Motiunea de cenzura. Orban e convins ca vor fi mai multi votanti decat semnatari: Sunt cel putin 7-8 voturi peste

Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, spune ca este convins ca numarul votantilor motiunii de cenzura va fi mai mare decat numarul semnatarilor si ca vor fi cel putin sapte-opt voturi in plus fata de cei care au semnat, precizand ca vor fi votanti si din randul social-democratilor.

Ludovic Orban a declarat, marti seara, la Digi 24, ca PSD vrea sa duca dezbaterea si votul la motiunea de cenzura la sfarsitul saptamanii si crede ca acest lucru reprezinta un derapaj de la normalitate.

"Este un derapaj dramatic de la normalitate. In 30 de ani nu imi aduc aminte ca la o motiune de cenzura sa se fi dezbatut si votat in weekend. Ce vrea PSD-ul, ca sa inteleaga lumea simplu, PSD vrea sa duca dezbaterea si votul la aceasta motiune vineri, sambata sau duminica mizand pe faptul ca, daca se tine vineri, sambata sau duminica cand nu sunt zile de activitate la Parlament, sa reduca la maxim prezenta semnatarilor motiunii astfel incat sa scape de motiunea de cenzura printr-o programare complet anormala, nefireasca", a afirmat Orban.

El ii acuza pe social-democrati de faptul ca se agata de toate tertipurile pentru ca nu mai au majoritate in Parlament.

"De ce nu vine Dancila in Parlament sa ceara votul pentru remaniere? Pentru ca nu mai are majoritate? De ce am avut noi capacitatea sa strangem 237 de semnaturi? Pentru ca nu mai are majoritate PSD-ul.

Ei se agata de orice fel de tertip, pun la cale toate nenorocirile, toate ticalosiile posibile in materie de smecherii, ca numai la asta ii duce capul, e Iordache acolo, care este o minte bolnava. Eu nu pot sa-i inteleg. Aceasta adunatura care efectiv a pierdut orice legatura cu realitatea trebuie oprita, trebuie indepartata cat mai repede de la putere", a spus presedintele PNL.

Orban crede ca numarul celor care vor vota motiunea de cenzura va fi mai mare decat al celor care au semnat-o.

"Eu sunt convins ca numarul votantilor motiunii de cenzura va fi mai mare decat numarul semnatarilor. Vom avea voturi si din zona parlamentarilor PSD, vom avea voturi si din zona parlamentarilor din grupul minoritatilor nationale, care nu sunt semnatari. (...) Sunt cel putin 7-8 voturi peste numarul semnatarilor", a explicat Orban.

El a mai spus ca, indiferent in ce zi va fi motiunea, parlamentarii PNL vor fi prezenti si vor vota la vedere.

