Guvernul Ciolos, in fata cu prima motiune: PSD invoca bebelusii infectati cu bacterie mortala

Parlamentarii PSD vor depune o motiune simpla pe sanatate, a decis miercuri Biroul Permanent National al partidului, reunit la Palatul Parlamentului.

"L-am insarcinat pe dl Nicolae Banicioiu sa analizeze rapid, pana maine, oportunitatea depunerii unei motiuni simple pe sanatate avand in vedere tragediile cu care ne-am confruntat in ultimele zile", a declarat presedintele social-democratilor, Liviu Dragnea, la finalul reuniunii, adaugand ca joi va fi finalizat textul.

De asemenea, PSD ia in calcul depunerea a doua motiuni simple - pe mediu si pe fonduri europene. "De mediu se ocupa in aceste zile ca si coordonator d-na Doina Pana, iar pe fonduri europene Rovana Plumb si Eugen Teodorovici", a precizat Dragnea.

Motiunea de cenzura pe sanatate va fi depusa in contextul in care mai multi copii au ajuns la spitalele din Bucuresti, in ultimele saptamani, infectati cu o bacterie, iar trei dintre ei au murit.

Cazul bebelusilor infectati: Al treilea copil a murit la Marie Curie

