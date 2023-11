Opinia PSD despre motiunea de cenzura: O bataie de joc, un demers pripit si nejustificat

Deputatul PSD Florin Iordache spune ca parlamentarii Puterii vor asigura cvorumul de sedinta, dar nu vor vota, marti, la motiunea de cenzura a PNL. Astfel, ei vor "persifla modul in care Opozitia s-a pripit prin depunerea acestei motiuni".

In opinia lui Florin Iordache, "nu au pregatit foarte bine aceasta motiune de cenzura, pentru ca tema pe care au lansat-o si sustinerea pe care o au in acest moment in Parlament din punctul meu de vedere de la inceput nu le-a dat nicio sansa sa poata fi acceptata aceasta motiune de cenzura (...). E un demers pripit, nejustificat, nepregatit (...). Tot acest demers de doua pagini pana la urma e o bataie de joc", dupa cum a declarat acesta la RFI Romania.

Deputatul PSD precizeaza ca demersul Opozitiei este politicianist si nepregatit.

"Vom asigura cvorumul de prezenta, pentru ca prima conditie inainte de a incepe si a fi dezbatuta motiunea de cenzura, trebuie sa avem cvorum de prezenta, asiguram noi cvorumul de prezenta, dar pentru ca-i atat de prost pregatit acest demers al Opozitiei, noi nu vom vota aceasta motiune de cenzura (...). In acest fel, noi demonstram ca din partea Opozitiei e un demers politicianist si nepregatit", a spus acesta.

