Orban, despre ședința de luni pentru calendarul moțiunii împotriva guvernului. ”Eu cred că trebuie să ne aşezăm la masa dialogului”

Liderul PNL a mai precizat că speră să existe cvorum la această şedinţă pentru a putea fi derulate procedurile legale.”Punctul meu de vedere ca preşedinte al PNL, pe care l-am exprimat public este acela că singura coaliţie care poate să asigure o guvernare în beneficiul României este coaliţia formată din PNL, USR PLUS şi UDMR , evident şi cu susţinerea grupului minorităţilor naţionale din Camera Deputaţilor. Orice altă formă de coaliţie nu are capacitatea de a guverna unitar, de a face reformele necesare pentru România, de a asigura proiectele de dezvoltare care sunt finanţate fie din fonduri europene, fie de la bugetul de stat şi mai ales de a creşte calitatea vieţii şi a creşte veniturile cetăţenilor”, a declarat Ludovic Orban , duminică la Sibiu.Orban este de părere că membrii coaliţiei de guvernare ar trebui să se aşeze la masa dialogului pentru a regăsi ounctele comune.”Acum suntem într-o procedură, aşteptăm să vedem cum va evolua procedura moţiunii de cenzură, în funcţie de deznodământ eu cred că trebuie să ne aşezăm la masa dialogului, la masa negocierilor, să regăsim acele puncte care ne apropie, să îndepărtăm acele puncte care ne despart, să recâştigăm încrederea între parteneri şi să ne concentrăm pe ceea ce aşteaptă românii de la noi, o guvernare în beneficiul cetăţeanului. Acum e o competiţie între moţiuni de cenzură. Din păcate, am ajuns într-o situaţie în care astăzi guvernul este aeninţat cu moţiuni de cenzură, iar forţele parlamentare care sunt împotriva guvernuluiau clar o majoritate”, a explicat Orban.Liderul liberal a mai anunţat că Birourilor Permanente sunt convocate luni într-o nouă şedinţă.”Este convocată reuniunea Birourilor Permanente pentru luni, la ora 12.00. Două convocări succesive, făcute în conformitate cu prevederile Constituţiei şi Regulamentul şedinţelor comune, nu au întrunit cvorumul necesar de minim 14 membri ai Birourilor Permanente Reunite. Sper ca luni, la ora 12.00 să avem cvorumul şi să derulăm procedurile constituţionale şi legale cu privire la calendarul moţiunii de cenzură.Această criză politică şi guvernamentală a fost provocată de decizii care nu mi-au aparţinut şi care au fost luate fără acordul, fără consimţământul meu şi chiar fără informarea prealabilă, corectă, aşa cum trebuia să se întâmple. În calitate de preşedinte al PNL am făcut tot ce e posibil pentru a asigura coeziunea coaliţiei, pentru a păstra unitatea partidului şi unitatea acestei coaliţii şi nu am fost niciodată de acord cu decizii care să pună în pericol funcţionarea normală a coaliţiei de guvernare şi a coaliţiei în ansamblu”, a completat preşedintele Camerei.Întrebat dacă va fi cvorum la această şedinţă, Ludovic Orban a spus că totul depinde de cum se vor poziţiona partidele politice.”Nu pot da răspuns pentru că nu ştiu cum se poziţionează diferitele partide pentru că ele hotărăsc dacă le permit reprezentanţilor lor din Birourile Permanente Reunite să participe sau să nu participe. Eu sunt îngrijorat de faptul că există o mare nemulţumire. Oamenii aşteaptă de la noi ceea ce le-am promis, patru ani de pace politică, patru ani de guvernare onestă şi performantăîn beneficiul cetăţenilor, nu îşi doresc certuri, scandaluri, conflicte, crize în coaliţie, ci aşteaptă de la noi punerea în practică a lucrurilor bune care le-am promis de la oameni”, a conchis el.