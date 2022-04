Toate calculele in ce priveste numarul de voturi posibile pentru motiunea de cenzura au ca reper 222. Acesta e numarul de parlamentari PSD si ALDE care au semnat, duminica, sustinerea acestei motiuni depuse de Liviu Dragnea, liderul PSD, impotriva propriului guvern.

Presedintele PSD a folosit toate mijloacele politice posibile pentru a-si mobiliza oastea de parlamentari astfel incat sa obtina o cifra care sa-l scape de durerile de cap.

I-a chemat duminica la Parlament, i-a cazat la hotelul fratilor Negoita, a facut sedinte informale cu ei, astfel incat sa reuseasca construirea unei noi solidaritati la nivelul partidului.

Liviu Dragnea, luni dimineata, se putea baza pe 222 de oameni, un numar insuficient.

Motiunea de cenzura trebuie votata de cel putin 233 de parlamentari pentru a darama Guvernul Grindeanu.

In aceasta criza politica, trebuie precizat ca volatilitatea este una extrema. Optiunile unui parlamentar se pot schimba de la o ora la alta, in functie de promisiunile pe care le fac partile implicate, iar scopul oricarui parlamentar care intra in astfel de negocieri este sa-si asigure un nou mandat.

Acesta e motivul pentru care un lider de partid, pentru a trece o motiune de cenzura impotriva Guvernului, trebuie sa se bazeze pe cifre mari. Nu poate sta sa astepte la noroc, sa vada cum soarta lui depinde de un singur vot.

De aceea, Liviu Dragnea a inceput negocierile cu UDMR. Maghiarii au 30 de voturi in Parlament, liderul PSD avea nevoie de cel putin 20 pentru a fi sigur ca motiunea trece.

Kelemen Hunor, presedintele UDMR, a cerut mult, profitand de faptul ca Liviu Dragnea e cu spatele la zid. Acesta a fost dispus sa-i satisfaca toate cerintele, dar reactia puternica a opiniei publice l-a determinat sa faca pasi inapoi, pentru ca deputatii si senatorii PSD din Transilvania s-au vazut in postura de a ramane fara sustinere politica in colegii in urma concesiilor masive facute de PSD minoritatii maghiare.

Aceste negocieri cu UDMR au fost ingreunate si de pozitionarea populista a social-democratilor, care au facut din "romanism", "nationalism" si Soros teme de campanie. E greu sa te intorci acum la propriul electorat si sa le spui ca acele mesaje au fost niste prostii fara valoare.

Faza masurilor disperate

Negocierile dintre PSD si UDMR au cazut, pentru ca Liviu Dragnea ar fi putut ajunge in situatia sa piarda pe mere ce ar fi luat pe pere, adica voturile venite de la maghiari in urma compromisurilor ar fi fost anulate de parlamentarii PSD din Ardeal care n-ar mai fi votat motiunea.

Cu o zi inainte de votarea motiunii in Parlament, PSD si ALDE par a nu avea numarul necesar de voturi pentru demiterea lui Sorin Grindeanu, actualul premier.

Exista informatia neconfirmata oficial ca Liviu Dragnea ar vrea sa amane votul pentru saptamana viitoare pentru a castiga timp, dar o amanare inseamna un ragaz castigat si de aripa Grindeanu-Ponta, care detine resursele bugetare si poate sa atraga noi sustinatori.

Sorin Grindeanu, Victor Ponta si ministrul Comunicatiilor Augustin Jianu, baricadati in Palatul Victoria in asteptarea rezultatului motiunii de cenzura depusa de Liviu Dragnea impotriva propriului guvern - Foto: Facebook/Victor Ponta

Dupa esecul negocierilor cu UDMR, este posibil ca strategia lui Dragnea si Tariceanu sa fie aceea de a negocia in mod individual cu parlamentari de la minoritati (17 voturi) sau de la celelalte partide parlamentare din Opozitie, PNL (99 parlamentari), USR (46), PMP (26).

Dar aceste negocieri sunt dificile pentru ca pot fi blocate de conducerile partidelor respective - absentarea in masa de la sedinta de vot sau prezenta in sala, dar interzicerea de catre liderii de grup a exercitarii votului.

Toate acestea sub amenintarea excluderii sau a scoaterii de pe lista pentru un viitor mandat.

In aceasta situatie, trebuie spus ca Liviu Dragnea se afla in dificultate, iar asigurarea unei majoritati pentru a scapa de fostul aliat Sorin Grindeanu e o afacere mult mai dificila decat s-a asteptat.

Cu o zi inainte de vot, soarta motiunii de cenzura este incerta. Va risca Liviu Dragnea sa joace la loteria parlamentara sau va trage de timp? Orice decizie va lua, jocul are ca miza destinul sau politic.