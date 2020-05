Orban, despre motiunea de cenzura anuntata de PSD: De ce? Ca muncim de dimineata pana seara?

Ziare.

"Sub nicio forma. Am constiinta datoriei implinite si nu exista niciun motiv ca vreo formatiune politica din Parlament sa depuna o motiune de cenzura.De ce? Ca ne-am facut datoria? Ca muncim de dimineata pana seara? Ca am cautat sa gasim solutii pentru orice problema care a aparut?In conditiile specifice din Romania rezultatele masurilor pe care le-am luat sunt apreciate inclusiv de specialisti din strainatate. Chiar nu exista. E un demers politicianist care ii umple de ridicol si de penibil pe cei de la PSD ca bat toba cu motiunea de cenzura", a afirmat Orban, miercuri seara, la Realitatea Plus.El a spus ca PSD incearca "un soi de legiferare paralela" cu masurile luate de Guvern pentru a arata ca guverneaza."PSD, care are o pondere parlamentara foarte mare, incearca sa promoveze tot felul de proiecte de lege pe care, de fapt, le-am adoptat prin ordonante de urgenta.Am adoptat o OUG cu suspendarea ratelor la banci, cu o larga adresabilitate pe o perioada de pana la noua luni, ordonanta care a intrat in vigoare. Ei, in paralel, au dat si ei o lege, au adaugat sa beneficieze de aceasta masura si cei rau platnici.Nu mi se pare normal. (...) Deci un soi de legiferare paralela peste ceea ce face Guvernul pentru a incerca sa arate ca si ei guverneaza sau le pare rau ca nu mai sunt la guvernare si atunci incearca, prin toate mijloacele, sa creeze perceptia ca ar fi si ei la guvernare", a sustinut Ludovic Orban.Orban a adaugat ca, de multe ori, reglementarile Parlamentului ingreuneaza activitatea Guvernului."In mare parte mai mult este propaganda politica, incearca sa mistifice realitatea, mint in fiecare zi, lanseaza tot felul de facaturi si de gogomanii in spatiul public, care nu au nicio legatura cu activitatea Guvernului si cu rezultatele muncii Guvernului.Nu este simplu sa actionezi pentru ca, din pacate, de multe ori, prin ceea ce fac liderii fostului partid de guvernamant si cativa aliati de-ai lor transmit mesaje negative la cetateni, pun la indoiala masuri care sunt absolut necesare, indeamna de multe ori la nerespectarea unor reguli, ceea ce poate duce la cresterea riscului de raspandire a virusului", a mai spus prim-ministrul.