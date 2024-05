Moartea unui om politic - pomenirea lui și lecțiile vieții sale. EPILOG: Cum poate fi eliminat un opozant incomod; radiografii ale crimelor totalitarismului. Gandhi și istoria ca parcurs al normalității și iubirii

Moartea unui om politic - pomenirea și lecțiile acesteia. Partea I: de ce trebuie să (ne) criticăm liderii?

Moartea unui om politic - pomenirea lui și lecțiile vieții sale. Partea a II-a: „așa ceva nu există”, sau personalitățile de excepție. Cazurile Navalnîi și Pilecki

Voi reveni, la începutul acestei ultime părți a materialului meu, la moartea (probabil năprasnică) a lui Alexei Navalnîi. Primul lucru pe care se cuvine să-l subliniez este că asasinarea acestuia, deși previzibilă, nu îi era în niciun fel obiectiv necesară lui Vladimir Putin.

1. Contextul general al crimei

Navalnîi, cum am precizat deja, a fost arestat imediat la revenirea din Germania (18 ianuarie 2021), unde s-a aflat la tratament - fiind transportat acolo la solicitările insistente ale guvernului federal al acestui stat, cu un avion german trimis special, care l-a transferat (în august 2020) de la Spitalul Clinic de Urgență din Omsk (Siberia, Rusia) la Spitalul ”Charité” din Berlin, cel mai mare spital universitar din Europa. Motivul reținerii a fost încălcarea condițiilor de probațiune (!) care interziceau deplasarea în străinătate a opozantului rus, legate de cazul unei sentințe de trei ani și jumătate de închisoare cu suspendare. Prin urmare, tocmai revenit în țară, inamicul numărul unu al regimului Putin a fost inițial încarcerat pentru doi ani și jumătate (din sentința cu suspendare scăzându-se un anul de condamnare executat de Navalnîi anterior, la domiciliu).

Ads

Aproape imediat, alte acuzații/sentințe au început să curgă. În cadrul primului proces, încă în 2021, s-a încercat ca Navalnîi să fie acuzat și condamnat de defăimare la adresa unui veteran rus (pro-Putin) al Celui de-al Doilea Război Mondial, deși fapta reclamată preceda cronologic (!) incriminarea ei de către legislația penală a Federației Ruse. Acuzatorii parchetelor din Rusia nu s-au dat însă bătuți. Printr-o decizie a justiției, în iunie 2021, după un proces de câteva luni, A. Navalnîi a fost etichetat/declarat ca fiind „extremist” și „conducător de organizații extremiste”. Deși această desemnare, făcută cu autoritatea lucrului judecat, nu i-a adus un plus la anii de detenție, țintele vizate de acest demers erau clare - Fundația Anti-Corupție, înființată de politicianul și activistul rus în 2011, alături de Fundația pentru Protejarea Drepturilor Cetățenilor, condusă pentru o perioadă de acesta - ulterior sentinței din iunie ambele fiind dizolvate. Mai multe apeluri (interne, în cadrul sistemului judiciar rusesc) făcute ulterior la această decizie judecătorească au fost respinse.

Ads

În februarie 2022 (luna invaziei Ucrainei de către Rusia), are loc acuzarea lui Navalnîi într-un alt proces. E acuzat de sfidarea curții/unui judecător, dar și de delapidare a fondurilor provenite din sponsorizări și donații - acesta din urmă un fiind cap de acuzare „reîncălzit”, pentru ceva similar fiind acuzatul fiind deja condamnat chiar în cazul sentinței pe care o executa. Procedurile sunt pline de peripeții și care mai de care mai atipice. Un soi de „tribunal improvizat” este organizat chiar în incinta penitenciarului unde cel judecat se afla pe atunci în detenție, unul din martorii acuzării refuză să mai depună mărturie, iar la audierile din data de 24 februarie, urmând agresiunii rusești împotriva Ucrainei, acuzatul cere ca condamnarea sa la adresa acesteia să fie consemnată oficial în documentele procesului. El declară că invazia reprezintă o încercare de a deturna atenția de la problemele interne ale Rusiei, și un act care va provoca multe pierderi de vieți, îi va sărăci pe ruși și mai mult și va distruge viitorul multora dintre ei. În final, pe 22 martie, cu maximă celeritate, Navalnîi a fost condamnat la alți 9 ani de detenție în condiții de maximă securitate (plus plata unei sume - nu voi intra aici în detalii). La toate apelurile interne (făcute cât timp condamnatul a mai fost în viață) sentința „a rezistat”.

Ads

Ultima condamnare, sau mai exact cea mai recentă - fără a avea în vreun fel certitudinea că aceasta ar fi rămas și cea din urmă - a survenit, după un proces care a durat mai bine de un an (desfășurându-se în parte cu ușile închise), în care acuzațiile de extremism la adresa sa au fost reluate (!) și detaliate, lor adăugându-li-se și unele de fascism - pe 4 august 2023. Navalnîi a fost condamnat la 19 ani de detenție într-o colonie penitenciară cu regim special, pentru incitare publică la activități extremiste, finanțare de activități extremiste și reabilitarea ideologiei naziste (!). În luna octombrie a aceluiași an (după cum precizam în partea a doua a materialului) trei dintre avocații săi au fost arestați pentru acuzații similare. Toate aceste acuzații, procese și sentințe (la fel ca cea anterioară otrăvirii, datând din 2014), precum și modul de desfășurare a procedurilor judiciare au fost analizate îndeaproape de organizații internaționale (guvernamentale sau neguvernamentale) care au ca scop al activității lor monitorizarea respectării și protejarea drepturilor omului. Terminologia la care s-a apelat pentru a le descrie sfidează oarecum sobrietatea limbajului folosit îndeobște de asemenea foruri: deciziile sunt numite arbitrare, motivate politic, complet nerezonabile, destinate să intimideze (cu referire la cel judecat și susținătorii săi), mascaradă juridică. Din 2021 Navalnîi ajunge să fie considerat, la nivel internațional și în mod oficial, deținut politic.

Ads

Poate mulți dintre noi ne-am întrebat de ce, la moartea disidentului rus, în presă apăreau diferite variante (referitoare la durată) privind sentința sau sentințele cumulate pe care acesta le-ar fi avut de executat. Această incertitudine s-a datorat caracterului lipsit de transparență dar mai ales imprevizibil și abuziv (supus influențelor și presiunilor din partea puterii politice neo-totalitare) al sistemului judiciar rusesc. Detalii care să justifice această caracterizare, precum și evaluări ale unor specialiști din domeniul juridic (preocupați de respectarea normelor și principiilor funcționării unui stat de drept și a drepturilor omului) au fost prezentate deja mai sus. Acestea fiind spuse, o majoritate a avocaților apropiați de Navalnîi estimau că acesta ar fi urmat să rămână în spatele gratiilor pentru 19 ani, prin aplicarea sentinței celei mai mari -procedeu care ar fi urmat să fie aplicat în locul unei cumulări a (tuturor) sentințelor existente. Să reținem această durată probabilă a condamnării, înainte de a trece mai departe.

Ads

În plus, încă din octombrie 2021, potrivit propriilor relatări, Comisia penitenciară/Comisia pentru pentru penitenciare din Rusia l-a declarat pe Navalnîi drept „extremist” și „terorist” (!), consecințele acestei încadrări reflectându-se (alături de sentințele pronunțate, legat de care am oferit detalii mai sus) în severitatea/duritatea condițiilor de încarcerare. Un apel al condamnatului în fața aceleiași Comisii penitenciare a fost respins pe 28 iunie 2022, deținutul Navalnîi rămânând cu cele două „etichete” până la sfârșitul vieții.

