programului "Rabla pentru electrocasnice"

Amanarea a fost decisa de teama atacurilor cibernetice si a pericolului de clonare a unor informatii, a anuntat Administratia Fondului pentru Mediu (AFM)."O sa aflam foarte repede ce n-a functionat. Urmeaza sa trimit Corpul de control al ministrului la AFM. Consider inadmisibil ce s-a intamplat, 100.000 de romani asteptau acest program. Am primit asigurari zilnice ca suntem pregatiti ca romanii sa beneficieze de acest program. Am fost informat cu minute inainte de lansarea oficiala a programului ca este nefunctional", a declarat Mircea Fechet.La scurt timp dupa anunt, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Mircea Fechet, a transmis premierului Romaniei propunerea de revocare din functie a presedintelui Administratiei Fondului pentru Mediu, Dan Catalin Vatamanu, institutia responsabila cu implementarea programului "Rabla pentru electrocasnice".CITESTE SI: Programul "Rabla pentru electrocasnice", amanat inainte de deschidere. Suspiciuni de atacuri informatice