UNPR nu va vota motiunea impotriva Guvernului Boc

Parlamentarii Uniunii Nationale pentru Progresul Romaniei nu vor vota motiunea de cenzura initiata de Partidul Social Democrat.

UNPR conteaza pe 30 de parlamentari, dintre care 18 deputati si 10 senatori membri ai Uniunii si doi deputati independenti.

"Precizam ca deputatul de Olt Nicolae Stan si deputatul de Brasov Gabriel Tita-Nicolescu sunt membri ai Uniunii Nationale pentru Progresul Romaniei", se arata intr-un comunicat al UNPR remis vineri Ziare.com.

Presedintele executiv al UNPR, Gabriel Oprea, a declarat marti ca parlamentarii progresisti care vor vota motiunea de cenzura a social-democratilor voteaza "impotriva partidului", deci sunt in afara lui.

Presedintele UNPR, Marian Sarbu, a fost intrebat ce se va intampla cu parlamentarii formatiunii care vor vota motiunea de cenzura, insa acesta nu a dorit sa dea un raspuns direct.

"Noi nu apelam, chiar in momente extrem de complicate din punct de vedere politic si economic, nu apelam la mijloace de natura tranzactionista. Partidul nostru are un statut foarte clar, cei care doresc sa iasa din limitele acestui statut vor trebui sa suporte masurile din statut. Nu avem alte discutii, daca veniti la noi, daca nu plecati, mai vedem noi ce-i cu voi, nu acest tip de politica ne preocupa", a spus Sarbu.

La insistentele jurnalistilor, fiind intrebat daca in statut este prevazuta si excluderea din partid, Sarbu a spus ca, "in cazuri extreme", si aceasta masura poate fi aplicata. "In cazuri extreme... vom analiza caz cu caz. Sper sa nu fie, daca se poate chiar deloc, de acest tip, dar vom analiza fiecare caz in parte", a precizat presedintele UNPR.

A.B.