Ca urmare sentințelor primite și a acestui mod de încadrare, A. Navalnîi a fost închis, încă înainte de începutul anului 2022, în cadrul unor Colonii corective de maximă securitate (aflate pe locul doi ca asprime a condițiilor de detenție, potrivit nomenclatorului corespunzător sistemului penitenciar din Federația Rusă (inițial Colonia nr. 2 din Prokrov, apoi Colonia nr. 6 de lângă Melenkovo - ambele situate în regiunea/oblastul Vladimir), pentru ca undeva către sfârșitul anului 2023 să fie transferat în „celebra” (sau mai exact înspăimântătoarea, ca renume) Colonie penitenciară nr. 3 (cu regim special - cel mai dur din sistemul rusesc de detenție) din Karp, în Vestul Siberiei (zona arctică), Închisoare cunoscută și sub numele de „Lupul Polar”. Condițiile de trai din cadrul acesteia au fost descrise de unii deținuți (foști sau actuali) ca fiind apropiate de unele care vizează exterminarea.

De la începutul perioadei în care a fost încarcerat, Alexei Navalnîi a fost supus - sistematic și aproape permanent, se pare - unor activități de șicanare, hărțuire sau chiar tortură (ori, cel puțin în parte, acțiuni echivalente cu tortura, conform tratatelor și legislației internaționale dar și interne, din Rusia) - toate acestea fiind considerate de mai mulți observatori interni sau internaționali drept tratament inuman în timpul detenției. La accesul deficitar la medicație ori hrană corespunzătoare (care i-a cauzat deținutului în mod repetat probleme medicale, în câteva rânduri severe) și interzicerea în mai multe dăți a dreptului de a fi văzut de personal medical specializat s-au adăugat deprivarea de somn, izolarea îndelungată sau transferul temporar în celule speciale. Motivele, cand existau, s-ar putea numi mai degrabă (cel mult) pretexte - adresarea nepotrivită față de un angajat al închisorii (cu folosirea gradului militar în loc de nume sau invers), neexecutarea îndatoririi „de a face curat cum trebuie” (!) în celulă au dus la pedepse in izolator. Iar în mai multe rânduri deprivarea de somn (deținutul fiind trezit de mai mult de 10 ori pe noapte, pus să se prezinte la vizetă/camera video, să dea raportul etc) era justificată prin necesitatea personalului de pază din penitenciar de a se convinge că cel aflat în celulă, în spatele unei uși încuiate/zăvorâte... n-a evadat, n-a dispărut nici nu s-a volatilizat în vreun fel (!).

Acest tip de tratamente, legat de care Navalnîi și avocații săi s-au plâns în mai multe rânduri, numindu-l „un tip de tortură” a stârnit proteste interne și externe. În Rusia au avut loc adunări publice, au fost lansate apeluri ale opoziției, sute de medici au semnat o scrisoare deschisă care condamna condițiile de detenție la care condamnatul era expus etc; pe plan internațional, dincolo de mitinguri de sprijin ale celui deținut, au avut loc intervenții repetate ale responsabililor unor organizații (guvernamentale sau neguvernamentale) sau ale oamenilor politici, parteneri occidentali ai Rusiei, vizând autoritățile de stat ale acesteia și în primul rând pe Vladimir Putin. Toate aceste acțiuni și inițiative solicitau eliberarea opozantului rus, sau cel puțin asigurarea unor condiții decente, demne și umane de detenție. Ideea lor centrală era aceea că tratamentul la care era supus Navalnîi în închisoare urmărea, nu atât ispășirea unei pedepse materializate printr-o condamnare cu privarea de libertate ci, mai mult decât aceasta, suprimarea sa (treptată) în timp a acestuia.

2. Asasinatul. Motivele și miza acestuia

În rezumat, la începutul acestei a doua secțiuni a părții a treia a acestui material, să recapitulăm situația în care se aflau, reciproc, Putin și Navalnîi înainte de alegerile prezidențiale din Rusia care au avut loc între 15 -18 martie 2024. Mai exact, în timpul campaniei electorale pentru acestea. Competitorii care au fost pregătiți pentru Vladimir Putin (mai exact ale căror candidaturi au fost acceptate de justiție și instituțiile electorale din Rusia, și care n-au renunțat pe parcurs la cursa electorală în favoarea acestuia) erau cu toții niște figuri caricaturale - una și una - niște personaje destinate, și care acceptaseră să facă figurație. Prin urmare, în urma modificărilor aduse Constituției Federației Ruse în 2020, care îi permiteau încă două candidaturi/mandate consecutive, Putin se pregătea să candideze pentru/să câștige un al treilea mandat de președinte al Rusiei, având durata de 6 ani (2024-2030). Acestuia i-ar putea urma, formal - de ce nu? dacă lucrurile nu se vor schimba între timp în mod substanțial în Rusia - un alt mandat (al patrulea, 2030-2036) sau, urmând unei noi modificări a Constituției ruse (prin încă un referendum), funcția de președinte pe viață.

În aceeași perioadă, viitorul previzibil pentru Alexei Navalnîi suna în felul următor: relativ recent condamnat la o nouă sentință, acesta avea de petrecut (estimativ, și cel puțin) 19 ani în detenție. În plus, tocmai fusese transferat la Colonia penitenciară cu regim special „Lupul Polar” (aflată la Cercul Polar), renumită pentru faptul că deținuții (în majoritate criminali extrem de periculoși) ar fi supuși în fapt unui proces de exterminare în timp, în special prin expunerea prelungită și repetată la temperaturi extreme. Deci, în eventualitatea în care nu ar fi fost judecat și găsit vinovat pentru alte fapte (acest lucru atrăgând ani suplimentari de detenție) și ar fi supraviețuit timp de 19 ani regimului din închisoarea „Lupul Polar” din Siberia, Navalnîi ar fi urmat să fie pus în libertate, cel mai devreme, în anul 2042 - an în care V. Putin (născut în 1952), dacă ar mai fi în viață, ar avea 90 de ani. De asemenea orice eliberare mai timpurie (eventual printr-o grațiere) ar fi depins/ar depinde exclusiv de Numărul 1 al puterii politice din Rusia - aproape cert același V. Putin, atâta timp cât acesta va trăi/nu va ajunge el însuși în exil (la puținii aliați politici externi rămași) sau încarcerat la rând-i într-un penitenciar, urmând răsturnării sale de la putere.

Aparent deci, cineva care judecă în mod rațional ar putea să afirme cu oarecare siguranță următoarele: V. Putin, pe cale să fi reales ca președinte, a reușit și să-l scoată din jocul politic pe principalul său opozant rămas în viață, pe unul din ultimii oameni din Rusia de care îi mai era frică cu adevărat. Deci am putea afirma nu că nu mai exista absolut nici o „nevoie obiectivă” - ținând de menținerea la putere a lui Vladimir Putin - ca Alexei Navalnîi să fie eliminat fizic, să fie ucis. Doar că - iar acest lucru a putut fi cred observat, deja, în repetate rânduri - V. V. Putin nu (mai) este un actor politic rațional sau o persoană caracterizată de ceea ce am putea numi echilibru psihic. În plus, conform unor surse diferite, el a declarat, inclusiv public, de mai multe dăți, că „toți trădătorii trebuie să moară” . Iar aceștia, mulți dintre ei, au murit deja înaintea lui Navalnîi. Numele unora dintre ei - cei mai cunoscuți - pot fi citite în lista de la finalul materialului.

