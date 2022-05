Motiunea de cenzura a picat: Niciun parlamentar nu a votat (Video)

Cea de-a doua motiune de cenzura a Opozitiei, depusa pe Legea cadru a salarizarii pe care Guvernul si-a angajat raspunderea, a picat.

In sala au fost prezenti 246 de parlamentari insa niciunul nu a votat motiunea intitulata "Legea salarizarii Guvernului iresponsabil".

Mircea Dusa, liderul deputatilor social democrati, a anuntat, joi, 16 decembrie, depunerea unei noi motiuni de cenzura pe Legea cadru a salarizarii unitare pentru 2011.

Un barbat s-a aruncat de la balconul Parlamentului

Motiunea a strans 185 de semnaturi de la deputati si senatori ai PSD, PC si PNL, a precizat Dusa.

In document, semnatarii din partea PSD si PNL sustin ca Legea-cadru a salarizarii are ca scop doar limitarea cheltuielilor salariale ale statului, inclusiv prin mentinerea neconstitutionala a reducerilor salariale deja operate.

Un barbat s-a aruncat de la balconul Parlamentului in timpul sedintei in care se dezbatea motiunea

Sedinta in care se dezbatea motiunea de cenzura a fost marcata de un incident. Un barbat s-a aruncat in semn de protest de la balconul plenului Parlamentului in timpul sedintei, chiar in momentul in care premierul Emil Boc a luat cuvantul.

Barbatul are in jur de 40 de ani, este tehnician al TVR si venise la Parlament sa puna luminile pentru transmisiunile din ziua motiunii.

Parlamentarii, socati de incidentul din plen

Imediat dupa acest incident, primul de acest fel din istoria Romaniei, zeci de parlamentari s-au adunat inmarmuriti in jurul barbatului si au incercat sa-i dea primul ajutor.

Barbatul purta un tricou pe care scria cu markerul: "Ne-ati ciuruit si ne-ati vandut, ne-ati ucis viitorul copiilor!".

Dupa incident, Victor Ponta si Crin Antonescu au anuntat ca PSD si PNL se retrag de la lucrarile Parlamentului.

Opozitia se retrage de la lucrarile Parlamentului, sedinta continua

Presedintele PSD, Victor Ponta, a declarat ca alesii PSD vor parasi lucrarile Parlamentului, renuntand la dezbaterea motiunii de cenzura, si recomanda Guvernului sa retraga din procesul legislativ Legea salarizarii unitare.

"In fata unei asemenea situatii cu totul si cu totul exceptionale noi cei de la PSD nu credem ca mai putem continua aceasta sedinta, si dezbaterea la aceasta motiune, ar fi un gest ultim de sfidare fata si de cel care a facut acel gest si de multi altii care asteapta acasa. Care va fi solutia juridica o sa o gaseasca cei de la putere, noi nu mai participam la asa ceva", a spus Ponta.

La randul sau, liderul PNL Crin Antonescu a declarat ca parlamentarii PNL nu mai pot continua dezbaterile ce erau programate pentru motiunea de cenzura, adaugand ca gestul barbatului arata ca gradul de suportabilitate a fost depasit si ca Guvernul ar trebui sa-si retraga Legea salarizarii.

