Raluca Turcan, probleme cu punctele cardinale. Unde a plasat geografic ministrul Muncii judetele Teleorman si Dolj VIDEO

Cand i s-a cerut sa dea un exemplu de judet in care sunt 16 pensionari la 10 angajati, cel mai mare dezechilibru de acest fel din tara, Raluca Turcan s-a referit la judetul Vaslui. Ce a urmat a fost o cascada de balbe, Raluca Turcan mutand judetul Vaslui din regiunea Est in diverse regiuni, invocand regiunile Nord-Est si Nord-Vest, pentru ca apoi sa se refere la judetele Teleorman si Dolj, aflate in sud.Raluca Turcan este cunoscuta si pentru alte gafe din trecut , sanctionate, in special, in mediul online. Iata cateva declaratii care au starnit ironiile internautilor:"La momentul aparitiei virusului pe plan international, Romania sa fie prima tara...vaccinului, nu virusului. Vaccinului da, ma scuzati""Vom putea pune degetul pe 500.000 de locuri de munca nou create""Se va simti foarte accentuat si tronsonul de autostrada Sibiu Pitesti, sa putem simti deja constructia acestei bucati de autostrada""Ori pentru asta avem nevoie de modificarea Constitutiei. Ce inseamna modificarea Constitutiei? Inseamna modificarea cu o majoritate calificata in Parlament!""Toata tara a fost ca o camera de garda unde veneau pacienti foarte gravi in fiecare zi! Pur si simplu, prin rotatie, cu totii am incercat sa ajutam camera de garda numita Romania!"