Aici se cuvin a fi făcute două precizări. Mai întâi, V Putin a făcut declarația de mai sus într-un context pe care-l știa foarte bine - acela în care Rusia a impus, încă din 1996, un moratoriu (fără limită temporală) legat de pedeapsa capitală. Acesta este deci în vigoare și în prezent: condamnarea la moarte nu există/este ilegală, în cadrul sistemului legislativ-judiciar din Federația Rusă. În al doilea rând, „trădarea”, așa cum era ea avută în vedere de către Putin, nu era avea în vedere/nu se reducea la infracțiunea specifică cu acest nume - una destul de complicat de circumscris juridic și „rezistentă” la definiții*, care rivalizează în multe legislații criminale, ca gravitate, cu omorul cu intenție. Trădătorii la care se referea Putin, care „trebuiau să moară” (și nu puțini au murit) - CU SAU FĂRĂ O SENTINȚĂ JUDECĂTOREASCĂ CARE SĂ-I FI CONDAMNAT ÎN PREALABIL - erau de fapt „adversarii Rusiei”, sau, mult mai pragmatic și exact, proprii adversari și critici. Punct.

Ceea ce s-ar putea numi un program (clandestin și probabil informal) de lichidare fizică a adversarilor (reali sau doar percepuți astfel) ai lui Vladimir Vladimirovici Putin are loc de prin anii 2000, fiind inițiat îndată după accederea acestuia la putere. Au existat cazuri de otrăvire, lichidare fizică violentă, asasinat prin folosirea de explozivi etc. În perioada pandemiei de Covid, o metodă care părea că tinde să devină favorită (și căreia i-au căzut victime destui protestatari la adresa politicilor și abuzurilor lui Putin, mai ales medici - din păcate mai puțin cunoscuți, și al căror nume n-a prea rămas în memoria publică colectivă/documente, deci ele nu apar nici pe lista de mai jos) a fost defenestrarea - aruncarea victimelor de la etajele superioare ale unor clădiri înalte.

Odată cu suprimarea lui Alexei Navalnîi, asasinatele comandate de către Putin au intrat într-o nouă fază. Una complet irațională, sau guvernată cel mult de „raționalizarea paranoiei”. Eliminarea unui adversar nu mai are ca scop înlăturarea unei amenințări existente, ci constituie/reprezintă a) o demonstrație de forță & brutalitate maxime, menite să înspăimânte, b) stârpirea „din fașă”, preventiv, a oricărei amenințări potențiale și/sau c) un complex demiurgic de tip patologic al deținătorului puterii: acesta POATE, chiar după ce a eliminat pericolul reprezentat un rival, să-l PEDEPSEASCĂ (la modul absolut, suprimându-l) - deci O FACE PENTRU CĂ POATE. Aceste tipuri de motivații pentru asasinatele politice au fost combinate adesea în mințile și acțiunile celor mai decerebrați și cruzi lideri de tip tiranic-totalitar. Hitler și Stalin au fost doi dintre ei. Iar mai jos ne vom aminti, mai pe larg, de două „exemple” de asasinate cu rol predominant (sau pur) demonstrativ, puse în scenă de către aceștia. Stabilind un standard extrem de ridicat al abjecției, pe care totuși, se pare, Putin a reușit să-l egaleze/depășească la începutul anului 2024.

3. Din istoria crimelor abjecte ale totalitarismelor. Precedente ale asasinatelor lui Putin

- Ernst Röhm a fost împușcat mortal, fără vreo acuzație formală sau vreun proces, într-o celulă a unei închisori din Munchen, la 1 iulie 1934, de către doi asasini din SS, după refuzul său de a se sinucide. Cel numit era, în acel moment, al doilea om în ierarhia Partidului nazist, ministru fără portofoliu în cabinetul german și comandant al temutelor SA (Sturmabteilung/batalioanele de asalt ale NSDAP - formațiunile paramilitare ale Partidul Național-Socialist German), cu ajutorul cărora - pe post de bâtă, dar și de sursă de intimidare - Hitler a reușit să ajungă la putere.

Röhm - din cate știm o namilă de om, unul dintre cei mai masivi bărbați din rândul căpeteniilor naziste, fiind depășit cred ca volum corporal numai de Göring, care era obez - a fost unul dintre primii și cei mai apropiați tovarăși de drum ai lui Adolf Hitler. Veteran al Primului Război Mondial (ofițer de carieră în armata germană, luptând pe mai multe fronturi, rănit și decorat de mai multe ori), se pare că acesta era unul dintre puținii lideri naziști care era imun la fascinația stranie pe care o exercitau discursurile în parte urlate (și în semi-transă) ale lui Hitler. Alături de același Göring Röhm făcea parte dintre puțini prieteni adevărați pe care A. Hitler i-a avut vreodată, și singurul dintre naziști care i se adresa cu „tu” (”du”, nu ”sie”/dumneavoastră), folosind numele mic sau chiar un diminutiv al acestuia (Adolf, Adi) în loc de ”Mein Führer”.

Pentru înlăturarea lui Röhm, în cadrul unei acțiuni care este cunoscută în istorie drept „Noaptea cuțitelor lungi” (prin care acesta și pricipalii lideri din cadrul SA au fost lichidați) există mai multe motive posibile, care nu se se exclud unul pe altul. Printre ele, rivalitatea dintre SA și SS sau dintre Röhm și organizația sa și restul Partidului nazist. Cauzele propriu-zise țin mai cu seamă de faptul că Ernst Röhm și SA au început să devină, după dobândirea puterii în stat de către Adolf Hitler Partidul Național-Socialist German, mai mult o povară pentru aceștia. Radicalismul și fanatismul întru nazism ale lui Röhm & subordonaților, duritatea lor testată în lupte de stradă (în ani de semi-război civil prin care a trecut Republica de la Weimar), forța brută pe care o proiectau (inclusiv cea fizică, a lui Röhm, care se pare că îl intimida în parte până și pe Hitler) reprezentau de asemenea surse de îngrijorare pentru reprezentanții marelui capital, pentru comandamentul armatei germane (și corpul de ofițeri al acesteia) și pentru o bună parte din alegătorii care votaseră cu Hitler și cu naziștii în alegeri.

Deși Ernst Röhm a continuat să fie prea radical pentru noile interese de parcurs al naziștilor ajunși la putere, astăzi ne este cât se poate de clar că acesta și grupul pe care-l controla îi rămăseseră fideli lui Hitler și partidului, și nu plănuiau în niciun fel vreo răsturnare sau vreo lovitură de forță împotriva celui dintâi. Orice om având mințile la el ar fi încercat deci - știind bine aceste lucruri, cum aproape sigur că le știa și Hitler - să-și convingă prietenul politic să „o lase mai ușor”, să devină mai puțin radical sau la nevoie chiar sa-l îndepărteze din pozițiile de putere. Hitler însă nu gândea așa. „Judecata” și estimările lui baleiau viitorul cam în felul urmator: „Röhm nu complotează acum, dar dacă o va face mâine? Și dacă, atunci când/dacă se va decide să o facă - știind ceea ce știu despre el - se va dovedi destul de puternic să mă răstoarne?” Deci...?

Deci, la instrucțiunile lui Hitler, Himmler și Heidrich, cei mai apropiați asociați ai săi din SS (structură paramilitară nazistă rivală a SA, care pe atunci îi asigura ”Führerului” paza și protecția) au fabricat, de la cap la coadă, un dosar conform căruia SA, sub comanda lui Röhm (aflat chipurile în serviciul Franței!), pusese la cale un complot privind răsturnarea prin forță lui Hitler și instalarea șefului SA/Sturmabteilung la putere. Evident, nimic din toate acestea nu era adevărat. Lovitura de anihilare a conducerii SA a fost dată noaptea/la începutul dimineții de 30 iunie 1934 (de unde și denumirea atribuită ulterior „operațiunii” - „Noaptea cuțitelor lungi”), în special de către membrii SS. Cei vizați au fost în parte împuscați pe loc (numărul celor uciși fiind între 85 și câteva sute, estimările maximale vorbind de până la 1.000 de persoane suprimate) marea majoritate fiind executați în incinta unei închisori unde au fost transportați. Singura favoare pe care Hilter i-a făcut-o fostului locotenent, prieten și camarad politic a fost să dispună ca acestuia să i se ofere „șansa” să se sinucidă, înmânându-i-se, în celulă, un pistol cu un singur glonte în magazie. Când Röhm, care, cu toate ale lui, numai slab de înger nu era, le-a spus celor doi trimiși ai lui Hitler/asasini, înapoindu-le arma „Spuneți-i lui Adolf că dacă mă vrea mort s-ar cuveni să vină să facă treaba cu mâna lui!”, aceștia l-au lichidat, împușcându-l fără ezitări sau alte comentarii.

