Iulian Bulai: ”Acestea sunt ultimele ore ale premierului Cîţu. Jumătate din PNL va vota moţiunea. Sper să ai timp să ajungi în Vama Veche”

”Acestea sunt ultimele ore ale premierului Cîţu. Va pleca oricum - fie retras de PNL în curând, fie prin moţiune de cenzură. USR PLUS nu îl mai poate accepta prim ministru . Nu este parolist, minte şi se comportă haotic. AUR şi PSD ar vota acum moţiune de cenzură împotriva lui. Jumătate din PNL va vota moţiunea de cenzură împotriva lui”, a scris, vineri, pe Facebook , deputatul Iulian Bulai.Acesta recunoaşte că USR PLUS a greşit în decembrie.”În decembrie credeam că e om de stat. Am greşit. Nu a fost omul reformelor şi al modernizării României. A fost omul baronilor galbeni, al mizelor mici, al şpăgilor PNDL. Un hipster cu păr lung, dar lipsit de viziune şi patos reformator, slab din punct de vedere politic, un politician care nu-şi aparţine şi care a ratat şansa de a reforma şi România şi PNL. Florin Cîţu este acum mort din punct de vedere politic”, a mai scris deputatulAcesta i-a transmis şi un mesaj direct premierului: ”Forine, ne ierţi că am crezut în tine. Sper să ai timp să ajungi în Vama Veche. Vremea e încă bună de plajă ”.