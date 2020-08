Ludovic Orban: "Sa depui motiune de cenzura acum este un act iresponsabil. Risca sa arunce in aer Romania intr-un moment dificil"

Guvernul ia in calcul suplimentarea numarului de cadre didactice si personal medical in scoli

Orban: Orice alta crestere a pensiilor se va intoarce impotriva Romaniei

Orban: Vom creste numarul de paturi la Matei Bals

"Guvernul pregateste cu minutiozitate inceperea scolii si se lupta cu toate armele pentru stoparea coronavirusului. Romania are nevoie de Guvern.Socoteala de acasa stiti ca intotdeauna nu se potriveste cu socoteala din teren. Motiunea de cenzura este inca un act iresponsabil din partea PSD.Sa depui motiune fata de un Guvern care gestioneaza cu profesionalism si eficienta crizele grave care au aparut, sa dai jos Guvernul mi se pare un gest iresponsabil, complet lipsit de logica si impotriva interesului Romaniei.Guvernul pregateste toate proiectele pentru absorbtia celor 80 de miliarde de euro. E vorba de programul in baza caruia se va semna acordul intre Romania si Comisia Europeana pentru alocarea unor bani din noul buget multianual. Exista o oprire a infectarilor, chiar un trend usor descendent in ultimele zilSi au pierdut complet busola. Nu stiu sa citeasca Constitutia. Nicio motiune de cenzura nu a fost depusa in ultimii 30 de ani in vacanta parlamentara", a declarat premierul Ludovic Orban.Intrebat daca va negocia cu alte partide parlamentare ca motiunea de cenzura sa nu treaca, printre care si cu Pro Romania condus de Victor Ponta , premierul a raspuns: "Sunt un om deschis dialogului.In ceea ce priveste persoana al carei nume l-ati pronuntat nu am ce sa va spun, in schimb vom discuta cu toti parlamentarii care au o urma de responsabilitate, care nu inteleg nici ei acest demers politicianist.Vom discuta cu toti. Sunt increzator. Am totusi aceasta incredere, asa cum am avut-o si cand am depus motiune impotriva Guvernului Dancila si cand a fost investit Guvernul. Faptul ca mediul de afaceri priveste cu incredere Romania arata cea mai mare credibilitate pe plan intern. E o atitudine care risca sa arunce in aer Romania.Sa puna mana pe putere ca sa organizeze ei alegerile locale si parlamentare. Sa fure la vot si sa foloseasca toate institutiile statului pentru interesele lor electorale. Ceea ce nu stiu ei ca romanii vor hotari cine va conducea Romania in urmatorii 4 ani de zile. Nu mai hotarasc parlamentarii nascuti din pixul lui Dragnea", a mai spus Ludovic Orban.De asemenea, premierul a mai spus ca Guvernul lucreaza la pregatirea noului an scolar.Am pregatit un proiect de lege pentru a putea angaja cadre didactie, personal medical, acolo unde este nevoie."Vom deconta pana in 500 de mii de tablete suplimentar fata de cele 250 de mii.Avem un program prin care vom achizitiona laptopuri pentru cadre didactice, vom achizitiona camere web si tot ceea ce este necesar pentru inceperea anului scolar", a precizat premierul"Am luat o decizie grea. Cresterea punctului de pensie si cresterea pensilor sociale au fost maximul posibil. Orice alta crestere se va intoarce impotriva Romaniei. Se vor scumpi toate finantarile pentru mediul privat. Este majorarea maxima sustenabila si este ca un stimulent pentru economie si nu o povara".Premierul a mai spus ca in momentul in care punctul de pensie este crescut, acesta nu mai este scazut. Astfel ca orice decizie luata in materie de pensie trebuie sa fie fundamentata.Ludovic Orban a declarat ca va fi crescut numarul de paturi la Spitalul Matei Bals. Personalul medical va fi suplimentat cu medici de la Spitalul UniversitarPremierul a mai declarat ca in prezent sunt aproximativ 1.000 de locuri la Terapie Intensiva. Iar numarul acestora va creste in continuare."Azi sunt aproximativ 490 de romani tratati in sectiile de Terapie Intensiva, capacitatea este la jumatate. daca in vreun judet sau Bucuresti, nu vor mai fi locuri, acestia vor fi transferati catre spitalele unde sunt locuri", a mai precizat premierul.PSD depune luni la Parlament a doua motiune de cenzura impotriva Cabinetului condus de Ludovic Orban, intitulata "Guvernul PNL , de la pandemie la pandemita generalizata, belsug in buzunarele clientelei PNL, saracie in buzunarele romanilor".