- În cazul lui Serghei Kirov, lucrurile au fost aparent mai simple dar și mult mai atroce și dezumanizante. „Episodul Kirov” a fost unul dintre cele în care Iosif Visarionovici Stalin și-a depășit, în mod evident, confratele (și rivalul, în același timp) în ale asasinatelor politice (e drept, în numele unei alte ideologii anti-democratice și anti-umaniste) Adolf Hitler. Kirov, Prim Secretar al Comitetului Partidului Comunist al Uniunii Sovietice (pe atunci partidul avea un alt nume - simplificăm puțin) din Regiunea Leningrad, din 1926-1927 până la asasinarea sa, la 1 decembrie 1934 (același an în care a fost lichidat și Röhm). Unul dintre cei mai elogiați lideri comuniști ruși ai perioadei (cumva paradoxal, inclusiv/mai ales după moartea sa), lui S. Kirov (născut Serghei Mironvici Kostrikov) îi pot fi atribuite, din perspectiva noastră de astăzi, și bune și rele (printre cele din urmă regăsindu-se tratamentul dur/exterminările care au vizat „adversarii ideologici” din zona Caucazului) din perioada războiului civil care a urmat Revoluției comuniste/bolșevice din Rusia (1917).

Nu îmi propun însă, aici, o prezentare a biografiei și activității acestuia. Vom insista doar asupra aspectelor care au ajuns să fie de interes pentru tovarășul Stalin. Mai întâi, Serghei Kirov a ajuns să fie foarte popular, atât în orașul și regiunea Leningrad (important, fost Sankt- Petersburg, apoi Petrograd, centrul Revoluției ruse) cât și în cadrul Partidului Comunist al Uniunii Sovietice (PCUS). Partizan al lui Stalin și al stalinismului după moartea lui Lenin, atât la nivel principial (adept al colectivizării și al unei industrializări rapide/forțate) cât și pe plan tactic (sprijinind constant ascensiunea acestuia în ierarhia PCUS), sprijinul lui Kirov la adresa acestuia a rămas manifest până la finalul vieții - fiind reflectat inclusiv într-un discurs devenit celebru, în cadrul Congresului al XVI al PCUS, care a avut loc chiar în anul morții sale, 1934. Primul-secretarul Partidului din Leningrad avea însă și câteva trăsături de personalitate care au ajuns să facă ca dispariția sa (fizică) să fie dorită și obținută de către I. V. Stalin.

În primul rând, Kirov (cu opt ani mai tânăr decât Stalin) era mult mai apropiat de imaginea/arhetipul unui conducător comunist, promovată/promovat de însăși propaganda regimului. Deschis, abordabil, locuia într-un imobil unde stăteau mai multe familii, de diverse origini. Mergea adesea la muncă pe jos, discuta cu cetățenii din Leningrad, le răspundea la întrebări. Adesea lua copiii din vecini la plimbare cu limuzina de serviciu sau întra în jocurile lor. În plus, deși suporter convins al acestuia nu părea copleșit de așa-zisa „personalitate a tovarășului Stalin” (oarecum la fel ca Röhm, în cazul lui Hitler) - refuzându-l pe acesta și spunându-i nu de mai multe ori, chiar dacă nu legat chestiuni de primă importanță. Avem deci imaginea unui om (politic) mai degrabă normal, nu a unui „om nou” - mașinărie spălată pe creier, destinată executării întocmai, fără crâcnire și la timp a ordinelor unui Conducător Suprem.

Dar comunistul Kirov (a cărui figură apare în romanul „Copiii din Arbat”, scris de Anatoli Ribakov și apărut și la noi după 1990) avea „defecte” mult mai mari. În perioada în care la principala tribună politică din URSS, se aflat un sforar, un manevrant din culise al lucrurilor, fost responsabil cu treburile murdare din facțiunea bolșevică a Partidului Social-Democrat Rus (în perioada în care acesta activa în clandestinitate) - și anume I. V. Stalin** - iar întreaga conducere a partidului, după dispariția lui Lenin și Troțki (ultimul, marginalizat din 1926, exclus din PCUS în anul următor și expulzat din țară în 1929), ducea o lipsă acută de carismă și popularitate, Serghei Kirov dispunea de ambele. Faptul că acesta poseda aceste însușiri, alături de un calcul prospectiv potrivit căruia ar fi fost posibil ca Kirov să nu sprijine cumularea puterii politice absolute în mâinile sale, și instituirea unui regim de teroare și mai dur în URSS, combinat cu un cult al propriei personalități (acestea coroborate cu sprijinul popular de care se bucura liderul din Leningrad) l-au determinat pe Stalin să decidă suprimarea lui.

Legat de crimele individuale, Stalin a reușit îndeobște performanțe mult mai bune în uciderea unor inocenți (nevinovați cel puțin de crimele de care aceștia erau acuzați) decât Hitler. Atât la nivel de „asasinate preventive” propriu-zise (cazul Kirov), cât și obținând adesea recunoașteri oficiale ale „vinovăției” acuzaților (!) în cadrul faimoaselor procese-spectacol. Acestea reprezintă o înmănunchere prea complexă (și încă neelucidată în toate detaliile sale) de efecte ale propagandei și îndoctrinării, manifestări ale unor forme de tip „sindrom Stockholm” combinate cu fanatismul ideologic și manipularea la nivelele maximale pe care totalitarismul a reușit să le practice (afectând inclusiv victimele sale) pentru a o/le trata aici. Voi spune doar că, pe de o parte, Kirov a fost unul dintre cei mai cunoscuți și în același timp (deși termenul nu prea acceptă grade de comparație) cei mai nevinovați din rândul victimelor personale ale „tătucului” Uniunii Sovietice. Pe de alta, asasinarea sa, pusă la cale chiar de Stalin, a constituit prilejul demarării acestei adevărate forme de sacrificiu ritualic de tip marxist/stalinist - procesele grandioase, în care acuzați (adesea personaje politice de mare notorietate) recunoșteau public VINI INEXISTENTE.

Cel care a pus capăt vieții lui Kirov, probabil la instrucțiunile NKVD, primite și acestea „de sus” a fost un oarecare Leonid Nikolaev (care era ceea ce pe atunci se numea un pierde-vară, și avea mai multe condamnări minore la activ - fapt care probabil l-a făcut șantajabil), acesta împușcându-l pe liderul comunist din Leningrad pe coridoarele din apropierea biroului său. Omul era la a doua încercare de asasinat, după prima NKVD-ul punându-l în libertate, ba restituindu-i și revolverul (pentru posesia căruia, aparent, nu avea permis) și, mai mult, reducând paza lui S. Kirov, cu știința/aprobarea lui Stalin. O vreme a fost vehiculată ca variantă o răzbunare personală a lui Nikolaev, pentru o presupusă relație a lui Kirov cu soția acestuia, dar aceasta a fost ulterior considerată neplauzibilă.

