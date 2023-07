Cristi Preda: Teo Trandafir si-a facut un calcul eronat

Fostul purtator de cuvant al candidatei Teo Trandafir, europarlamentarul PD-L Cristian Preda, este de parere ca fosta vedeta TV si-a facut un calcul gresit atunci cand a votat motiunea de cenzura.

Afirmatia sa a fost contrazisa insa de catre Mircea Badea, care a afirmat la emisiunea "In Gura Presei" ca a vorbit cu Teo Trandafir la telefon cu o zi inaintea votarii motiunii de cenzura, iar aceasta era convinsa ca Guvernul Boc nu va pica.

Motivul pentru care Teo Trandafir ar fi votat impotriva motiunii de cenzura a fost acela ca "nu a putut sa taie din pensii".

"S-a inselat cine si-a inchipuit ca Guvernul ar putea sa cada in contextul in care nu exista nici o alternativa articulata la planul de austeritate, nici o formula credibila de coalitie, care sa inlocuiasca intelegerea actuala dintre PD-L si UDMR.

Regret ca unii dintre colegii din PD-L au facut si ei un calcul eronat. Ma gandesc, in primul rand, la Teo Trandafir, pe care atat eu, cat si Romeo Raicu am sustinut-o in campania din colegiul 19", scrie Preda pe blog.

Europarlamentarul PD-L mai afirma ca pastrarera Guvernului in functie este, de fapt, victoria lui Traian Basescu. "Votul de astazi (marti N.R.) este o victorie a lui Traian Basescu, nu si a lui Emil Boc. De ce? Pur si simplu pentru ca guvernul a avut mai putine voturi in favoarea sa decat impotriva.

Guvernul nu a cazut, dar s-ar fi putut spune ca a castigat doar daca ar fi adunat mai multe voturi pro decat contra. In schimb, Presedintele a castigat. Sustinerea acordului cu FMI - din care Traian Basescu si-a facut o cauza - nu a putut fi impiedicata de vointa parlamentara. Dupa ce regimul a inclinat spre parlamentarizare, acum se indreapta spre prezidentializare", mai scrie Preda.

Preda: Am pierdut pariul cu Teo Trandafir

Intr-un post ulterior pe blog, Cristian Preda ca se "vede obligat sa recunoasca ca a pierdut un pariu: cel cu Teo Trandafir".

"Desi am crezut ca obtinem o victorie pentru PDL, nu doar pentru Teo Trandafir, m-am inselat. Regret acest lucru, in primul rand cu gandul la cei care - in colegiul 19, dar si in restul PD-L, ca si in mediile favorabile lui Traian Basescu - au crezut, ca si mine, ca putem schimba tendinta de vot din Bucuresti printr-o asemenea constructie. Vom cauta o alternativa. Am pierdut un pariu, dar nu si batalia pentru Bucuresti", scrie acesta.

