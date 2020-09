Guvernul Romaniei: Motiunea de cenzura initiata in 17 august nu poate fi dezbatuta si votata in alta sesiune ordinara si extraordinara

Guvernul a transmis Curtii punctul de vedere in privinta existentei unui conflict juridic de natura constitutionala dintre Executiv si Parlament, mentionand ca initierea unei motiuni de cenzura in perioada dintre sesiunile ordinare ale Parlamentului este contrara dispozitiilor art.113 si art. 66 alin. (1) din Constitutie.Executivul sustine, in punctul sau de vedere, ca situatia de conflict este generata de depunerea unei motiuni de cenzura in perioada dintre cele doua sesiuni parlamentare ordinare, cu consecinta convocarii unei sesiuni extraordinare exclusiv numai pentru prezentarea motiunii fara dezbaterea si votarea acesteia. Blocarea procedurii motiunii de cenzura la etapa prezentarii acesteia fara parcurgerea celorlalte etape procedurale in aceeasi sesiune parlamentara mentine Guvernul Romaniei, parte a puterii executive, intr-o situatie incerta, fapt contrar Constitutiei, mai considera Executivul."Motiunea de cenzura initiata la data de 17 august 2020 avand continutul prezentat in sesiunea extraordinara din data de 20 august 2020 nu poate fi dezbatuta si votata in alta sesiune ordinara si extraordinara decat cu incalcarea dispozitiilor art. 113 alin. (4) din Constitutie, deoarece Guvernul ar fi supus unei duble sanctiuni in temeiul aceluiasi act politic epuizat (motiunea de cenzura inregistrata la data de 17 august 2020) prin nediscutarea si votarea acestuia in cadrul sesiunii parlamentare in care a fost depus", a mai precizat Guvernul.Ca urmare, Guvernul sustine ca, odata initiata, motiunea de cenzura trebuie prezentata, dezbatuta si votata in aceeasi sesiune parlamentara, dar si ca o motiune de cenzura nu poate fi initiata intr-o sesiune extraordinara, intrucat ar fi incalcate prevederile art. 66 si art. 113 alin. (4) din Legea fundamentala.Guvernul considera ca Parlamentul nu a actionat cu respectarea cadrului legal incident."Fata de conduita neregulamentara a Parlamentului in procedura de prezentare, dezbatere si supunere la vot a motiunii de cenzura, intemeiata pe faptul ca, desi depusa la data de 17.08.2020, ziua dezbaterilor si votului este una incerta tocmai prin raportare la modalitatea in care chiar Parlamentul a revenit anterior asupra propriului calendar, devin incidente considerentele Curtii Constitutionale prezentate in cuprinsul Deciziei nr. 1.525/2020: Parlamentul, prin reprezentantul sau, si anume presedintele Senatului, nu a respectat termenul de prezentare a motiunii de cenzura in sedinta comuna a celor doua Camere de cel mult 5 zile de la data depunerii acesteia, prevazut de art. 78 alin. 1 din Regulamentul sedintelor comune ale Camerei Deputatilor si Senatului, ceea ce se constituie intr-o piedica la prezentarea motiunii de cenzura depuse de opozitia parlamentara", se mai arata in document.Guvernul mai precizeaza ca depunerea motiunii de cenzura in perioada cuprinsa intre sesiuni incalca principiul pozitiv al stabilitatii guvernamentale avut in vedere de Constituanta, adaugand ca sesiunile extraordinare nu pot fi considerate cadrul procedural tipic pentru promovarea acestui demers."Prevederile constitutionale ale art. 113 alin. (4) instituie interdictia ca un parlamentar sa semneze mai multe motiuni de cenzura respinse in cadrul aceleasi sesiuni parlamentare tocmai in scopul garantarii principiului stabilitatii guvernamentale. Per a contrario, Guvernul ar fi expus, prin reducerea la absurd a termenelor, unui numar de cel putin 14 motiuni de cenzura in 60 de zile in perioada dintre prima sesiune ordinara si cea de a doua sesiune ordinara (lunile iulie si august) si unui numar de cel putin 4 motiuni de cenzura in perioada dintre incheierea celei de a doua sesiuni ordinare si inceputul primei sesiuni parlamentare (luna ianuarie), ceea ce este inadmisibil din perspectiva dispozitiei constitutionale amintite. In conditiile admisibilitatii initierii si depunerii motiunilor de cenzura si in afara sesiunilor parlamentare, pot fi la fel de bine si 60 de motiuni de cenzura (lunile iulie si august) si 30 motiuni de cenzura (luna ianuarie)", mentioneaza sursa citata.Guvernul apreciaza ca, daca o motiune de cenzura poate fi promovata si pe parcursul unei sesiuni extraordinare, nu doar ca deturneaza vointa legiuitorului constituant, dar deschide calea unui veritabil comportament discretionar si abuziv din partea Parlamentului care, in mod conjunctural, poate convoca nenumarate sesiuni extraordinare pentru a utiliza instrumentul motiunii de cenzura.In opinia Executivului, depunerea unei motiuni de cenzura in afara unei sesiuni parlamentare nu este de natura sa asigure ratiunea insasi a existentei sale, nu permite exercitarea deplina a drepturilor de care se bucura parlamentarii in exercitarea mandatului si goleste de continut controlul parlamentar exercitat asupra Guvernului.De asemenea, Guvernul considera ca procedura motiunii de cenzura a fost intrerupta, fragmentata, in 3 sesiuni extraordinare."Motiunea de cenzura, depusa la Parlament in data de 17 august 2020, a fost prezentata in sedinta comuna a celor doua Camere in data de 20 august 2020. Intreruperea procesului de dezbatere a motiunii prin inchiderea sesiunii extraordinare si reluarea acestui proces in alta sesiune parlamentara decat cea in cadrul careia a fost depusa motiunea constituie o incalcare a Constitutiei, deoarece intinderea in timp a perioadei de depunere, dezbatere si votare a unei motiuni de cenzura este strict determinata de Constitutie la o singura sesiune parlamentara, exceptia de la aceasta regula fiind reglementata in mod expres prin art. 113 alin. (4) teza a II-a din Legea fundamentala, anume atunci cand Guvernul isi angajeaza raspunderea in fata Parlamentului", arata reprezentantii Executivului.Guvernul mai apreciaza ca Parlamentul, "in temeiul unei interpretari care deschide calea abuzului", a neglijat "componenta extra legem a conduitei institutionale, acordand prioritate legalitatii si formalismului in ceea ce priveste raportul institutional, in dauna practicilor constitutionale care presupun dialog, pentru solutionarea diferendului dedus cauzei"."In concluzie, pentru restabilirea ordinii juridice, deturnata prin faptele Parlamentului (...), se impune a se constata existenta conflictului juridic de natura constitutionala si readucerea autoritatii legiuitoare in matca constitutionala in raporturile sale cu Guvernul", se mai arata in documentul transmis de Guvern Curtii Constitutionale.In 21 august, Guvernul a depus la Curtea Constitutionala o sesizare cu privire la existenta unui conflict juridic de natura constitutionala intre Executiv si Parlament referitor la posibilitatea de a depune motiune de cenzura in vacanta parlamentara, in sesiune extraordinara.Sedinta Parlamentului in care trebuia dezbatuta si votata motiunea de cenzura nu a putut sa aiba loc, luni, din lipsa cvorumului.