Istoricii și cei care au studiat acest episod din trecutul URSS vorbesc despre „dovezi circumstanțiale” (fapte și mărturii coroborate) privind responsabilitatea directă a lui Stalin pentru suprimarea camaradului politic și susținătorului său de la Leningrad, însă marea lor majoritate sunt de acord că aceasta A EXISTAT. Pentru cei care cunosc mecanismele de funcționare ale unui regim totalitar este clar că e aproape imposibil să găsești probe directe și clare (un ordin semnat de Stalin, de exemplu - și nici n-ar prea trebui să ne așteptăm la așa ceva), pentru că afacerile murdare de acest fel nu se puneau la cale prin intermediul unor documente scrise care să ajungă în arhivă. Aceasta pentru a nu mai vorbi de faptul că crima de care discutăm a avut loc la aproape 19 ani înainte de prăbușirea regimului stalinist.

Spuneam mai sus că Stalin a reușit să meargă chiar mai departe decât Hitler, în ale abjecției, cu unele dintre crimele comise. În continuare voi reveni la argumente. Serghei Kirov a avut parte de funerarii naționale. În cadrul acestora, Stalin a fost printre cei care au purtat sicriul celui asasinat pe umeri. Iar trupul său a fost depus în Mausoleul de la Kremlin, dedicat eroilor Revoluției comuniste și statului sovietic. Ulterior (inclusiv în perioada stalinistă), în memoria lui Kirov, pe întreg întinsul URSS, au fost ridicate monumente și numite zeci de instituții, străzi, piețe, ba chiar un oraș - toate denumite după acesta. Procesul lui Nikolaev s-a desfășurat cu ușile închise și pe „repede-înainte” (a durat mai puțin de 30 de zile), iar primul dintre cei care l-au interogat pe inculpat a fost... tovarășul Stalin. Desigur, acesta nu avea nicio atribuție oficială de tip judiciar, dar detaliul ne poate ajuta să ne formăm o impresie și mai clară despre modul în care funcționa statul sovietic și justiția acestuia.

Pe 29 decembrie 1934 L. Nikolaev era condamnat la moarte, și ulterior executat, în aceeași zi. În pofida duratei scurte a procesului, el avusese timp să mărturisească existența „unui complot fascist” la adresa tovarășului Kirov, în cadrul căruia „un consul al unei puteri străine” (rămas, și care avea să rămână neidentificat) din Leningrad l-ar fi plătit pentru asasinarea Primului-Secretar al PCUS din regiune. Desigur (și cercetările istorice au certificat acest lucru), nimic din toate acestea nu era adevărat, exceptând asasinatul în sine.

Însă, din păcate pentru adversarii reali sau potențiali ai lui Stalin, „afacerea Kirov” nu s-a încheiat nici cu sacrificarea acestuia (pe post de victimă inocentă), nici cu procesul cu rezultate parțiale al lui Nikolaev. Vor urma alte sacrificii, care vor deveni, cum spuneam mai sus, ritualice. Ele vor inaugura etapa (din istoria PCUS și a URSS) numită a „Marilor epurări”, prin care Stalin avea să-și consolideze dominația „de oțel” asupra diferitelor sectoare ale societății sovietice, începând cu cel politic. Primul proces-spectacol din URSS („moda” fiind ulterior „exportată” și în alte state comuniste) din șirul celor de la Moscova al avut loc în 1936. El i-a avut ca acuzați principali pe Lev Borisovici Kamenev și Evgheni Evseevici Zinoviev (alături de alți 14 co-inculpați) iar ca acuzator-șef pe procurorul general al URSS, infamul (pentru istorie) Andrei Ianuarievici Vîșinski (cu care românii aveau să facă cunoștință îndeaproape după 1944).

Simplificând puțin lucrurile, aceștia doi, Kamenev și Zinoviev, veterani ai partidului și ai Revoluției bolșevice, au fost cooptați de către aproximativ-alfabetizatul Stalin, imediat înainte moartea lui Lenin (survenită în 1924), pentru a-l marginaliza pe Lev Davidovici Troțki, membrul conducerii bolșevice care ar fi fost cel mai firesc să-i succeadă acestuia. Așa s-a format o așa-zisă „Troică” (Stalin plus cei doi pomeniți), care a ținut aproximativ până la marginalizarea acestuia (1926). Ulterior, cei doi au fost îndepărtați de la conducerea PCUS de către abilul intrigant/manipulator Stalin (care și-a găsit, pentru câțiva ani, un alt „aliat de parcurs, Nicolai Buharin - îndepărtat, apoi judecat, condamnat și executat și acesta în 1938, la ordinele aceluiași Stalin), ambii încetând să mai dețină vreo putere reală (finalul anilor 1920).

Dar prin 1935 același tovarăș care deținea deja toată puterea în URSS a decis că un fost asociat la putere bun e un asociat la putere mort. Și că mai să ai și mai multă putere nu strică niciodată - pentru că, aparent, cel puțin pentru cei care o dețin, toată puterea nu înseamnă aproape niciodată maximumul ei. Astfel, NKVD-ul (prin intermediul lui Nikolai Ivanovici Ejov - avansat ca șef al acestuia după proces, pentru treaba bună făcută, iar ulterior acuzat, condamnat, judecat și executat de asemenea la ordinele lui Stalin, peste abia doi ani, în cadrul unui proces similar) a fost pus să „instrumenteze un proces” (= să inventeze și creeze/falsifice „probe”) pentru ca cei doi să poată fi eliminați. Fizic.

Procesul din 1936 a început de la o complicitate a împricinaților la uciderea, cu doi ani înainte, a lui Kirov (faptă inexistentă) și a ajuns a acuzații punere la cale a unui complot ramificat condus de Kamenev și Zinoviev, împreună tocmai cu Lev Troțki (adică cel la înlăturarea căruia, în favoarea lui Stalin, puseseră umărul masiv) - aflat pe atunci în exil în Norvegia, care ar fi vizat înlăturarea lui I. V. Stalin de la conducerea PCUS și URSS, eventual chiar asasinarea lui. Acuzațiile, în integralitatea lor, fiind inventate/create de Ejov și bazate pe nimic, era esențială recunoașterea vinii din partea inculpaților. Mecanismul prin care nu vreo culpă abstractă, ci niște fapte concrete INEXISTENTE au fost recunoscute oficial și public de cei care NU LE-AU COMIS părea atunci inexplicabil, și a rămas parțial așa până astăzi.

Pot spune, foarte pe scurt, că el s-a bazat pe dezumanizarea brutală a acestor oameni odată aproape-atotputernici în țara Sovietelor (acuzatorul public,Vîșinski, îi numea frecvent „câini” „viermi” sau „drojdia societății” în rechizitoriile sale, sub formă de tirade). Odată ce ei au înțeles că, PRACTIC, se află complet la cheremul lui Stalin, asupra lor s-au exercitat, fără întrerupere, presiuni puternice (cei doi ținându-se, inițial, bine - mai ales Zinoviev). De la tortură directă sau indirectă (interogatorii repetate, privare de somn, de tratament medical, încercarea de a-l suprima pe Zinoviev, asmatic, pornind la maximum încălzirea în celula sa, vara), amenințarea cu suprimarea unor membri ai familiilor până la apelul patriotic (făcut de Ejov, ca anchetator) la patriotismul și conștiința de comuniști a celor doi - cerându-le să se sacrifice pentru a nu compromite (prin nerecunoașterea vinovăției și prelungirea procesului) siguranța, prestigiul și viitorul URSS.

Într-un final, cei doi au cedat, acceptând recunoașterea publică a unei vinovății inexistente. Au cerut în schimb garanții explicite că nu vor fi executați, ei sau membri ai familiilor lor, care să le fie date într-o întâlnire față în față cu toți membri Politbureau/Biroului Politic Executiv al PCUS (cel mai înalt for și conducerea restrânsă a acestui partid). Au fost primiți ambii (însă doar de către Stalin și un asociat - aceștia pretinzând că au un mandat din partea întregului Politbureau) și li s-a garantat viața. „Nici nu se pune problema (unei pedepse cu moartea cu executare”, le-ar fi declarat Stalin cu fermitate. Ambii, în urma unor „confesiuni” extinse, (planuri elaborate legate de un complot antisovietic, incluzând sabotaje, otrăviri, asasinate, lovitură de stat - toate fictive, rezultat al unei „instruiri” prealabile) au fost condamnați la moarte (împreună cu restul de 14 inculpați) la data de 24 august 1936. La dispoziția expresă a lui Stalin, sentința a fost executată prin împușcare, chiar în noaptea de 24 spre 25, imediat după condamnare. În următorii ani, numeroși membri ai familiilor lui Kamenev și Zinoviev au fost executați, cu sau fără proces. Cortina peste afacere a fost trasă în 1988 când Instanța Supremă a URSS (organism juridic, nu for istoric) a reluat procesul și a decis nevinovăția întregului lot de acuzați. Reabilitându-i astfel, post-mortem, la 52 de ani de la suprimarea lor.

Cam așa arată, stimați și dragi cititori, culisele, „organele interne” ale unui sistem totalitar - mai exact viața reală în interiorul acestuia. Fie că este vorba de unul încă la începuturi, chiar în primul an al existenței (!) - cazul Röhm/Hitler, fie de unul aflat înspre jumătatea fințării sale - episodul Kirov/Stalin & începutul „proceselor-spectacol”. Nu vă așteptați să găsiți nicăieri, pe aceste paliere, ceea ce am numi rațiune sănătoasă, logică, bun simț, empatie, sau umanitate fie și la un nivel minimal. Aceste sisteme, în care anormalitatea tinde să devină regula și firescul omenesc excepție, promovează doar o competiție la nivel de rafinament al răului, de imaginație sadică și de supunere oarbă a „instrumentelor umane” ale sistemului față de lideri. Nu trebuie să ne mirăm că Lavrov, Peskov, Medvedev, Șoigu, Gherasimov, Zaharova sunt toți otova, depersonalizați aidoma unor marionete dezarticulate, și aproape că îi poți confunda între ei (poate doar Progijin, un criminal mai pe tipicul lui Röhm, sau parțial mai exoticul Kadîrov, cu rol mai mult de coloratură, să fi părut/să pară că au o oarecare individualitate) - aceasta este una din caracteristicile totalitarismului. La fel era și la noi, începând cu 1971 - conducerea României Socialiste ajunsese să însemne cuplul dictatorial, Ceaușeștii (aflați, de asemenea, în centrul cultului personalității), plus o adunătură de „alți tovarăși” ale căror nume nu le știa aproape nimeni.

Asasinarea lui Alexei Navalnîi, a reprezentat, consider, un punct de cotitură pentru regimul tiranic, autoritar și abuziv pe care Vladimir Putin l-a instaurat în Rusia începând cu anul 2000. De la un autoritarism cu elemente neo-totalitare (tot mai multe), s-a trecut, odată cu începutul acestui an, la un regim neo-totalitar*** stabilizat. Și argumentez acest lucru prin:

a) cruzimea gratuită a gestului uciderii lui Navalnîi - cel mai vizibil lider supraviețuitor al opoziției, dar care, deja, nu mai constituia un pericol potențial real la adresa lui Putin - atâta timp cât dictatorul rus se menținea la putere - ca urmare a condamnării lui la detenție pe o perioadă foarte îndelungată (care ar fi putut fi și extinsă), și

b) prin concursul complet și în formă continuată pe care l-a primit V. Putin din partea ansamblului sistemului (nu doar cel politic, ci incluzând aici și serviciile secrete, organele de ordine și securitate, sistemul penitenciar, sistemul judiciar, medicina legală, presa aservită sau controlată/vândută etc etc) în înfăptuirea acestei crime.

Potrivit numeroaselor informații pe care le-am parcurs pe subiect, faptul că A. Navalnîi a fost asasinat e, din păcate, aproape o certitudine. Una din cele mai plauzibile variante pare să fie aceea, indicată de mai multe surse (inclusiv din Rusia) familiare cu metodele folosite de FSB/fostul KGB, potrivit cărora o metodă eficientă de a suprima pe cineva, fără a lăsa prea multe urme, constă în administrarea unei (singure) lovituri puternice în piept, în zona cordului, de către cineva special antrenat, după ce persoana vizată a fost supusă unor solicitări sau eforturi intense ori expusă unor condiții extreme (ultima variantă corespunzând situației în care se afla Navalnîi) - lovitura producând încetarea funcționării inimii. Iar cel mai grav aspect dintre cele trei caracteristici ale unui regim neo-totalitar care trece de la faza sa mai degrabă sui-generis la una consolidată mi se pare cea reprezentată de punctul b, complicitatea completă și mai ales continuată a membrilor sistemului cu criminalul Putin și cu crima lui.

Prin complicitate în formă continuată mă refer la faptul că, la (deja) peste două luni și jumătate scurse de la asasinarea unui nevinovat (așa cum înscenate/aranjate/nejustificate cum au fost ele, totuși NICIUNA din condamnările lui Navalnîi nu prevedea o pedeapsă cu moartea, fie aceasta și suspendată/comutată) rămas fără apărare, nimeni din cei care, să presupunem, au fost constrânși să participe sau au fost doar martori la crima comandată nu au permis ca vreo informație reală, din surse primare, să „transpire” către (de exemplu) presa liberă din Occident sau din alte state - aceasta în prezent, când folosirea unor surse anonimizate, a VPN-urilor, a unor „terți informatici” (platforme online ale unor ziare sau portaluri de știri) permite ca asemenea lucruri să poată fi făcute cu riscuri minimizate. Atât de mare este, se pare, frica existentă în ansamblul sistemului controlat de Putin și, aparent, atât de intens gradul de complicitate cu acesta încât nimeni (participant constrâns sau doar martor) nu a „mișcat în front”, fie și, măcar, pentru a-și liniști conștiința/a se absolvi parțial de vină.

Multe din crimele lui Putin au vărsat sânge între o parte a societății rusești și restul acesteia (a se vedea și anexa), iar prin sacrificarea lui Navalnîi e posibil ca paharul să fi ajuns să se reverse. Efectele nu se vor vedea imediat, după cum putem deocamdată constata și anticipa, dar aceasta nu înseamnă în niciun fel că, cumulându-se în timp, tensiunile nu se vor revărsa la un moment dat cu un plus de forță. Orice pretext care ar surveni ar putea fi folosit. Iar ceea ce istoria ne învață este că adesea, din păcate, sângele vărsat (inter-societal, între sate, sau intra-societal, în interiorul aceleiași țări) cere la rândul său vărsare de sânge. Să vedem cât va supraviețui neo-totalitarismul consolidat al lui V. V. Putin, pentru că în privința modului în care va sfârși am puține dubii că va fi unul violent. Iar legat de numitul Vladimir Vladimirovici mă încumet la o predicție - dacă nu va avea parte de un deces subit, capătul vieții lui (îl parafrazez pe Andrei Ianuarievici Vîșinski, acuzatorul din „Procesele-spectacol” de la Moscova pomenite mai sus, și îmi cer scuze petru asta) va lua, poarte posibil, forma brutală a ceea ce se numea „o moarte de câine”.

...........................................................................

Imaginea reflectată de episoadele istorice de mai sus, cât se poate de reale, este una a dezumanizării, plină de nedreptate, suferințe, moarte și sânge. Însă, ne spune M. K. „Mahatma” Gandhi, cel despre care am discutat în a doua parte a acestui articol în scrierile sale - și rămâne să reflectăm împreună dacă el are dreptate - NU AȘA ARATĂ ISTORIA REALĂ, ȘI NU ACEASTA ESTE IMAGINEA ASUPRA ACESTEIA CU CARE TREBUIE SĂ RĂMÂNEM ÎN MINTE.

Gandhi afirmă că de fapt ceea ce istoricii consemnează, și ceea ce memoria colectivă reține, sunt evenimentele extraordinare ale istoriei. Iar termenul de „extraordinar” nu are aici nicio conotație pozitivă, ci doar sensul/sensurile de ieșit din comun, în afara regulii, nefiresc, chiar în afara cursului normal al lucrurilor. Aceasta și din motive obiective și logice, pentru că pe de o parte aceste evenimente (un conflict armat, domnia unui tiran, un război civil, o perioadă de lipsuri sau abuzuri) ne cauzează mai multe dificultăți și ne aduc mai multe suferințe, iar pe de alta și pentru că asemenea evenimente sunt pur și simplu ieșite din comun, din tiparul unui normal sau firesc al existenței și evoluției, al istoriei - ele ies în evidență. Iar omul, prin natura sa, spune Gandhi, a fost și rămâne mai impresionabil față de aceste aspecte.

Legat de aceasta, gânditorul, activistul și omul politic indian ne oferă din nou un exemplu concret și firesc din comunitățile din țara sa. Lumea, și comunitatea, nu va vorbi niciodată de frații care se înțeleg, se iubesc și se ajută unii pe alții - pentru că așa ceva este ÎN NATURA LUCRURILOR. Dar de îndată ce doi frați se vor certa (o excepție, sau o abatere), acest lucru va deveni o știre pentru comunitate, și va fi dezbătută cu aviditate de către aceasta. Ca să-l completăm pe Gandhi este suficient să privim la presă, sau la apetența ei (din prezent și din trecut) pentru tot ceea ce este extraordinar (cu sau fără conotațiile pozitive ale cuvântului).

Revenind la tema istoriei, am putea să ne uităm la atenția dată de către istoria scrisă, și ca frecvență/intensitate și ca extindere în tratarea subiectelor, perioadelor de conflicte (externe sau interne - revoluții, frământări, conflicte, dezastre etc etc) comparativ cu cele de pace sau normalitate. Ori, și mai simplu, la atenția acordată fie a) figurilor istorice/liderilor implicate/implicați în conflicte (mai ales unele de durată sau spectaculoase) comparativ cu conducători politici care au domnit pașnic, benign și eficient, fie b) legat de liderilor cu „domnii” (guvernări) remarcabile, la numărul de paragrafe sau pagini dedicate (comparat) conflictelor sau disputelor în care au fost implicați versus numărul celor dedicate anilor pașnici și roditori de sub conducerea acelorași.

De fapt, istoria și parcursul său sunt marcate mai ales de anii de pace, conviețuire non-violentă și/sau cooperare, în care binele din oameni, respectul reciproc și forța iubirii de semeni au predominat. Iar proba supremă pe care o aduce Gandhi în acest sens este chiar faptul că specia umană, în loc să dispară, a supraviețuit și a evoluat. Dacă încercăm să verificăm validitatea acestui argument și prin aplicarea/măsurarea modului în care M. Gandhi definește satyagraha și ceea ce înseamnă un satyagrahi, istoria ar trebui să fie jalonată, în toate perioadele sale, de existența personalităților extraordinare/ieșite din comun. Ar trebui doar să mai adaug faptul că, legat de satyagraha, deși hinduist credincios și practicant, Gandhi s-a inspirat mult din modelul cristic și din Noul Testament (putem recunoaște cu ușurință, de exemplu, parabola întoarcerii obrazului sau a tânărului bogat, preluate și integrate în narativul elaborat de gânditorul indian).

În cele ce urmează vă voi propune câteva nume de astfel de personalități, din istoria universală și românească. Voi scrie detalii puține legate de fiecare (sau nu le voi da deloc), permițându-mi să consider că a vă documenta, dumneavoastră înșivă, legat de viețile și faptele lor ar putea constitui un privilegiu și un demers fascinant. De asemenea, vă lansez provocarea (evident, în sens pozitiv) să mă ajutați să completez o enumerarările evident parțiale de mai jos.

Dintre personajele remarcabile ale istoriei altor țări i-am/le-am putea pomeni pe spartanii de la Termopile, Pericle, Socrate, Arhimede, Spartacus, Marc Aurelius, Constantin cel Mare (și mama sa, Elena), Ibn Sina (Avicenna), Frederic al II-lea (împărat al Imperiului romano-german), William Wallace, Ioana d'Arc, Tadeusz Kościuszko, Robert Owen (unul din primii socialiști, considerat utopic, dar care a pus „la bătaie” propria avere), cu siguranță Florence Nightingale, Mustafa Kemal „Atatürk” (cu un semn de întrebare legat de episodul Smirna - 1922, și de tratamentul minorităților etnice/religioase), Winston Churchill și Charles de Gaulle (pe parcursul, sau cel puțin la începutul Celui de-al Doilea Război Mondial), Oskar Schindler, Desmond Doss (personajul din filmul „Fără armă în linia întâi”/”Hacksaw Ridge”), Maica Tezeza de Calcuta, Martin Luther King Jr., episcopul catolic Oscar Romero (El Salvador), preotul catolic polonez Jerzy Popiełuszko, Václav Havel, Mihail Seerghevici Gorbaciov, papa Ioan Paul al II-lea, Nelson Mandela, Ițhak Rabin (împreună cu Șimon Peres și Yasser Arafat), Roméo Dallaire (general canadian în serviciul ONU), activistele pentru drepturi (laureate ale Premiului Nobel pentru Pace) Nadia Murad (din Irak) și Narges Safie Mohammadi (din Iran), Volodimir Zelenski (pentru apărarea fermă a Ucrainei) alături de mulți alții.

Din istoria noastră, m-aș gândi la Dromichete (așa cum e prezentat de Diodor din Sicilia), la Decebal, apoi la Mircea I (cel Bătrân, cel Mare), la Petru I al Moldovei, la Alexandru cel Bun, la răsculații țărani de la Bobâlna și orășenii săraci din Cluj, în 1437, apoi la Ștefan cel Mare, Radu de la Afumați, Mihai Viteazul, Constantin Brâncoveanu, Tudor Vladimirescu, Nicolae Bălcescu, Alexandru Ioan I (Cuza), Mihail Kogălniceanu, regina Maria a României, apărătorii de la Podul Jiului (Târgu-Jiu, octombrie 1916 - rezerviști, cercetași, polițiști, voluntari, conduși de comisarul de poliție Ioan C. Popilian), Ecaterina Teodoroiu, Nicolae Titulescu, Petre Andrei, Nicolae Iorga, Viorica Agarici, aviatoarele „Escadrilei Albe”, Raoul Șorban, episcopii-martiri ai bisericii greco-catolice române, Richard Wurmbrand, iar din trecutul mai recent Paul Goma, Constantin Dobre și greviștii de la Lupeni (1977), protestatarii din Brașov (1987), (Constantin Pârvulescu - pentru episoadele „Congresul al XII-lea al PCR” și „Scrisoarea celor șase”, care au arătat că nu e niciodată prea târziu ca un om să se schimbe), Corneliu Coposu, Doina Cornea, medicul Cătălin Denciu și alții.

S-au adunat ceva nume din istoria noastră și a altor popoare, nu e așa, stimați & dragi cititori? Despre câți dintre ei/ele știați deja? Că nu sunt puțini e foarte bine, pentru că ne arată că trecutul nu-i conține doar pe Hitler și pe Röhm, pe Stalin, Ejov sau Vîșinski (și înaintașii acestora de același soi), iar în prezentul recent nu-i avem/i-am avut doar pe Putin & asociații, pe Prigojin ori pe alții pe potriva acestora. Să luăm acest lucru, alături de exemplul de curaj și voință de neoprit dat de Alexei Navalnîi, ca pe un semn de încurajare pentru viitor și pentru noi. Și să facem, cât ține de noi, ca realități inumane precum cele trecute în anexa/lista de la final să nu mai existe.

Sărbători de Paști cu bine tuturor!

________________________________________

* De obicei, în legislațiile naționale trădarea este echivalată cu cea mai gravă și/sau complexă crimă comisă de cineva împotriva intereselor fundamentale și/sau a siguranței/securității propriei țări, adesea în favoarea intereselor altui stat (altor state, unei alte/unor alte grupări), uneori contra unor beneficii sau foloase materiale.

** Singura contribuție teoretică a lui Iosif Visaronovici Djugașvili (Stalin) la dezvoltarea teoretică a marxismului (marxism-leninismului) a fost o lucrare despre naționalism (nu proastă, trebuie să recunosc), scrisă în 1913 ca temă de casă dată de către Lenin. În rest, înainte și în afară de manevrele de culisele din interiorul facțiunii bolșevice a Partidului Social-Democrat Rus (după venirea acestuia la putere), Stalin s-a ocupat doar de treburi murdare, precum asigurarea de resurse pentru partid prin fururi, jafuri și brigandaj. În afară de el, în zona conducerii partidului, spre finalul anilor 1920 - începutul anilor 1930, mai rămăseseră doar simpli executanți, foști anonimi. Chiar și supraviețuitorii „vechii gărzi” (Kamenev sau Zinoviev) erau aparatciki tipici, fără prea mare anvergură. Singura personalitate mai vie, cu verb și având oarecare valențe de teoretician, rămăsese Nikolai Ivanovici Buharin. Stalin i-a folosit abilitățile, aliindu-se o vreme cu el, apoi s-a descotorosit de posesorul lor, în 1938, tot prin procedura (deja testată) acuzare pe bază de vini inexistente - proces-spectacol cu recunoașterea lor - condamnare – execuție.

*** Nu am pretenția să elaborez, într-un editorial jurnalistic, definiții din zona disciplinelor/științelor sociale (științei politice). Termenul neo-totalitarism (pe care l-am mai folosit, tot cu referire la Rusia), include particula neo cu trimitere la unele particularități ale totalitarismului din Rusia lui Vladimir Putin. Unele dintre acestea (supravegherea strictă și îndeaproape a populației, dezinformarea) au fost făcute posibile de evoluții tehnologice recente. Cea mai vizibilă caracteristică/particularitate consider că este substituirea/suplimentarea unei părți a propagandei și chiar a terorii totalitare (ba chiar și a conținuturilor ideologice) - fără ca acestea să dispară, ele fiind caracteristici ale oricărui regim totalitar - de către/cu dezinformarea sistematică, în masă și pe termen lung (simplificat, ceea ce numim ”fake news”).

ANEXĂ

Listă (incompletă/parțială) a victimelor celor mai cunoscute ale lui Vladimir Putin - asasinate politice. Ordinea este cronologică, sursa principală fiind Digi24.ro:

- Serghei Iușenkov, politician: moarte prin împușcare, Rusia, 2003

- Paul Klebnikov, jurnalist: moarte prin împușcare (atac armat în timp ce se afla în mașina proprie), Rusia, 2004

- Anna Politkovskaia, jurnalistă de investigații (scriitoare, critică a lui Putin): moarte prin împușcare, Rusia (Moscova, în scara imobilului unde locuia), 2006 (pe 7 octombrie, ziua de naștere a lui V. V. Putin)

- Alexander Litvinenko, fost agent FSB (dezertor/refugiat în Regatul Unit unde colabora cu serviciul MI 16): moarte prin otrăvire, Londra, noiembrie 2006

- Stanislav Markelov, avocat specializat pe drepturile omului; Anastasia Baburova, jurnalistă: moarte prin împușcare, Rusia (Moscova, în timp ce se plimbau în apropierea Kremlinului), 2009

- Natalia Estemirova, jurnalistă (a scris despre încălcările drepturilor omului în Cecenia): răpire din fața propriei locuințe și moarte prin împușcare, Rusia, 2009

- Sereghei Magnițki, avocat și specialist în fiscalitate: moarte în închisoare (torturat până la moarte), Rusia, 2009

- Serghei Skripkal (și fiica acestuia), ofițer GRU (serviciile militare de informații ale Rusiei, găsit vinovat de spionaj în favoarea Regatului Unit, condamnat și apoi eliberat în cadrul unui schimb de spioni): moarte (uciși amândoi) prin otrăvire, Regatul Unit, 2010

- Boris Berezovski, om de afaceri/oligarh (fost asociat al lui Putin, refugiat în Regatul Unit după ce a intrat în conflict cu acesta): moarte prin otrăvire lentă, Regatul Unit (Berkshire), 2013

- Boris Nemțov, politician (principalul lider al opoziției din Rusia în acel moment): moarte prin împușcare, Rusia (Moscova, în apropiere de Kremlin), 2015

- Mihail Lesin, politician (ministru rus al presei, bănuit că ar fi urmat să dezvăluie date legate despre corupția la vârf din Rusia): moarte suspectă în urma unui „traumatism cranian sever”, SUA (Washington, DC - în propria cameră de hotel), 2015

- Dan Raopoport, om de afaceri (susținător al lui Alexei Navalnîi, critic al războiului din Ucraina): moarte (posibilă) prin defenestrare, SUA (Washington, DC), august 2022

- Ravil Maganov, om de afaceri (director Lukoil, critic al războiului din Ucraina): moarte prin defenestrare, Rusia (Moscova, de la fereastra unui salon de spital), septembrie 2022

- Pavel Antov, om de afaceri (multimilionar în industria alimentară, a criticat acțiuni legate de invazia Rusiei în Ucraina): posibilă moarte prin defenestrare (la scurt timp după decesul în același mod al unui prieten apropiat, Vladimir Bidanov), India, decembrie 2022

- Evgheni Prigojin, fost criminal, om de afaceri, asociat al lui Putin, comandant de mercenari: moarte prin explozia/aruncarea în aer a avionului în care se afla (după o încercare de lovitură de stat), Rusia, august 2023.

- Vitali Vladimirovici Robertus, om de afaceri (director Lukoil): moarte/sinucidere suspectă (spânzurare în propriul birou - al patrulea membru al conducerii companiei Lukoil care dispare în mod subit și suspect de la începutul invaziei din Ucraina), Rusia, martie 2024

Horia Lupu.Politolog. Cu amintiri din copilarie din "socialismul real". Absolvent al Facultatii de stiinte politice din cadrul Universitatii "Babes-Bolyai", Cluj-Napoca (infiintata cu sprijinul USIA, United States Information Agency), beneficiind de expertiza unor profesori remarcabili din UBB si de la universitati din SUA, Germania, Franta etc. 15+ ani de experienta de predare si cercetare in invatamantul universitar si cateva stagii in strainatate. Contactul cu politica reala inceput (suprarealist) la 23 de ani (neafiliat politic, director de campanie electorala la nivel de judet), continuand peste timp cu cativa ani in conducerea locala a unui partid care la aderare era in opozitie si de stanga, iar cand il paraseam ajunsese la putere si tindea spre dreapta. Cu expertiza in (sub)domeniile teoriei, ideologiilor, partidelor, regimurilor si istoriei (toate politice), a nationalismului si relatiilor interetnice. Compenente in zona aparare&securitate (inclusiv aspecte tehnice).

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

Ads